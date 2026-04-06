Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện người phụ nữ SN 1983 dùng tài khoản của em trai để chuyển khoản 100 triệu đồng: Công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Đinh Anh | 06-04-2026 - 14:03 PM | Sống

Sau khi tiếp nhận thông tin từ công dân, Công an xã Quỳnh Tam đã phối hợp với Công an xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để xác minh vụ việc.

Mới đây, Công an xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn trả lại 100 triệu đồng tiền chuyển nhầm.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18/3/2026, Công an xã Quỳnh Tam nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Nguyệt, là công dân trên địa bàn. Người phụ nữ cho biết vào lúc 20 giờ 23 phút cùng ngày chị nhận được số tiền 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân.

Công an xã làm việc hỗ trợ người dân. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Đến 21 giờ cùng ngày, Công an xã cũng nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Nga (SN 1983, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Chị cho biết lúc 20 giờ 23 phút có dùng tài khoản ngân hàng của em trai là Nguyễn Đức Anh chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyệt.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ 2 công dân, Công an xã Quỳnh Tam đã phối hợp với Công an xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để xác minh vụ việc. Lực lượng chức năng xác nhận hai bên đã có nhầm lẫn trong quá trình giao dịch. Lập tức, Công an xã Quỳnh Tam đã mời chị Nguyệt lên làm thủ tục để chuyển lại tiền cho chị Nguyễn Thị Nga theo đúng quy định.

Do không thể trực tiếp gặp mặt, chị Nguyễn Thị Nga đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Quỳnh Tam và chị Nguyễn Thị Nguyệt.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Công an tỉnh Nghệ An

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên