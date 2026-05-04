Croissant - chiếc bánh nhiều người Việt không biết cách đọc: Đừng phát âm “cờ-roi-sừn” nữa!

Theo Trang | 04-05-2026 - 08:45 AM | Sống

Hoặc bạn có thể dùng cách gọi đơn giản nhất là bánh sừng bò nhé!

Nếu bạn từng bối rối khi gọi tên một chiếc bánh croissant hay bánh sừng bò thì xin bật mí là bạn không cô đơn. Một chiếc bánh tưởng chừng “quốc dân” trong menu cà phê, tiệm bánh lại vô tình trở thành bài test phát âm khiến không ít người đứng hình vài giây trước quầy order.

(Ảnh: ©New Africa/Shutterstock)

Thực tế, croissant là một trong những từ gây “chia rẽ” nhất về cách đọc. Người thì quen miệng “cờ-roa-săng”, người khác lại nói “cờ-roa-san”, thậm chí còn có những phiên bản lạ tai như “cờ-roi-sừn”.

Trên mạng xã hội, câu chuyện này từng trở thành chủ đề tranh luận không hồi kết với loạt bình luận vừa hài hước vừa bất lực: “Khoa xoong là cách phát âm gần đúng. Nước ngoài hay có meme về từ này lắm”, “Bánh sừng trâu/bò. Done! Đứng đó đọc đúng thì méo mồm còn đọc sai thì cũng méo mồm nghe còn kỳ nữa”, “Bánh quackson (quách sừn)”, “Cờ roi xăng”, “Thế là không ai đọc là quạt xoong cho nhanh giống em à?”, “Tui đọc là coi xăng”,...

Thảo luận không hồi kết về croissant trên các nền tảng như Reddit, Quora,... (Ảnh chụp màn hình)

Vậy rốt cuộc croissant đọc như thế nào cho đúng?

Theo Wiktionary tiếng Việt, croissant phát âm chuẩn tiếng Pháp là /kʁwa.sɑ̃/ (gần giống "khoa-xoong", âm cuối nhẹ).

Theo từ điển Cambridge, cách phát âm chính xác nhất của bánh croissant trong tiếng Anh - Anh là /ˈkwæs.ɒ̃/ hoặc trong tiếng Anh - Mỹ là /kwɑːˈsɑ̃ː/ khoảng "kroa-xăng" hoặc "khoa-xoong" với âm cuối mũi nhẹ.

Cách phát âm từ croissant theo từ điển Cambridge (Ảnh chụp màn hình)

Theo MSN, bánh croissant là một trong những món ăn dễ bị đọc sai tên nhất. Người ta dễ bị cám dỗ phát âm rõ chữ “t” trong croissant - gần giống như việc khó cưỡng lại chính chiếc bánh ngàn lớp hấp dẫn này. Tuy nhiên, chữ “t” là âm câm, không được đọc; thay vào đó, từ này được phát âm là “krwa-sohn”, hoặc cách đơn giản hơn là “kwa-sohn”.

Thực ra, nếu không muốn xoắn lưỡi giữa chốn đông người, bạn hoàn toàn có thể chọn cách đơn giản nhất: bánh sừng bò. Tên gọi này vừa dễ nhớ, vừa mô tả đúng hình dáng chiếc bánh (hình lưỡi liềm/sừng bò), lại không cần phải lo phát âm chuẩn Pháp hay Anh nhé!

