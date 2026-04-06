Nữ sinh Việt được Đại học TOP 1 Trung Quốc vinh danh trên trang chủ

Đại học Thanh Hoa từ lâu đã được ví như "Harvard của châu Á", là ngôi trường đứng đầu bảng xếp hạng các đại học danh giá nhất Trung Quốc và luôn nằm trong top đầu thế giới. Đây là cái nôi đào tạo ra những chính trị gia kiệt xuất, những tỷ phú công nghệ và những bộ óc thiên tài. Và đương nhiên, để vào được đây, bạn buộc phải là "tinh hoa trong tinh hoa".

Mới đây, cộng đồng du học sinh đã vô cùng xôn xao trước bài đăng trên fanpage chính thức của Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University) dành riêng cho một nữ sinh đến từ Việt Nam. Nhân vật chính trong bài viết là Bùi Ngọc Hà, hiện đang là học viên cao học tại Khoa Báo chí và Truyền thông của ngôi trường này. Với thông điệp "Lòng can đảm khi bước những bước đi đầu tiên sẽ đưa bạn đi xa hơn những gì bạn có thể tưởng tượng", bài viết đã khắc họa chân thực tầm ảnh hưởng của nữ sinh trong việc kết nối văn hóa và hỗ trợ cộng đồng.

Trong bài đăng của mình, Đại học Thanh Hoa giới thiệu Ngọc Hà là một "TsinghuaRen" (người Thanh Hoa) tiêu biểu. Nhà trường nhấn mạnh rằng, với hơn một triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, Hà đã tận dụng sức mạnh của kể chuyện để chia sẻ những trải nghiệm du học quý báu. Không chỉ dừng lại ở thế giới ảo, cô còn tích cực kết nối với giới trẻ thông qua các buổi diễn thuyết và sự kiện thực tế.

Nhà trường cũng điểm lại cột mốc năm 2018, khi Ngọc Hà tạo ra cuốn sổ tay trực tuyến mang tên Self-application Guide for Scholarships in China. Đây là bộ tài liệu chi tiết từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến việc thích nghi với cuộc sống tại nước bạn, hiện vẫn đang được rất nhiều học sinh, sinh viên tin tưởng sử dụng. Thanh Hoa đánh giá cao sự chuyển mình của Hà, từ việc "chia sẻ cho vui" lúc ban đầu trở thành một sứ mệnh có ý nghĩa cộng đồng sâu sắc.

Vượt ra khỏi các nền tảng kỹ thuật số, Hà còn là diễn giả tại các sự kiện uy tín như TEDx Youth. Đặc biệt, cô chính là người sáng lập ra Nhà Trung - một cộng đồng chuyên sâu về học tiếng Trung, du học và trao đổi văn hóa.

"Lòng can đảm khi bước những bước đi đầu tiên sẽ đưa bạn đi xa hơn những gì bạn có thể tưởng tượng", nữ sinh chia sẻ (Ảnh: Tsinghua University)

Chỉ trong vòng hai năm, Nhà Trung đã phát triển thần tốc với hơn 180.000 thành viên, trở thành điểm đến năng động cho những người trẻ muốn tìm kiếm cơ hội mới tại Trung Quốc. Thanh Hoa trích lời nữ sinh khi chia sẻ về tâm huyết của mình: "Tôi muốn xây dựng một cộng đồng nơi mọi người có thể tìm kiếm thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và cảm thấy được hỗ trợ".

Những người thường xuyên lướt mạng có lẽ sẽ nhanh chóng nhận ra nữ sinh Việt được Đại học Thanh Hoa đích thân vinh danh này không phải gương mặt nào xa lạ, cô còn được biết đến với cái tên Hà Kiara - một gương mặt content creator vô cùng quen thuộc trên nhiều nền tảng. Cô sở hữu 550k lượt follow trên TikTok, 355k lượt sub trên YouTube và 329k lượt theo dõi trên Facebook.

Được biết, Hà Kiara sinh năm 2000, quê ở Lào Cai. Nữ sinh là cựu học sinh chuyên Trung của Trường THPT chuyên Lào Cai, từng đạt Giải Ba kỳ thi HSG quốc gia môn tiếng Trung và giành nhiều Huy chương Vàng, Bạc tại các kỳ trại hè khu vực. Năm 2018, Hà Kiara từng đỗ vào Đại học Ngoại thương và trở thành Thủ khoa khối D4 (Toán, Văn, Trung) của trường này. Tuy nhiên, cô đã quyết định từ bỏ để theo đuổi giấc mơ du học với học bổng toàn phần tại Đại học Nam Kinh (Trung Quốc).

Cô từng theo học THPT chuyên Lào Cai, sau đó du học tại Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) trước khi trúng tuyển hệ Thạc sĩ của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) (Ảnh: FBNV)

4 năm theo học tại Đại học Nam Kinh, Hà Kiara liên tiếp giành được nhiều học bổng như học Sinh viên Quốc tế xuất sắc từ chính phủ Trung Quốc, học bổng Sinh viên Quốc tế xuất sắc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) năm 2019-2020... Điểm trung bình của cô luôn dao động ở mức 4.7- 4.8/5. Hà Kiara tốt nghiệp chuyên ngành Hán ngữ, Đại học Nam Kinh với bài khóa luận được xếp loại xuất sắc, đứng đầu toàn khoa với số điểm 96/100.

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, Hà Kiara tiếp tục chinh phục nấc thang cao hơn. Cô nhận thông báo trúng tuyển hệ Thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa vào tháng 6/2023, sau khi vượt qua vòng phỏng vấn gắt gao với các giáo sư đầu ngành. Đáng chú ý, cùng lúc đó cô cũng nhận được thông báo trúng tuyển từ cả Đại học Bắc Kinh (Peking University) - "kình địch" đáng gờm của Thanh Hoa, nhưng cuối cùng chọn học Thanh Hoa.

Trên các nền tảng MXH của mình, Hà Kiara xây dựng hệ nội dung tập trung vào trải nghiệm thật, kinh nghiệm thật và lời khuyên thực tế cho người học tiếng Trung, cũng như những chia sẻ về cuộc sống du học của bản thân. Điểm thu hút trong nội dung của cô nằm ở sự gần gũi và thẳng thắn. Không tô hồng du học, không chỉ nói về thành tích, nữ sinh nói nhiều về khó khăn, áp lực và cách vượt qua. Chính điều đó giúp cô kết nối mạnh với cộng đồng người trẻ đang học ngoại ngữ hoặc nuôi ước mơ ra nước ngoài học tập.

Việc được một ngôi trường danh giá như Thanh Hoa công nhận chính là minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô gái Việt trong việc quảng bá hình ảnh du học sinh năng động và giàu lòng nhân ái.

