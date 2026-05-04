NÓNG: Phát hiện độc tố trong sữa công thức, hơn 63.000 hộp bị thu hồi tại Mỹ

Theo Phương Anh | 04-05-2026 - 14:10 PM | Sống

Hàng chục nghìn hộp sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tại Mỹ vừa bị thu hồi sau khi phát hiện chứa cereulide, loại độc tố có thể khiến trẻ bị nôn mửa chỉ sau thời gian ngắn. Dù chưa ghi nhận ca bệnh, cơ quan chức năng vẫn phát đi cảnh báo khẩn.

Theo thông báo từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, Công ty sữa a2 tại bang Colorado đã tự nguyện thu hồi ba lô sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA, được quảng cáo dành cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở xuống.

Nguyên nhân thu hồi là do phát hiện cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra. Đáng chú ý, độc tố này không bị loại bỏ ngay cả khi pha sữa bằng nước nóng, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ. Theo FDA, trẻ sơ sinh có thể xuất hiện triệu chứng chỉ trong vòng 30 phút, phổ biến là buồn nôn và nôn mửa.

Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu a2 Platinum USA bị thu hồi do có thể gây nguy hại cho sức khỏe (Ảnh thehill)

Các triệu chứng thường xuất hiện trong khoảng vài giờ, chủ yếu liên quan đến đường tiêu hóa. Dù có thể tự khỏi trong vòng một ngày, FDA cảnh báo trẻ sơ sinh là nhóm có nguy cơ cao hơn, có thể gặp biến chứng như mất nước và cần được chăm sóc y tế.

Liên quan đến an toàn thực phẩm, trước đó Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cũng từng đưa ra cảnh báo về các đợt bùng phát nhiễm khuẩn, trong đó có một số trường hợp liên quan đến trẻ em.

Theo FDA, hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào được xác nhận liên quan đến các lô sữa bị thu hồi. Sản phẩm này được bán thông qua website của công ty, trên nền tảng Amazon và tại các cửa hàng Meijer.

Tổng cộng hơn 63.000 hộp đã được sản xuất, trong đó khoảng 16.400 hộp được cho là đã đến tay người tiêu dùng. Các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc ba lô sữa bột bổ sung sắt, đóng hộp thiếc 31,7 ounce, với thông tin cụ thể:

- Lô 2210269454 có hạn sử dụng 15/7/2026

- Lô 2210324609 có hạn sử dụng 21/01/2027

- Lô 2210321712 có hạn sử dụng 15/01/2027

Thông tin mã lô và hạn dùng được in ở đáy hộp sản phẩm.

Được biết, các lô sữa này là hàng nhập khẩu theo chương trình Chiến dịch Fly Formula nhằm bổ sung nguồn cung trong giai đoạn thiếu hụt sữa công thức tại Mỹ. Dù quyền nhập khẩu của a2 đã hết hạn từ tháng 12, sản phẩm vẫn có thể đang được người tiêu dùng lưu giữ.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng nếu đang sở hữu các sản phẩm thuộc diện thu hồi cần ngừng sử dụng ngay lập tức, có thể vứt bỏ hoặc trả lại để được hoàn tiền. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi sử dụng, phụ huynh nên liên hệ với cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, theo thông tin từ The Hill FDA cũng cho biết các kết quả kiểm tra gần đây cho thấy nguồn cung sữa công thức tại Mỹ nhìn chung vẫn an toàn và không bị nhiễm bẩn trên diện rộng.

Theo thehill, fda

Từ 15/5, hành vi liên quan đến BHYT bị phạt tới 70 triệu đồng, người dân cần chú ý

Lời khuyên cho các gia đình hay đóng cửa kín mít khi bật điều hòa

Cùng đun 1 lít nước, bếp gas hay bếp từ đun nhanh hơn? Đáp án khiến nhiều người bất ngờ

Thông tin Chính phủ đưa lời nhắc quan trọng về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Từng làm luật sư danh giá, người phụ nữ đi làm nhân viên dọn chất thải kiếm 3,5 tỷ đồng/năm thừa nhận: "Việc nhẹ lương cao gấp 5 lần chỗ cũ"

Lời khuyên đến những gia đình đang trồng rau mồng tơi

