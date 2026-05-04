Nghỉ hưu ở tuổi 60, nhìn 30 năm không thu nhập và chi phí leo thang: Chuyên gia tài chính khẳng định "nghỉ hưu là sai lầm lớn nhất cuộc đời"?

Có lẽ giấc mơ nghỉ hưu của bạn là lênh đênh trên một chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới ngắm hoàng hôn? Hoặc có thể bạn đang lên kế hoạch chơi golf suốt ngày đêm, xen kẽ với vài ván Sudoku?.

Lyndsey Simpson, nhà sáng lập 55/Redefined nói rằng, ai trong chúng ta coi giai đoạn này của cuộc đời như một kỳ nghỉ dài đều đã hoàn toàn sai lầm. Trên thực tế, bà còn không thích từ "nghỉ hưu".

55/Redefined là một nền tảng toàn cầu được ra mắt vào tháng 9 năm 2021 tại Anh, nhằm mục đích giải quyết các thách thức của dân số già và định hình lại tương lai của công việc.

“Tôi khuyến khích mọi người coi nghỉ hưu là giai đoạn ‘tái cấu trúc’ hoặc bước sang chương tiếp theo của cuộc đời,” Simpson nói.

Lyndsey Simpson, nhà sáng lập 55/Redefined

Năm 2018, Simpson được truyền cảm hứng từ một cuộc điện thoại đã thay đổi cuộc đời bà. Sau gần một thập kỷ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng cho Barclays, Simpson đang điều hành một công ty tuyển dụng, thì một người quen từ Natwest gọi điện hỏi bà có thể giúp tìm những người từng làm việc cho ngân hàng vào những năm 1990 để tư vấn về một cuộc đánh giá quy định hay không.

“Tôi vẫn còn giữ liên lạc với một số người quen cũ từ thời làm việc ở Barclays, vì vậy tôi đã gọi điện cho họ để xem liệu có thể thuyết phục họ quay lại làm việc sau khi nghỉ hưu hay không,” bà giải thích. Và đáng ngạc nhiên, thay vì tận hưởng những ngày dáng nghỉ ngơi, họ đều phản hồi với Simpson rằng: "Nghỉ hưu là quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng đưa ra".

Simpson, khi đó 41 tuổi, có kế hoạch nghỉ hưu ở tuổi 50 để thực hiện chuyến du thuyền vòng quanh Địa Trung Hải cùng chồng là Andy, người hơn bà 10 tuổi. Nhưng cuộc trò chuyện với những cựu nhân viên ngân hàng này đã khiến bà suy nghĩ lại. Bà nói: “Tôi nhận ra rằng điều mà hầu hết mọi người cần trong nửa sau cuộc đời là một kỳ nghỉ phép. Họ không cần phải rời bỏ công việc trong 50 năm tiếp theo. Nghỉ hưu, như chúng ta vẫn được hiểu, là một cái bẫy chứ không phải là một giấc mơ.”

Bà Simpson trích dẫn các nghiên cứu cho thấy, việc trì hoãn nghỉ hưu chỉ một năm sẽ làm giảm nguy cơ tử vong xuống 11%. Một nghiên cứu của Áo năm 2020 ước tính rằng đối với nam giới, nghỉ hưu sớm hơn một năm làm tăng 5,5% nguy cơ tử vong sớm. "Cái quái gì vậy?!" bà viết về nghiên cứu này trong cuốn sách của mình. "Tại sao chúng ta lại khuyến khích chồng, cha, anh em và bạn bè của mình nghỉ hưu sớm?"

Dù sự thật đằng sau mối liên hệ giữa nghỉ hưu và tỷ lệ tử vong là gì, nghiên cứu của Simpson đã phát hiện ra rằng nhiều người gặp phải tình trạng suy giảm sức khỏe tinh thần khoảng 12-18 tháng sau khi nghỉ hưu.

Năm 2021, Simpson ra mắt công ty của mình, 55/Redefined, một nền tảng giúp các công ty thu hút, phát triển và tương tác với những người trên 50 tuổi. Chỉ trong vòng ba năm, nền tảng này đã có hơn một triệu người trên 50 tuổi đăng ký. Hiện tại, bà đi khắp thế giới để tư vấn cho các tập đoàn lớn như Diageo, AXA, Amazon và Barclays rằng “nếu bạn không có chiến lược theo độ tuổi, bạn sẽ không có chiến lược tăng trưởng”.

Thay vì dùng từ "nghỉ hưu", Simpson khuyến khích sử dụng cụm từ "tái cấu trúc tư duy"

Cuốn sách của bà là lời kêu gọi những người ở độ tuổi trung niên hãy tạo ra một “tầm nhìn táo bạo, dài hạn” cho những thập kỷ tiếp theo. Bà cho rằng cuốn sách này hoàn toàn “không hề mơ hồ”, mà thay vào đó là những bài tập thực tiễn và những nghiên cứu điển hình đầy cảm hứng.

Phil Goddard đến từ Cambridge, người ở tuổi 56 đã từ bỏ mức lương sáu con số của một giám đốc điều hành viễn thông để học nghề làm bưu tá. Trong bài đăng gây sốt trên LinkedIn, ông viết: “Tôi đi bộ trung bình 15km mỗi ngày. Chân tôi đau nhức, và tôi có những cơ bắp ở chân mà tôi thậm chí chưa từng biết mình có. Nhưng tôi được làm việc ngoài trời, được gặp gỡ những người mới… Tôi đã quên mất cảm giác tuyệt vời đó như thế nào.”

Ngoài ra còn có người bạn thân của gia đình Simpson, Eddie Dickens, 83 tuổi, người đã thành lập doanh nghiệp đầu tiên ở tuổi 63 và một doanh nghiệp khác ở tuổi 70. Có một phụ nữ 76 tuổi làm việc tại Fortnum & Mason mà Simpson gặp khi đi mua sắm ở đó, và một kỹ sư của Sky đến sửa WiFi cho Simpson, người từng là bồi bàn trước khi học nghề lại ở tuổi 50.

Simpson chỉ ra rằng những người trên 50 tuổi hiện là nhóm doanh nhân mới phát triển nhanh nhất ở Anh và Mỹ. “Chúng ta cần ngừng nói với mọi người rằng những người ngoài 70 tuổi chỉ thích hợp để mặc quần tây và phát kẹo cho cháu, nhưng thực tế họ đang điều hành các công ty và đang đạt đến đỉnh cao sự nghiệp.”

IMF - Tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán rằng ba phần tư sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến có thể tránh được bằng cách tạo ra việc làm cho người trên 50 tuổi.

“Tôi nghĩ các ngành công nghiệp xa xỉ đặc biệt đang thực sự nhận ra tiền nằm ở đâu,” bà nói. “70% tài sản của thế giới nằm trong tay những người từ 50 đến 70 tuổi, và chúng ta là nhóm người tăng trưởng nhanh nhất trên hành tinh. Người ta dự đoán rằng sẽ có hơn 21,5 triệu người [trên toàn cầu] từ 100 tuổi trở lên vào cuối thế kỷ này.”

Simpson thừa nhận rằng tâm trí và cơ thể chúng ta đều thay đổi, và không phải ai cũng muốn hoặc đủ sức khỏe để tiếp tục công việc hiện tại. Nhưng bà cho rằng những tiến bộ trong y học, dinh dưỡng và lối sống đã thay đổi căn bản quá trình lão hóa. Bà trích dẫn một báo cáo cho thấy người 70 tuổi ngày nay có khả năng nhận thức tương đương với người 53 tuổi vào năm 2000.

Do đó, nghỉ hưu không phải là lúc để an phận hay tuân theo những kỳ vọng dành cho “những người ở độ tuổi của chúng ta”. “Chúng ta không phải là những người trung niên như thế hệ cha mẹ mình, và chắc chắn chúng ta không phải là những người trung niên như thế hệ ông bà mình. Chúng ta là những người tiên phong", Simpson khẳng định.

Theo Telegraph