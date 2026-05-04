Từng làm luật sư danh giá, người phụ nữ đi làm nhân viên dọn chất thải kiếm 3,5 tỷ đồng/năm thừa nhận: "Việc nhẹ lương cao gấp 5 lần chỗ cũ"

Cựu luật sư Emma Garner, 45 tuổi, ở West Yorkshire (Anh), đã có một quyết định thay đổi cuộc đời. Sau hơn một thập kỷ làm công việc thẩm định bồi thường cho một công ty luật, Emma Garner phải đối mặt với áp lực lớn từ lịch làm việc cố định 9h-17h, trong khi thu nhập chỉ khoảng 20.000 bảng mỗi năm khiến cuộc sống của cô luôn trong tình trạng chật vật.

Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi Emma tình cờ đọc được một bài viết về một người Mỹ kiếm sống bằng dịch vụ dọn chất thải vật nuôi. Nảy ra ý tưởng, cô đăng thử một quảng cáo trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được khách hàng đầu tiên chỉ sau 10 phút. Trải nghiệm thực tế khiến cô nhận ra công việc này không khó như mình từng nghĩ.

Trong hai năm sau đó, Emma vừa duy trì công việc tại công ty luật, vừa tranh thủ làm thêm dịch vụ dọn vệ sinh ngoài giờ. Đến năm 2016, khi công ty thông báo cắt giảm nhân sự, cô quyết định rẽ hướng hoàn toàn, xây dựng thương hiệu riêng mang tên The Dog Poo Professionals.

Hiện Emma cung cấp dịch vụ với mức giá 14 bảng mỗi tuần cho một con chó và thêm 4 bảng cho mỗi con tiếp theo. Từ những khách hàng ban đầu, cô đã mở rộng tệp khách lên tới hàng trăm người tại khu vực West và South Yorkshire.

Nhờ đó, thu nhập hàng năm của Emma đạt khoảng 100.000 bảng Anh (tương đương khoảng 3,5 tỷ VNĐ), đủ để cô sở hữu một căn nhà 4 phòng ngủ.

Theo Emma, kinh nghiệm từng chăm sóc chó và ngựa trong nhiều năm giúp cô nhanh chóng thích nghi với công việc mới. Dù đôi khi gặp khó khăn khi phải tìm chất thải trong bãi cỏ cao hoặc xử lý những trường hợp vật nuôi gặp vấn đề tiêu hóa, cô vẫn cảm thấy hài lòng vì công việc mang lại sự chủ động và cân bằng, thay thế hoàn toàn áp lực văn phòng trước đây.

“Công việc này đã thay đổi cuộc sống của tôi”, cô chia sẻ.

Chia sẻ về tệp khách hàng, Emma cho biết quan niệm cho rằng người sử dụng dịch vụ này là “lười biếng” là hoàn toàn sai lệch. Trên thực tế, phần lớn khách hàng của cô là những người gặp hạn chế trong sinh hoạt như người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai hoặc các gia đình đang chăm sóc người bệnh nặng. Bên cạnh đó, một số khách hàng làm trong các ngành nghề đặc thù như bác sĩ phẫu thuật hay chuyên viên thẩm mỹ cũng tìm đến dịch vụ để đảm bảo đôi tay luôn sạch sẽ phục vụ công việc.

Sự phát triển của mô hình kinh doanh này cũng phản ánh xu hướng chi tiêu ngày càng mạnh tay cho thú cưng tại Anh. Theo số liệu từ Hiệp hội Thực phẩm Thú cưng Anh, sau đại dịch, số lượng chó nuôi trong các hộ gia đình đã tăng lên khoảng 13 triệu con, kéo theo nhu cầu đối với các dịch vụ chăm sóc đi kèm.

Không dừng lại ở việc dọn dẹp chất thải vật nuôi, Emma còn mở rộng thêm dịch vụ cắt tỉa móng cho chó. Cô cho biết đang có kế hoạch tuyển thêm nhân sự để phát triển quy mô hoạt động, đồng thời hướng tới mục tiêu nghỉ hưu sớm trong tương lai.

Đây không phải trường hợp hiếm hoi khi từ bỏ công việc văn phòng ổn định để làm giàu. Tại Trung Quốc, câu chuyện về một người đàn ông bỏ nghề kinh doanh để chuyển sang giao đồ ăn có thu nhập cao cũng đang thu hút sự chú ý lớn.

Nhân vật chính là Vạn Đăng Huy, 37 tuổi, từng điều hành một nhà hàng lẩu với mức thu nhập dao động từ 500.000–600.000 NDT mỗi năm. Tuy nhiên, quyết định mở rộng kinh doanh thiếu tính toán đã khiến việc làm ăn đổ vỡ, đẩy anh rơi vào cảnh nợ nần.

Sau biến cố, Vạn Đăng Huy cho biết anh gần như không tìm được công việc nào có thu nhập đủ cao, ngoài nghề giao đồ ăn. Xác định đây là con đường duy nhất để trả nợ, anh bắt đầu làm việc với cường độ dày đặc.

Trong năm 2024, nam tài xế làm việc liên tục suốt 365 ngày, mỗi ngày kéo dài từ 14–16 tiếng. Dù vậy, anh giải thích khoảng thời gian này bao gồm cả lúc di chuyển và chờ đợi, còn thời gian thực tế nhận đơn không vượt quá 12 tiếng do bị hệ thống giới hạn.

Trước những nghi ngờ cho rằng câu chuyện chỉ nhằm “câu view”, Vạn Đăng Huy đã lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định toàn bộ dữ liệu đơn hàng và thu nhập đều được nền tảng ghi nhận rõ ràng. “Ai cũng có thể đến tận nơi kiểm chứng, mọi con số đều có trên hệ thống và từng đồng tôi kiếm được đều là công sức thật”, anh chia sẻ.

Đại diện nền tảng giao đồ ăn Meituan cũng xác nhận thông tin mà tài xế này công bố là chính xác. Theo đó, kể từ khi đăng ký làm việc vào ngày 9/4/2024, anh đã hoàn thành 47.393 đơn hàng, thu về tổng thu nhập ròng hơn 447.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng), tương đương trung bình 18.600 NDT mỗi tháng, bao gồm tiền công và các khoản hỗ trợ.

Đáng chú ý, từ cuối tháng 12/2024, khi cơ chế “chống mệt mỏi” được áp dụng, hệ thống đã tự động ngắt kết nối tài khoản của anh tới 240 lần do vượt quá thời gian làm việc cho phép. Điều này cho thấy cường độ lao động rất cao mà nam tài xế đã duy trì trong hành trình trả nợ.

