Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ba người trúng độc đắc xổ số miền Nam sau khi đi cúng thanh minh

Theo Thu Tâm | 06-04-2026 - 15:30 PM | Sống

Ba người ở tỉnh Vĩnh Long đi cúng thanh minh rồi cùng trúng giải độc đắc xổ số miền Nam với tổng số tiền 12 tỉ đồng.

Trưa 6-4, liên quan kết quả xổ số miền Nam, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng xong cho 3 nam khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 578584) 6 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 5-4.

Kết quả xổ số miền ngày 5-4. Ảnh: ĐLVS Duy

"Đi cúng thanh minh, một nam khách hàng mua 6 vé Đà Lạt rồi tặng cho 2 người bạn 3 vé (1 người 1 vé và 1 người 2 vé). Đến hôm nay, tất cả phát hiện trúng giải độc đắc nên liên hệ với đại lý mình đổi thưởng" – anh Duy thông tin.

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý vé số Duy còn đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 4 vé Đà Lạt.

Trước đó, vào ngày 2-4, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi 16 vé Bình Thuận.

Hôm sau, đại lý này tiếp tục đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải nhất 15 vé Vĩnh Long và trúng giải an ủi 4 vé Trà Vinh.

Đại lý vé số Duy liên tục đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải lớn xổ số miền Nam. Ảnh: ĐLVS Duy

Đến ngày 5-4, đại lý vé số Duy đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 4 vé và trúng giải an ủi 19 vé Trà Vinh.

"Hai khách hàng này mỗi người trúng giải độc đắc 2 vé Trà Vinh. Tất cả đều nhận thưởng bằng tiền mặt" - anh Duy cho biết.

Trúng độc đắc 20 tỉ đồng, một người ở TPHCM gây bất ngờ với cách đổi thưởng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nhân Lê Đắc Lâm kể chuyện học Harvard, Johns Hopkins và quyết định đầu tư 2.000 tỷ tạo mũi nhọn cho ngôi trường “di sản gia đình”

Sắp vào mùa nắng nóng, Điện lực Hà Nội có thông báo quan trọng

Tài khoản ngân hàng ACB 5 năm không dùng bỗng phát sinh giao dịch +500 triệu đồng, người phụ nữ ở Lâm Đồng được công an mời tới làm việc

15:23 , 06/04/2026
Một tài xế SN 2005 vừa phải nộp phạt gần 77 triệu đồng

15:16 , 06/04/2026
“CMO 4 tuổi”: Chiêu tuyển dụng hay cú lừa marketing?

15:15 , 06/04/2026
Người phụ nữ chuyển khoản 20 triệu đồng mua xe máy nhưng cửa hàng không nhận được: Công an khẩn trương làm việc với thanh niên SN 2003

14:55 , 06/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên