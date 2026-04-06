Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ tiếng Việt chỉ có một âm tiết nhưng chứa đựng sự tử tế mà tiếng Anh không có từ tương đương

Theo Thiên An | 06-04-2026 - 16:15 PM | Sống

Dịch chữ này sang tiếng Anh là một bài toán khó, vì nó không chỉ đơn thuần là sự giúp đỡ mà còn chứa đựng cả sự tin cẩn và tử tế.

Trong tiếng Anh, khi cần sự hỗ trợ, người ta thường dùng "help" (giúp đỡ) hoặc thêm từ "please" để giữ phép lịch sự. Những từ này mang tính trực diện, rạch ròi và đôi khi là một sự trao đổi công bằng. Thế nhưng, tiếng Việt lại sở hữu một từ đơn âm tiết mang sức nặng tình cảm tinh tế hơn thế rất nhiều, đó là chữ "giùm".

Dẫu có lật tung mọi từ điển Anh - Việt, người ta cũng khó lòng tìm được một từ đơn nào chuyển tải trọn vẹn sự giao thoa giữa nhờ vả, gửi gắm và lòng trắc ẩn như cách người Việt dùng chữ này.

Nếu "giúp" gợi lên hình ảnh một hành động hỗ trợ cụ thể khi ai đó gặp khó khăn thì "giùm" lại mang sắc thái khiêm nhường và kết nối cá nhân sâu sắc hơn. Chữ "giùm" xóa tan cảm giác sòng phẳng của một cuộc giao dịch. Khi nói "Làm giùm tôi việc này", người nói đang đặt mình vào một vị trí nhờ cậy đầy tin cẩn, còn người nghe cảm nhận được một sự khơi gợi lòng trắc ẩn thay vì áp lực của một mệnh lệnh.

Ảnh minh họa

Trong tiếng Anh, "Do it for me" nghe có vẻ quá cá nhân, còn "Could you please help me" lại có phần nghi thức. Chữ "giùm" nằm ở giữa hai thái cực đó, nó vừa đủ gần gũi để không xa cách, vừa đủ lịch sự để không suồng sã. Nó biến một yêu cầu trở thành một hành động của sự tử tế tự nguyện.

Chữ "giùm" hiện diện trong mọi ngóc ngách đời sống của người Việt, gắn liền với văn hóa làng xã và tình nghĩa láng giềng. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những lời nhờ vả vụn vặt nhưng đầy tin cậy như: "Coi giùm cái xe", "Trông giùm em đứa nhỏ", hay "Mua giùm bà cụ mấy tờ vé số".

Trong những lời nói ấy, chữ "giùm" không chỉ là một động từ, nó là hiện thân của sự phó thác. Khi nhờ ai đó trông giùm đứa trẻ, người mẹ không chỉ nhờ một công việc tay chân mà là gửi gắm cả sự an tâm vào lòng tốt của người đối diện. Hay trong những tiếng rao đêm, từ "giùm" vang lên như một lời thỉnh cầu sự thấu hiểu cho những thân phận lam lũ, khiến việc mua một món hàng trở thành một cử chỉ sẻ chia.

Triết lý "thương nhau" trong ngôn ngữ

Chữ "giùm" chính là hiện thân của tinh thần tương thân tương ái, một "mã gen" văn hóa độc đáo của người Việt. Chúng ta dùng chữ "giùm" để mở lời cho một sự hỗ trợ mà không làm đối phương cảm thấy bị ban ơn, cũng không làm bản thân thấy quá nặng nề. Đó là cách người Việt duy trì sự gắn kết cộng đồng bằng những sợi dây tình cảm vô hình nhưng bền chặt.

Chính cái "tình" này là thứ mà các ngôn ngữ phương Tây đề cao tính cá nhân thường bỏ lỡ. Người nước ngoài có thể học từ điển để biết nghĩa của "giùm", nhưng để dùng đúng lúc, đúng chỗ và cảm được cái hồn của nó, họ cần một trái tim biết lắng nghe sự rung động giữa người với người. Một âm tiết ngắn ngủi nhưng chứa đựng cả một triết lý sống: hãy sống để nâng đỡ nhau, bằng sự khiêm nhường và lòng tử tế giản đơn nhất.

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Từ tiếng Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nhân Lê Đắc Lâm kể chuyện học Harvard, Johns Hopkins và quyết định đầu tư 2.000 tỷ tạo mũi nhọn cho ngôi trường "di sản gia đình"

Sắp vào mùa nắng nóng, Điện lực Hà Nội có thông báo quan trọng

Chuyện lạ: Bạn hàng chuyển khoản nhầm 499.999.999 đồng, người đàn ông SN 1992 nhất quyết không trả lại

16:11 , 06/04/2026
Giữa tâm bão sa thải 2026: 5 nghề "kháng AI" càng ngày càng có giá, máy móc công nghệ không thể thay thế

16:07 , 06/04/2026
Nữ sinh Việt được Đại học TOP 1 Trung Quốc vinh danh trên trang chủ

16:04 , 06/04/2026
Thấy 'thủy quái' bơi vụt qua trước mặt, nhóm người vội gọi hỗ trợ, chuyên gia nói: Đây là điều rất hiếm!

15:40 , 06/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên