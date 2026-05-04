Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên ăn cá

Trên thực tế, ăn cá đúng cách mới mang lại lợi ích. Nếu ăn sai, cá có thể trở thành yếu tố làm gia tăng nguy cơ bệnh tật, từ rối loạn mỡ máu đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như ung thư.

3 loại cá nên hạn chế ăn thường xuyên

Thực tế, không phải cứ ăn cá là tốt. Một số cách chế biến hoặc dạng cá có thể tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe nếu sử dụng lâu dài.

Cá chiên, nướng ở nhiệt độ cao

Cá chiên giòn hoặc nướng cháy cạnh thường rất hấp dẫn, nhưng quá trình nấu ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các hợp chất có hại như benzopyrene và amin dị vòng - những chất liên quan đến nguy cơ ung thư.

Không chỉ vậy, nhiệt độ cao còn phá hủy một phần protein, vitamin và khoáng chất trong cá, khiến giá trị dinh dưỡng giảm đáng kể. Các gia đình nên ưu tiên các phương pháp như hấp, luộc, nấu canh hoặc nướng ít dầu để giữ trọn dinh dưỡng.

Cá sống hoặc chưa nấu chín kỹ

Các món như gỏi cá, sashimi từ cá nước ngọt tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, đặc biệt là sán lá gan. Khi xâm nhập vào cơ thể, chúng có thể gây tổn thương gan, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư đường mật. Các gia đình nên chọn ăn cá đã được nấu chín hoàn toàn. Nếu ăn cá sống, cần chọn nguồn đảm bảo an toàn, ưu tiên cá biển và cơ sở uy tín.

Cá muối, cá ướp

Trong quá trình muối, các hợp chất nitrit có thể kết hợp với protein tạo thành nitrosamine - một chất có khả năng gây ung thư nếu tích lũy lâu dài. Các gia đình nên hạn chế tối đa cá muối. Nếu sử dụng, nên ăn kèm rau xanh giàu vitamin C để giảm nguy cơ hình thành chất độc hại.

Ngoài thịt cá, những bộ phận nào có thể ăn được?

Trong các bộ phận của cá, thịt cá là phần quý giá nhất, chứa protein nạc lành mạnh, dễ tiêu hóa hơn thịt đỏ và ít chất béo bão hòa. Đây cũng là nguồn cung cấp dồi dào omega-3, vitamin D, B12, selen và iot, giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện trí nhớ, tăng cường thị lực và hệ miễn dịch.

Không chỉ phần thịt, nhiều bộ phận khác của cá cũng có giá trị dinh dưỡng nếu được chế biến đúng cách. Trong đó, da cá là nguồn cung cấp collagen và vi chất, có lợi cho da và khớp. Trứng cá chứa hàm lượng cao DHA, EPA, vitamin E, kẽm và photpho giúp bổ não, cải thiện làn da và nâng cao sức đề kháng.

Bong bóng cá là thực phẩm giàu protein nhưng ít chất béo, bổ thận và máu, phù hợp với người cần chế độ ăn lành mạnh. Xương cá, nếu được chế biến mềm hoặc nghiền nhỏ, có thể bổ sung canxi tự nhiên cho cơ thể.

Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý rằng túi mật cá chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây tổn thương gan, thận, thậm chí đe dọa tính mạng. Ngoài ra, gan cá và ruột cá cũng là những bộ phận chứa nhiều độc tố, tích tụ vi khuẩn các gia đình nên chú ý.

Làm thế nào để ăn cá một cách lành mạnh?

Ăn cá đúng cách không chỉ giúp tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng mà còn hạn chế các rủi ro cho sức khỏe.

Trước hết, cần duy trì chế độ ăn cân bằng và đa dạng.Với người trưởng thành, lượng hợp lý là khoảng 2-3 bữa mỗi tuần, mỗi lần từ 100-150g. Nếu tiêu thụ vượt mức này, đặc biệt khi ăn nhiều phần da và mỡ cá, cơ thể có thể bị dư thừa năng lượng, từ đó làm tăng nguy cơ tăng cân và rối loạn mỡ máu.

Bên cạnh đó, nên hạn chế chọn những con cá quá lớn hoặc quá già, vì chúng có xu hướng tích tụ nhiều thủy ngân hơn. Những loại cá nhỏ hoặc cá biển như cá hồi, cá thu, cá mòi thường là lựa chọn tốt hơn nhờ hàm lượng omega-3 cao và mức độ an toàn cao hơn.

Ngoài ra, cá không thể thay thế hoàn toàn thịt đỏ trong khẩu phần ăn. Các gia đình nên kết hợp cá với các nguồn protein khác như thịt gia cầm, thịt đỏ, trứng, sữa, đậu và các loại hạt, cùng với rau xanh và trái cây.

Cuối cùng, cách chế biến đóng vai trò quyết định đến việc cá có còn là thực phẩm lành mạnh hay không. Các món hấp, luộc hoặc nấu canh nên được ưu tiên vì giúp giữ lại dinh dưỡng và hạn chế dầu mỡ. Ngược lại, nếu chế biến quá nhiều dầu, muối và gia vị đậm đà, cá có thể trở thành nguồn gây tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu.

Theo Toutiao