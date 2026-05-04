Tin vui cho thứ 2 mệt mỏi nhất: Chỉ cần vượt qua 117 ngày nữa thôi là có 5 ngày nghỉ liên tiếp!

Bạn chưa kịp buông tay, ngày lễ đã ra đi rồi. Những ngày nằm không suy nghĩ gì, ngủ dậy không biết hôm nay thứ mấy, ăn uống theo cảm hứng chứ không theo lịch họp - tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Và buồn hơn nữa đây là kỳ nghỉ cuối cùng bạn có trong một thời gian rất, rất dài sắp tới.

Cụ thể là bao lâu? Xin trân trọng thông báo: từ hôm nay đến tận 2/9, sẽ không có ngày nào được in đậm "NGHỈ". Chỉ có thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư,... tuần này qua tuần khác, đều đặn như lịch nộp tiền thuê nhà, không trễ một ngày.

Nếu muốn tính chính xác hơn nữa thì đó là những con số nối tiếp nhau: 4 tháng hoặc 17 tuần hoặc 117 ngày. Chúng cũng tương đương 2.808 tiếng, trong đó khoảng 936 tiếng bạn sẽ ngồi làm việc, 936 tiếng ngủ và 936 tiếng còn lại dành để ước mình đang làm một trong hai việc kia.

Đương nhiên cả cõi mạng cũng đầy rẫy những người bạn đồng cảnh ngộ với bạn. Họ đang đăng những story kiểu "khổ nhất thế giới", bàng hoàng vì hết nghỉ lễ. Hoặc dùng meme idol để mô tả tâm trạng phải quay lại chốn văn phòng.

Một story thay lời cả cõi mạng lúc này

Các anh tài, anh trai, em xinh,... làm sao mà hình dung được mình lại được lên sóng theo cách này đúng không?

Nhưng bạn biết gì không? Điều tàn nhẫn nhất không phải là không có ngày nghỉ mà là bạn hoàn toàn biết trước điều đó, bạn nhìn thấy nó rõ mồn một, bạn có thể đếm ngược từng ngày nhưng không thể làm gì được. Giống như đang ngồi trên một chuyến tàu chậm, nhìn ga tiếp theo - ga 2/9 - ở tít đằng xa và không có cách nào xuống giữa chừng.

Vậy mà sáng nay bạn vẫn dậy, vẫn đánh răng, vẫn mặc quần áo - không phải đồ mặc nhà, mà là quần áo đi ra ngoài gặp mọi người, cái loại phải ủi hoặc ít nhất phải vuốt cho thẳng. Nếu đó không phải là dũng cảm thì không biết gọi là gì nữa.

Người ta hay nói "sống trong hiện tại" và bây giờ bạn mới thấm. Vì tương lai - tức là cái lịch trắng tinh từ tháng 5 đến tháng 8 kia - không có gì để mà kỳ vọng cả. Thế nên hiện tại, cụ thể là ly cà phê đang cầm trên tay lúc này, chính là niềm vui lớn nhất bạn được phép có. Nên nhấp từng ngụm, chậm thôi, đừng để nó hết.

Hãy trân trọng hiện tại cùng cốc cà phê của mình nhé!

Nhưng dành cho những người kiên nhẫn đọc đến tận đây - có một tin vui le lói ở cuối đường hầm. Đó là kỳ nghỉ 2/9 năm nay được hoán đổi thành 5 ngày liên tục (29/8 - 2/9). Nghĩa là bạn sẽ được nằm dài 5 ngày, không báo thức, không họp, không email. Bốc trúng sít rịt chưa - 5 ngày liền một lúc đấy, chỉ cần vượt qua 117 ngày nữa thôi.