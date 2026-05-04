Cuối tháng 3 âm 2 con giáp đạt đỉnh may mắn, cuộc sống sung túc thịnh vượng, 1 con giáp thận trọng

Con giáp tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được các chuyên gia phong thủy đánh giá cao ở sự lanh lẹ, trí thông minh, khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén, từ đó luôn biết cách thích ứng nhanh chóng. Trong đầu tư làm ăn, chính nhờ sự linh hoạt và nhanh trí này mà con giáp tuổi Tý luôn biết cách xoay xở, ứng biến thích hợp, từ đó tạo ra được lợi thế đặc biệt và gặt hái thành công rực rỡ.

Năm Bính Ngọ, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Ngoài ra, nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Tử vi học có nói, tháng 3 âm, thời điểm cuối xuân, tuổi Tý nằm trong số những con giáp đạt đỉnh may mắn, vận đỏ rực rỡ, đón nhiều tin vui, đặc biệt là trong chuyện công việc và tài lộc. Cụ thể, do được sao Hoa Cái chiếu rọi, sự nghiệp của tuổi Tý sẽ sáng rõ như ánh mặt trời. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn và kinh doanh trong nửa còn lại của tháng 3 âm này, con giáp tuổi Tý sẽ kiếm được không ít, bảo đảm cho họ một cuộc sống dư dả, đủ đầy, thậm chí là sung túc, thịnh vượng.

Con giáp tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dậu - con giáp vẫn được đánh giá cao bởi trí tuệ và sự mạnh mẽ dự báo sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm.

Được sao Long Đức chiếu mệnh, tuổi Dậu sẽ được hóa giải tai ương, gặp hung hóa cát, gia đạo hòa thuận, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Giải, được gọi là "vị thần giải ách" chuyên trách việc cứu khốn phò nguy và làm giảm bớt sức tàn phá của các hung tinh chiếu mệnh.

Tiếp theo, sao Thái Âm là đại cát tinh chủ về sự phú quý, bất động sản và những thành tựu tài chính bền vững, cho thấy tuổi Dậu sẽ có một năm bội thu tài lộc. Cuối cùng, sao Thiên Ất Quý Nhân được coi là vị thần bảo hộ quyền năng nhất, giúp bản mệnh gặp được những quý nhân có địa vị cao sẵn lòng nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối cho bạn.

Tử vi học có nói, càng về cuối tháng 3 âm, được sao Long Đức chiếu rọi, con đường công danh của tuổi Dậu sẽ càng có những thành công nổi bật. Nếu biết tận dụng các điều kiện thiên thời - địa lợi, cộng thêm sự thông minh, sắc sảo và quyết đoán của mình, tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực là sẽ thăng tiến mạnh mẽ, tiền bạc rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Tuất

Bính Ngọ 2026 là một năm vô cùng may mắn và thành công cho những người tuổi Tuất. Được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, họ nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, vô cùng hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là c át tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Tuy nhiên, nếu như tuổi Tý và tuổi Dậu sẽ dễ gặp thời đổi vận trong thời điểm cuối tháng 3 âm thì ngược lại, tuổi Tuất lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 3 âm tuy đã trôi qua được một nửa, song con giáp tuổi Tuất vẫn cần phải hết sức cẩn thận trong những chuyện liên quan đến tiền bạc để tránh thất thoát tài chính. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý chăm sóc bản thân thật tốt cũng như cảnh giác với kẻ tiểu nhân để tránh thiệt hại.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.