Không phải bún bò Huế hay rau muống xào tỏi, món ăn từ 50.000 đồng/phần lọt top 5 ngon nhất Đông Nam Á

Món ăn bình dân nhưng ghi dấu trên bản đồ ẩm thực quốc tế

Không cần nguyên liệu đắt đỏ hay cách chế biến quá cầu kỳ, bún chả Hà Nội vẫn khiến thực khách quốc tế nhớ mãi bằng mùi thịt nướng than hoa, bát nước chấm chua ngọt và hương vị rất riêng của ẩm thực phố phường.

Ẩm thực Việt Nam có rất nhiều món ăn nổi tiếng, từ những món nước đậm đà như bún bò Huế, phở, bún riêu đến các món dân dã trong bữa cơm gia đình như rau muống xào tỏi. Thế nhưng, trong một bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế gần đây, cái tên lọt vào nhóm đầu lại là một món ăn quen thuộc của Hà Nội: bún chả.

Theo danh sách Top 100 món thịt ngon nhất Đông Nam Á được TasteAtlas cập nhật ngày 19/4/2026, bún chả của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5 với điểm 4,3/5. Trong phần giới thiệu, TasteAtlas mô tả bún chả là món ăn gồm thịt lợn nướng, bún, nước chấm và rau sống, gắn liền với Hà Nội.

Đáng chú ý, trong bảng Top 100 món ăn Việt Nam được TasteAtlas cập nhật ngày 23/4/2026, bún chả cũng xếp ở vị trí thứ 6, đứng trên nhiều món quen thuộc như bò kho, bún bò Huế, rau muống xào tỏi và bò lúc lắc. Điều này cho thấy sức hút đặc biệt của món ăn tưởng như rất bình dân trong đời sống hàng ngày của người Việt.

Bún chả không phải món ăn xa lạ với người Việt, đặc biệt là người Hà Nội. Chỉ cần đi qua một con phố có hàng bún chả vào buổi trưa, mùi thịt nướng trên than hoa tỏa ra cũng đủ khiến nhiều người muốn dừng lại.

Một suất bún chả truyền thống thường gồm bún tươi, chả viên, chả miếng, nước chấm chua ngọt và rau sống ăn kèm. Phần chả viên được làm từ thịt lợn băm, tẩm ướp gia vị rồi nướng đến khi xém vàng. Phần chả miếng thường dùng thịt ba chỉ thái lát, có cả nạc lẫn mỡ để khi nướng vẫn giữ được độ mềm, béo và thơm.

Ở Hà Nội, bún chả có thể xuất hiện trong những quán ăn lâu năm ở phố cổ, các hàng ăn bình dân, quán dành cho dân văn phòng hoặc cả những địa chỉ nổi tiếng với khách du lịch. Mức giá của món ăn này cũng khá dễ tiếp cận. Theo Dân Việt, một quán bún chả phố cổ Hà Nội bán khoảng 50.000 đồng/suất và mỗi ngày phục vụ hàng trăm suất. Một số địa chỉ khác có giá cao hơn tùy phần ăn, vị trí quán và món gọi kèm.

Chính sự bình dân ấy khiến thứ hạng của bún chả càng đáng chú ý. Đây không phải món ăn được nâng tầm nhờ sự xa hoa trong nguyên liệu, mà chinh phục thực khách bằng hương vị hài hòa, cách ăn thú vị và dấu ấn rõ nét của ẩm thực Hà Nội.

"Linh hồn" nằm ở bát nước chấm và mùi thịt nướng

Điểm làm nên sự khác biệt của bún chả không chỉ nằm ở thịt nướng, mà còn ở bát nước chấm. Nước mắm được pha theo vị chua ngọt, thường có thêm đu đủ xanh hoặc cà rốt ngâm. Khi ăn, chả nướng được thả trong bát nước chấm, thực khách gắp bún, thêm rau sống rồi chấm cùng.

Một miếng bún chả ngon phải có đủ vị: vị béo thơm của thịt nướng, vị chua ngọt của nước mắm, vị thanh mát của rau sống và độ mềm của bún tươi. Nếu thiếu một trong những thành phần này, món ăn sẽ mất đi sự cân bằng vốn có.

Michelin Guide cũng từng dành sự chú ý cho bún chả Hà Nội. Trong phần giới thiệu về Bún Chả Ta trên phố Nguyễn Hữu Huân, Michelin mô tả món bún chả cổ điển có thịt lợn nướng mềm, thơm mùi khói, chả viên được nêm nếm tốt, bún mềm và phần nước dùng cân bằng.

Trang du lịch chính thức Vietnam Travel cũng gọi bún chả là một trong những món nên thử ở Hà Nội, đồng thời mô tả đây gần như là món ăn trưa đặc trưng, kết hợp thịt ba chỉ nướng than, chả viên, nước mắm pha giấm, bún và rau thơm. Thực khách có thể gọi thêm nem rán để bữa ăn đầy đặn hơn.

Từ món ăn phố phường đến "đại diện" của ẩm thực Hà Nội

Bún chả từ lâu đã được xem là món ăn gắn liền với nhịp sống Hà Nội. Đó là hình ảnh những bếp than đỏ lửa vào giờ trưa, tiếng quạt than, tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng, những mẹt rau xanh và bát nước chấm còn nóng hổi mùi chả.

Món ăn này cũng từng được quốc tế chú ý mạnh hơn sau bữa ăn năm 2016 của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và đầu bếp, người dẫn chương trình Anthony Bourdain tại Hà Nội. Từ sau khoảnh khắc đó, bún chả càng trở thành một trong những món ăn được nhiều du khách nước ngoài tìm kiếm khi đến Thủ đô.

Không chỉ xuất hiện ngoài hàng quán, bún chả còn là món ăn được nhiều người Việt tự tay chế biến trong những dịp tụ họp. Ca sĩ Lệ Quyên từng khiến nhiều người thích thú khi hiếm hoi vào bếp nấu bún chả đãi bạn bè. Sự lựa chọn này phần nào cho thấy vị trí đặc biệt của món ăn: đủ gần gũi để nấu tại nhà, nhưng cũng đủ hấp dẫn để dùng làm món đãi khách.

Từ một suất ăn chỉ khoảng vài chục nghìn đồng đến vị trí thứ 5 trong danh sách món thịt ngon nhất Đông Nam Á của TasteAtlas, bún chả cho thấy sức mạnh của những hương vị giản dị. Đó là món ăn không cần phô trương nhưng vẫn khiến người ta nhớ lâu: một đĩa bún trắng, một bát nước chấm đậm đà, vài miếng chả nướng thơm lừng và rổ rau sống xanh mát.

Trong bản đồ ẩm thực Việt, bún chả vì thế không chỉ là món ngon để ăn cho no. Đó còn là một lát cắt của văn hóa Hà Nội, nơi sự tinh tế nhiều khi nằm trong chính những điều bình dị nhất.

Theo TasteAtlas, Báo Đà Nẵng, Dân Việt