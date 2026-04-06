Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện lạ: Bạn hàng chuyển khoản nhầm 499.999.999 đồng, người đàn ông SN 1992 nhất quyết không trả lại

Minh Ánh | 06-04-2026 - 16:11 PM | Sống

Chuyện lạ: Bạn hàng chuyển khoản nhầm 499.999.999 đồng, người đàn ông SN 1992 nhất quyết không trả lại

Biết rõ khoản tiền lớn do bạn hàng chuyển khoản nhầm, nhưng người đàn ông này nhất quyết không hợp tác trả lại.

Theo báo Pháp luật, ngày 6/4, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ xã Lao Bảo, Quảng Trị) đã nhận lại 499 triệu đồng do mình chuyển nhầm từ cơ quan chức năng. Chị gửi lời cảm ơn đến Công an phường và Công an tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan đoàn thể đã hỗ trợ chị lấy lại tài sản.

Trước đó, ngày 12/01/2026, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, thường trú tại phường Quảng Trị) về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo quy định tại khoản 2, điều 176 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 10/11/2025, trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, bà N.T.T.T (trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) đã gặp sự cố thao tác nhầm và chuyển số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Sau khi kiểm tra sao kê ngân hàng, bà T. xác định chủ tài khoản nhận tiền là ông Nguyễn Thế Lữ, trú tại khu phố 4, phường Quảng Trị (người này là bạn hàng lâu năm của bà T). Nhận thấy sai sót khi chuyển khoản, bà T. đã chủ động liên hệ qua điện thoại và nhiều lần trực tiếp đến tận nhà ông Lữ với mong muốn nhận lại số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, thay vì hợp tác trả lại tài sản, ông Lữ đã tỏ thái độ bất hợp tác, cố tình né tránh và sau đó chặn mọi kênh liên lạc với bà T.

Nguyễn Thế Lữ (người ở giữa)

Trước sự chiếm giữ bất hợp pháp này, bà T. đã gửi đơn trình báo lên cơ quan Công an. Qua quá trình xác minh sao kê dữ liệu từ phía ngân hàng của cả người chuyển đi cũng như tài khoản ngân hàng nhận, cơ quan điều tra khẳng định việc chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng từ tài khoản bà T. qua tài khoản ông Lữ là hoàn toàn chính xác.

Đáng chú ý, ngày 11/11/2025, khi phát hiện số tiền bất thường trong tài khoản ngân hàng, ông Lữ đã có đơn trình báo gửi đến Công an phường Quảng Trị về việc nhận được tiền từ người lạ. Nhưng khi cơ quan Công an vào cuộc, đối tượng này lại trốn tránh, không hợp tác, chây ì.

Cơ quan Công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến nhà giải thích và vận động ông Lữ cùng gia đình trả lại số tiền nhận chuyển nhầm trên, nhưng ông Lữ và gia đình vẫn không hợp tác. Cơ quan Công an nhiều lần gửi giấy mời và triệu tập, nhưng ông Lữ vẫn cố tình không đến làm việc.

Căn cứ vào các hành vi trên, cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Lữ.

Tổng hợp

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
chuyển khoản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nhân Lê Đắc Lâm kể chuyện học Harvard, Johns Hopkins và quyết định đầu tư 2.000 tỷ tạo mũi nhọn cho ngôi trường "di sản gia đình"

Doanh nhân Lê Đắc Lâm kể chuyện học Harvard, Johns Hopkins và quyết định đầu tư 2.000 tỷ tạo mũi nhọn cho ngôi trường “di sản gia đình” Nổi bật

Sắp vào mùa nắng nóng, Điện lực Hà Nội có thông báo quan trọng Nổi bật

Giữa tâm bão sa thải 2026: 5 nghề “kháng AI” càng ngày càng có giá, máy móc công nghệ không thể thay thế

16:07 , 06/04/2026
Nữ sinh Việt được Đại học TOP 1 Trung Quốc vinh danh trên trang chủ

16:04 , 06/04/2026
Thấy 'thủy quái' bơi vụt qua trước mặt, nhóm người vội gọi hỗ trợ, chuyên gia nói: Đây là điều rất hiếm!

15:40 , 06/04/2026
Tuyệt đối không nên tụ tập, hóng gió tại “biển Gò Vấp” lúc này!

15:34 , 06/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên