Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 36,4 triệu đồng của thanh niên SN 2007

Minh Ánh | 04-05-2026 - 10:05 AM | Sống

Công an xã đã kịp thời xác minh thông tin liên quan đến giao dịch chuyển khoản sau khi nhận được trình báo.

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 03/5/2026, Công an xã Tiến Thắng đã kịp thời hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền 36.400.000 đồng do chuyển nhầm tài khoản.

Trước đó, khoảng 9h00 cùng ngày, Công an xã Tiến Thắng tiếp nhận tin trình báo của anh Lê Chiến Thắng (sinh năm 2007, trú tại thôn Thanh Vân, xã Tiến Thắng, Hà Nội). Anh Thắng cho biết, sáng 02/5/2026, tài khoản cá nhân của anh bất ngờ nhận được số tiền 36.400.000 đồng từ một người lạ. Sau khi rà soát thông tin cá nhân, anh Thắng xác định số tiền không phải tài sản của cá nhân. Anh nhận định đây có thể là trường hợp chuyển khoản nhầm nên đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo để tìm lại chủ nhân của số tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiến Thắng đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Qua đó, công an xã xác định số tiền trên do chị Nguyễn Thị Hiển (sinh năm 1995, trú tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh) chuyển nhầm.

Chị Hiển nhận lại số tiền chuyển nhầm tại Công an xã Tiến Thắng.

Công an xã đã liên hệ, mời chị Hiển đến trụ sở để làm việc, đồng thời phối hợp hoàn tất các thủ tục cần thiết, trao trả lại toàn bộ số tiền cho chị. Nhận lại tài sản, chị Hiển bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an xã Tiến Thắng cùng hành động trung thực của anh Lê Chiến Thắng.

Theo Công an TP Hà Nội 

Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 20 triệu đồng ở ngân hàng ACB của người đàn ông SN 1995

Minh Ánh

Tin vui cho hàng trăm nghìn người dân trên cả nước

Người dùng sẽ được nhận tích xanh Facebook miễn phí?

Cảnh tượng trên đường phố Hà Nội trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ

Loại quả quê nhìn lạ mắt mọc bờ rào nay "lên đời" đặc sản, giá 120.000đ/kg

Lương 8 triệu - tiêu 8 triệu, lương 50 triệu vẫn chỉ tiêu 8 triệu: Cách tôi trở thành "người giàu"!

Mẹ 36 tuổi chia sẻ 4 việc làm thêm tại nhà giúp tăng hơn 10 triệu/tháng mà không cần vốn

