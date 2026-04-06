Tuyệt đối không nên tụ tập, hóng gió tại “biển Gò Vấp” lúc này!

Theo Ngọc Ánh | 06-04-2026 - 15:34 PM | Sống

Bãi cát ven sông Vàm Thuật bất ngờ trở thành điểm giải nhiệt tại TP.HCM. Tuy nhiên, nơi đây lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Khoảng một tuần trở lại đây, cụm từ “biển Gò Vấp” bất ngờ trở thành từ khóa dẫn đầu xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội từ TikTok đến Threads. Chỉ với một vài đoạn video ngắn khoe cảnh bãi cát trắng mịn soi bóng bên dòng sông lộng gió, khu vực ven sông Vàm Thuật phường An Nhơn đã nhanh chóng bị dòng người đổ về vây kín.

Với tâm lý không cần đi xa, cũng chẳng tốn nhiều chi phí mà vẫn có ảnh sống ảo như đang du lịch biển, nhiều người dân đã không ngần ngại tìm đến đây để tận hưởng không gian thoáng mát mà độc lạ này.

Ghi nhận thực tế vào mỗi buổi chiều, đặc biệt là vào các ngày trong tuần, khung cảnh tại đây náo nhiệt không kém gì những bãi biển thực thụ với sự xuất hiện của đủ mọi lứa tuổi. Các gia đình trẻ hồn nhiên đưa con nhỏ đến nghịch cát sát mép nước, người cao tuổi tận dụng bãi đất trống để tập thể dục, trong khi các nhóm bạn trẻ lại bày biện đồ ăn, nước uống tổ chức picnic ngay giữa lòng công trường.

screenshot-2026-04-06-at-124812-131132.jpg

screenshot-2026-04-06-at-125649-131125.jpg

Tuy nhiên, khu vực này hoàn toàn không phải là không gian sinh hoạt công cộng. Trả lời báo chí, ông Dương Văn Kim, Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn khẳng định khu vực người dân đang tập trung thực chất là công trình thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát. Toàn bộ mặt bằng hiện vẫn là đại công trường đang trong giai đoạn thi công cao điểm và chưa được nghiệm thu.

Chính quyền địa phương cũng đưa ra cảnh báo về hàng loạt nguy cơ mất an toàn khi người dân tự ý vui chơi tại đây. Xung quanh khu vực bãi cát có nhiều hố sâu chưa được che chắn, vật liệu xây dựng ngổn ngang và máy móc hạng nặng đang hoạt động. Đặc biệt, nền cát ven sông Vàm Thuật có kết cấu không ổn định, nguy cơ sạt lở rất cao. Trong bối cảnh không có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, việc người dân và trẻ em vui chơi sát mép nước tiềm ẩn rủi ro tai nạn, đuối nước bất cứ lúc nào

Ngoài ra, tình trạng hàng trăm xe máy dừng đỗ tự phát kéo dài dọc tuyến đường còn gây ùn tắc giao thông và làm phát sinh nguy cơ trộm cắp, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành chăng dây cách ly và dựng các biển báo cấm nguy hiểm xung quanh khu vực thi công. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn, tuyệt đối không vượt rào vào bên trong công trường để vui chơi, chụp ảnh nhằm tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Doanh nhân Lê Đắc Lâm kể chuyện học Harvard, Johns Hopkins và quyết định đầu tư 2.000 tỷ tạo mũi nhọn cho ngôi trường "di sản gia đình"

Doanh nhân Lê Đắc Lâm kể chuyện học Harvard, Johns Hopkins và quyết định đầu tư 2.000 tỷ tạo mũi nhọn cho ngôi trường “di sản gia đình” Nổi bật

Sắp vào mùa nắng nóng, Điện lực Hà Nội có thông báo quan trọng

Sắp vào mùa nắng nóng, Điện lực Hà Nội có thông báo quan trọng Nổi bật

Ba người trúng độc đắc xổ số miền Nam sau khi đi cúng thanh minh

Ba người trúng độc đắc xổ số miền Nam sau khi đi cúng thanh minh

15:30 , 06/04/2026
Tài khoản ngân hàng ACB 5 năm không dùng bỗng phát sinh giao dịch +500 triệu đồng, người phụ nữ ở Lâm Đồng được công an mời tới làm việc

Tài khoản ngân hàng ACB 5 năm không dùng bỗng phát sinh giao dịch +500 triệu đồng, người phụ nữ ở Lâm Đồng được công an mời tới làm việc

15:23 , 06/04/2026
Một tài xế SN 2005 vừa phải nộp phạt gần 77 triệu đồng

Một tài xế SN 2005 vừa phải nộp phạt gần 77 triệu đồng

15:16 , 06/04/2026
"CMO 4 tuổi": Chiêu tuyển dụng hay cú lừa marketing?

“CMO 4 tuổi”: Chiêu tuyển dụng hay cú lừa marketing?

15:15 , 06/04/2026

