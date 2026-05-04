Lời khuyên đến những gia đình đang trồng rau mùi (ngò rí)

Theo Thư Hân | 04-05-2026 - 14:44 PM | Sống

Nhiều gia đình trồng rau mùi tại nhà vì dễ sống và tiện sử dụng, nhưng không ít người gặp tình trạng cây nhanh tàn, ít lá hoặc mùi không thơm như mong đợi.

Rau mùi hay còn có tên gọi khác là ngò rí, là loại rau gia vị quen thuộc, gần như xuất hiện trong mọi căn bếp. Việc tự trồng tại nhà cũng không quá phức tạp, chỉ cần một chậu nhỏ hoặc thùng xốp là có thể duy trì quanh năm. Tuy nhiên, chính vì nghĩ rằng loại cây này dễ trồng nên nhiều người lại chủ quan, dẫn đến việc cây phát triển kém hoặc nhanh hỏng. Ngược lại, nếu bạn biết một vài thói quen nhỏ trong cách gieo trồng và chăm sóc, bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt: cây khỏe hơn, lá nhiều hơn và mùi thơm cũng đậm hơn.

Dưới đây là những điểm cần lưu ý nếu bạn đang trồng rau mùi tại nhà.

1. Đừng gieo hạt nguyên vỏ nếu muốn cây mọc đều

Một sai lầm khá phổ biến là gieo hạt rau mùi trực tiếp mà không xử lý trước. Hạt rau mùi thực chất là dạng hạt kép, nếu giữ nguyên sẽ nảy mầm chậm và không đồng đều. Cách đơn giản là bóp nhẹ cho hạt tách đôi rồi ngâm nước ấm vài giờ trước khi gieo. Nhờ vậy, tỉ lệ nảy mầm sẽ cao hơn, cây con mọc đều và khỏe ngay từ đầu.

2. Trồng quá dày khiến cây còi và ít lá

Vì hạt nhỏ nên nhiều người có xu hướng rải dày tay để cho chắc. Tuy nhiên, khi cây mọc lên chen chúc nhau, chúng sẽ thiếu không gian phát triển, thân mảnh, lá nhỏ và nhanh tàn. Vậy nên, nếu bạn thấy cây mọc quá dày thì hãy tỉa bớt từ sớm để giữ khoảng cách hợp lý cho cây.

3. Đừng để đất quá ẩm liên tục

Rau mùi thích ẩm nhưng không chịu được úng. Nhiều gia đình tưới nước hằng ngày theo thói quen, thậm chí thấy đất còn ướt vẫn tiếp tục tưới, khiến rễ dễ bị úng và thối. Tốt nhất nên giữ đất ở mức ẩm vừa phải, sờ thấy se mặt là có thể tưới lại. Với chậu trồng trong nhà hoặc ban công ít nắng, lượng nước càng cần điều chỉnh để tránh tình trạng cây yếu dần mà không rõ nguyên nhân.

4. Thu hoạch sai cách khiến cây nhanh tàn

Không ít người có thói quen nhổ cả cây khi cần dùng, hoặc cắt quá sát gốc. Điều này khiến rau mùi không có cơ hội phát triển tiếp, phải trồng lại từ đầu. Thay vào đó, nên cắt tỉa phần lá phía trên, giữ lại gốc và phần thân thấp để cây tiếp tục ra lứa mới. Nếu chăm đúng cách, một chậu rau mùi có thể thu hoạch nhiều lần thay vì chỉ dùng được một đợt.

5. Đừng để cây quá già mới thu

Rau mùi nếu để quá lâu sẽ dễ chuyển sang giai đoạn ra hoa, thân cứng và mùi vị cũng thay đổi, không còn thơm như ban đầu. Vì vậy, nên thu hoạch khi cây còn non, lá xanh đậm và chưa có dấu hiệu trổ ngồng. Việc thu hoạch đúng thời điểm không chỉ giúp rau ngon hơn mà còn kích thích cây phát triển tiếp.

Hướng dẫn cách tự trồng rau mùi tại nhà: Đơn giản, dễ thành công

1. Chuẩn bị hạt giống: Bóp nhẹ hạt để tách đôi, sau đó ngâm nước ấm khoảng 4-6 tiếng để kích thích nảy mầm

2. Chọn đất trồng: Dùng đất tơi xốp, thoát nước tốt, có thể trộn thêm xơ dừa hoặc tro trấu

3. Gieo hạt: Rải đều hạt lên mặt đất, phủ một lớp đất mỏng lên trên, không gieo quá dày

4. Tưới nước: Giữ ẩm nhẹ mỗi ngày, tránh tưới quá nhiều gây úng

5. Ánh sáng: Đặt chậu ở nơi có ánh sáng nhẹ, tránh nắng gắt trực tiếp cả ngày

6. Tỉa cây: Khi cây mọc dày, tỉa bớt để tạo khoảng cách giúp cây phát triển tốt hơn

7. Thu hoạch: Sau khoảng 30-40 ngày có thể bắt đầu cắt tỉa dần, không nhổ cả cây để dùng được nhiều lần

Chỉ cần làm đúng những bước cơ bản này, rau mùi có thể phát triển ổn định và cho thu hoạch liên tục ngay tại nhà, không cần chăm sóc quá cầu kỳ.

Theo Thư Hân

