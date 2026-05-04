Khuyên bạn sớm dọn 6 thứ ra khỏi nhà: Chiếm diện tích, càng giữ càng “đày đoạ” bản thân

Không gian sống chật chội không chỉ đến từ diện tích nhỏ mà còn do việc giữ lại quá nhiều thứ không còn giá trị sử dụng. Khi đồ đạc tích tụ, căn nhà dễ trở nên bí bách, lộn xộn và ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của người sống trong đó. Việc dọn dẹp, loại bỏ những món đồ không cần thiết vì thế không chỉ giúp nhà cửa gọn gàng hơn mà còn tạo cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu. Dưới đây là 6 món đồ bạn nên cân nhắc dọn khỏi nhà càng sớm càng tốt.

1. Quần áo không còn mặc

Tủ đồ là nơi dễ rơi vào tình trạng “quá tải” nhất. Những món đồ đã lâu không mặc, không còn vừa hoặc không còn phù hợp với phong cách hiện tại nên được mạnh dạn loại bỏ. Giữ lại chỉ khiến việc chọn đồ mỗi ngày trở nên khó khăn hơn. Một tủ quần áo gọn gàng, có chọn lọc sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và cảm thấy thoải mái hơn.

2. Đồ hỏng nhưng chưa sửa

Rất nhiều gia đình có thói quen giữ lại đồ hỏng với suy nghĩ “để đó sửa sau”. Tuy nhiên, nếu đã để quá lâu mà chưa động đến, khả năng cao là bạn sẽ không dùng lại. Những món đồ này không chỉ chiếm diện tích mà còn khiến không gian trông bừa bộn, thiếu ngăn nắp.

3. Bao bì, hộp đựng dư thừa

Hộp giày, hộp điện thoại, túi giấy… thường được giữ lại “phòng khi cần”. Nhưng thực tế, phần lớn trong số đó không bao giờ được sử dụng lại. Nếu không có mục đích rõ ràng, việc giữ lại chỉ làm tốn chỗ và khiến nhà thêm chật.

4. Đồ trang trí quá nhiều

Trang trí giúp không gian đẹp hơn, nhưng nếu quá nhiều sẽ phản tác dụng. Việc bày biện dày đặc khiến căn nhà trở nên rối mắt, thiếu điểm nhấn. Chỉ nên giữ lại những món thật sự có giá trị thẩm mỹ hoặc ý nghĩa, còn lại nên tinh giản để không gian thoáng và hài hòa hơn.

5. Giấy tờ cũ, tài liệu không cần thiết

Hóa đơn, giấy tờ, tài liệu cũ nếu không được phân loại sẽ dễ tích tụ thành từng chồng, vừa chiếm chỗ vừa khó tìm khi cần. Nên định kỳ kiểm tra, loại bỏ những giấy tờ không còn giá trị để giữ không gian làm việc và sinh hoạt luôn gọn gàng.

6. Chậu cây hoa đã héo úa

Cây xanh giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn, nhưng những chậu cây đã héo úa, chết hoặc không được chăm sóc lại mang đến cảm giác ngược lại. Chúng khiến không gian trở nên thiếu sức sống, thậm chí tạo cảm giác uể oải, nặng nề. Nếu không có thời gian chăm sóc, nên thay bằng cây dễ sống hơn hoặc dọn bỏ để giữ không gian luôn tươi mới.

Nhìn chung, việc dọn dẹp không chỉ là loại bỏ đồ đạc mà còn là cách “làm mới” lại không gian sống. Khi căn nhà được sắp xếp gọn gàng, thông thoáng, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng và tích cực hơn. Đôi khi, chỉ cần bỏ đi những thứ không còn cần thiết, bạn sẽ thấy cuộc sống đơn giản và dễ chịu hơn rất nhiều.