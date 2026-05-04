Cảnh tượng trên đường phố Hà Nội trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ

Theo Nam An - Ảnh, clip: Như Hoàn | 04-05-2026 - 09:50 AM | Sống

Sáng 4/5, giao thông Hà Nội ùn tắc cục bộ do lượng người dân trở lại sau kỳ nghỉ tăng cao, khiến việc di chuyển trong giờ cao điểm gặp nhiều khó khăn.

Sáng 4/5, ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, giao thông tại Hà Nội có phần đông đúc hơn thường lệ. Ngay từ đầu giờ sáng, lượng phương tiện tăng nhanh khiến việc di chuyển ở nhiều khu vực chậm hơn, chủ yếu trong khung giờ cao điểm.

Ngay từ 7h sáng ngày 4/5, trục đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở đã trở nên đông đúc. Tại đoạn giao giữa Nguyễn Trãi và Khương Đình, các dòng xe đan xen nhau khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Sáng 4/5, tại tuyến đường Nguyễn Trãi – Ngã Tư Sở, Khuất Duy Tiến…, xe cộ ùn ùn từ ngoại thành đổ vào nội đô khiến tuyến đường này ùn tắc nghiêm trọng.

Trên các tuyến phố, giao thông rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Các phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài chật vật di chuyển trong buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày

Mật độ giao thông trên các tuyến đường tăng cao trong sáng thứ 2 đầu tuần

Đáng chú ý, nhiều người dân từ các tỉnh, thành trở lại Hà Nội ngay trong sáng cùng ngày, góp phần làm mật độ phương tiện tăng cao. Tại một số nút giao, các dòng xe di chuyển nối dài, có thời điểm ùn ứ nhẹ nhưng không kéo dài quá lâu.

Ghi nhận cho thấy, không ít người đã chủ động sắp xếp thời gian để hạn chế ảnh hưởng. Anh Minh (nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Tôi đoán trước hôm nay sẽ đông vì nhiều người đi từ quê lên nên đã đi sớm hơn một chút, dù vậy vẫn mất thêm thời gian so với bình thường.”

Trong khi đó, chị Lan (trú phường Định Công) cho biết: “Sáng nay thấy đường đông hơn hẳn, chắc do nhiều người vừa quay lại sau kỳ nghỉ. Tôi đi sớm nên vẫn kịp giờ làm, nhưng di chuyển chậm hơn mọi ngày.”

Các phương tiện di chuyển chậm trong dòng người tấp nập đầu tuần.

Người dân phải chật vật nhích từng chút để kịp giờ làm và giờ đi học.

Giao thông đông đúc hơn thường lệ khi nhiều người dân quay lại thành phố trong sáng nay.

Ô tô, xe máy chen chúc nhau di chuyển.

Dòng phương tiện đông đúc tại nút giao Ngã Tư Sở, các phương tiện di chuyển chậm

Nhiều người dân chủ động đi làm sớm hơn thường ngày để có thể kịp giờ làm

Lo ngại ùn tắc, một số người dân trở lại Hà Nội vào sáng sớm nay bằng phương tiện cá nhân

Nhìn chung, tình trạng giao thông trong sáng đầu tuần sau kỳ nghỉ có tăng về mật độ do lượng người quay lại thành phố, song vẫn trong mức có thể kiểm soát và dần ổn định sau giờ cao điểm.

Dàn siêu xe, xe siêu sang cả trăm tỷ đồng diễu hành trên đường phố Hà Nội

Tin vui cho hàng trăm nghìn người dân trên cả nước

Người dùng sẽ được nhận tích xanh Facebook miễn phí?

Loại quả quê nhìn lạ mắt mọc bờ rào nay "lên đời" đặc sản, giá 120.000đ/kg

09:42 , 04/05/2026
