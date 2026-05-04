Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký xe chính thức có hiệu lực từ 8/6

Theo Duy Anh | 04-05-2026 - 14:59 PM | Sống

Theo quy định tại thông tư mới, từ ngày 8/6, dữ liệu đăng ký xe sẽ tích hợp trên VNeID và VNeTraffic.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 37/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 8/6/2026.

Giấy chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng VNeID và VNeTraffic

Thông tư mới sửa đổi, bổ sung việc nhận kết quả đăng ký xe và tích hợp dữ liệu điện tử.

Theo đó, việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe.

Quy định về chứng từ chuyển quyền sở hữu

Trường hợp dữ liệu về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thì dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng dịch vụ công có giá trị pháp lý như Chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy.

Quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi các loại Giấy chứng nhận

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi các loại Giấy chứng nhận gồm: Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng nhập khẩu, Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phụ tùng xe cơ giới nhập khẩu, Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp, Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp, Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phụ tùng xe cơ giới sản xuất, lắp ráp, Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo, Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo được thực hiện trực tuyến khi bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật.

Hồ sơ số hóa hoặc dữ liệu điện tử được lưu trữ trên Hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện của Cục Cảnh sát giao thông để quản lý, khai thác, sử dụng.

6 trường hợp phải đổi đăng ký xe, biển số xe mới nhất

