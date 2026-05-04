Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 châu Á 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam chính thức bước vào chiến dịch VCK U17 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út. Đây không chỉ là sân chơi châu lục thường niên mà còn là "cánh cửa vàng" mở ra cơ hội lịch sử tham dự U17 World Cup cho bóng đá trẻ nước nhà.

Lá thăm may rủi đã đưa thầy trò HLV Cristiano Roland vào bảng C – bảng đấu được giới chuyên môn nhận định là "tử thần" với sự góp mặt của các đối thủ sừng sỏ: Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026 Ngày 7/5 - 0h: U17 Việt Nam vs U17 Yemen Ngày 10/5 - 23h: U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc. Ngày 14/5 - 0h: U17 Việt Nam vs U17 UAE.

U17 Việt Nam gặp toàn đối thủ mạnh vòng bảng

VCK U17 châu Á 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thay vì chỉ lấy 4 đội như trước, thể thức mới của FIFA dành cho U17 World Cup đã mở rộng cơ hội cho khu vực châu Á. Cụ thể, tất cả 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết tại giải đấu lần này sẽ chính thức giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ cần vượt qua vòng bảng khó khăn, U17 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17.