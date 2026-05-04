Mẹ 36 tuổi chia sẻ 4 việc làm thêm tại nhà giúp tăng hơn 10 triệu/tháng mà không cần vốn

Khi lương không tăng nhưng chi phí nuôi con ngày càng cao

Ở tuổi 36, chị Yinxu là một nhân viên làm việc trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng ở Quảng Châu, Trung Quốc với mức thu nhập khoảng 2.500 nhân dân tệ (9 triệu đồng) mỗi tháng. Khoản tiền này vốn đủ trang trải cuộc sống cơ bản, nhưng từ khi con bước vào tiểu học, chi phí sinh hoạt bắt đầu tăng rõ rệt: tiền học thêm, hoạt động ngoại khóa, quần áo, thực phẩm… khiến ngân sách gia đình trở nên căng thẳng.

Thu nhập của chồng vẫn phải ưu tiên cho tiền nhà và các khoản cố định, nên phần chi tiêu hằng ngày gần như dồn lên vai chị. Không muốn rơi vào vòng luẩn quẩn "làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu", chị bắt đầu tìm cách tăng thu nhập từ những công việc nhỏ, phù hợp với quỹ thời gian hạn chế của một người mẹ có con nhỏ.

Thực tế, đây không phải câu chuyện hiếm gặp. Khi chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn tốc độ tăng lương, nhiều gia đình buộc phải tìm nguồn thu bổ sung để cân bằng tài chính.

Công việc thứ nhất: Viết nội dung từ chính trải nghiệm nuôi con

Điểm khởi đầu của chị là viết lách – một công việc có rào cản gia nhập thấp nhưng đòi hỏi sự kiên trì. Chị chọn chủ đề gần gũi nhất với cuộc sống của mình: cách tiết kiệm chi phí nuôi con, thực đơn tiết kiệm, kinh nghiệm hình thành thói quen học tập cho trẻ.

Những bài viết chia sẻ kinh nghiệm thực tế được đăng tải trên các nền tảng nội dung đã giúp chị nhận được nhuận bút nhỏ, mỗi bài có thể mang về vài chục đến vài trăm nhân dân tệ. Khi lượng người đọc tăng lên, chị còn có cơ hội hợp tác với các thương hiệu liên quan đến sản phẩm mẹ và bé.

Ưu điểm của công việc này là không yêu cầu kỹ năng chuyên môn quá cao, quan trọng nhất là sự chân thật và chi tiết trong chia sẻ. Nhiều bà mẹ khác cũng tận dụng trải nghiệm cá nhân để xây dựng kênh nội dung riêng và tạo nguồn thu ổn định.

Công việc thứ hai: Chỉnh sửa video và thiết kế đơn giản

Sau khi quen với môi trường online, chị bắt đầu học thêm kỹ năng chỉnh sửa video cơ bản thông qua các hướng dẫn miễn phí trên internet. Chỉ với một chiếc máy tính và phần mềm chỉnh sửa phổ biến, chị có thể nhận các công việc nhỏ như:

- chỉnh sửa video ngắn

- thiết kế poster đơn giản

- làm nội dung quảng bá cho cửa hàng nhỏ

Mỗi tối dành khoảng 1 giờ, chị có thể kiếm thêm 800–1.200 nhân dân tệ mỗi tháng. Đây là mức thu nhập không quá lớn nhưng ổn định và có thể tăng dần theo kinh nghiệm.

Công việc thứ ba: Làm việc bán thời gian theo giờ tại địa phương

Ngoài công việc online, chị tận dụng thời gian rảnh buổi tối hoặc cuối tuần để làm thêm các công việc thời vụ như:

- phân loại hàng tại điểm giao nhận

- hỗ trợ giao đồ ăn trong khung giờ ngắn

- tham gia điều phối mua hàng nhóm trong khu dân cư

Một số công việc chỉ kéo dài 2–3 giờ nhưng có thể mang lại thu nhập ngay lập tức. Đặc biệt, mô hình mua hàng theo nhóm đang phổ biến tại nhiều khu dân cư, cho phép người tham gia nhận hoa hồng từ 10–15% trên mỗi đơn hàng.

Không chỉ tăng thu nhập, các hoạt động này còn giúp chị mở rộng mối quan hệ với hàng xóm, tạo thêm cơ hội công việc mới.

Công việc thứ tư: Bán lại đồ cũ và tận dụng tài sản sẵn có

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, chị nhận ra nhiều đồ dùng của con không còn sử dụng nhưng vẫn còn giá trị. Thay vì bỏ đi, chị đăng bán trên các nền tảng đồ cũ.

Trong vòng 6 tháng, việc bán lại quần áo, sách và đồ chơi trẻ em giúp chị thu về hơn 1.200 nhân dân tệ. Ngoài ra, chị còn thử mua lại một số món đồ trẻ em giá tốt rồi bán lại để hưởng chênh lệch nhỏ.

Đây là hình thức kiếm thêm khá phổ biến vì không yêu cầu vốn lớn, đồng thời giúp giảm lãng phí trong gia đình.

Bài toán tài chính phía sau câu chuyện làm thêm

Điểm chung của 4 công việc trên là:

- không yêu cầu đầu tư lớn

- có thể làm tại nhà hoặc gần nơi ở

- tận dụng kỹ năng sẵn có

- linh hoạt thời gian

Tổng thu nhập thêm khoảng 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng giúp gia đình giảm áp lực tài chính đáng kể. Quan trọng hơn, việc có thêm nguồn thu khiến chị chủ động hơn trong chi tiêu và không còn cảm giác bị động trước các khoản chi bất ngờ.

Thay vì tìm kiếm những cơ hội "kiếm tiền nhanh", chị lựa chọn cách tích lũy từng khoản nhỏ nhưng bền vững. Theo chị, chỉ cần duy trì đều đặn 1 giờ mỗi ngày, thu nhập phụ có thể tăng dần theo thời gian.

Làm thêm không chỉ là câu chuyện tiền bạc

Nhiều người cho rằng làm thêm đồng nghĩa với áp lực và mệt mỏi. Tuy nhiên, khi lựa chọn đúng công việc phù hợp với hoàn cảnh, thu nhập phụ có thể trở thành một lớp "đệm tài chính", giúp gia đình linh hoạt hơn trước biến động kinh tế.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc chủ động tạo thêm nguồn thu không chỉ giúp cải thiện ngân sách mà còn mang lại cảm giác an tâm – đặc biệt với những phụ nữ đang giữ vai trò quản lý chi tiêu gia đình.

Quan trọng nhất, không có công việc nào mang lại kết quả ngay lập tức. Thu nhập thêm thường đến từ sự kiên trì, tích lũy từng bước nhỏ và tận dụng tốt quỹ thời gian rảnh mỗi ngày.