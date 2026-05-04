Nghỉ hưu với 6 triệu đồng/tháng, tôi sống tối giản suốt 10 năm và nhận ra: Ít tiền chưa chắc là khổ nếu biết tiêu đúng

Ở tuổi 60, bà Lý (tên nhân vật đã được thay đổi) đã nghỉ hưu được tròn 10 năm.

Khoản lương hưu hàng tháng của bà chỉ khoảng 6 triệu đồng – mức thu nhập mà nhiều người trung niên hiện nay nghe xong thường phản ứng khá giống nhau: "Sống sao đủ?".

Bản thân bà Lý cũng từng lo như vậy.

Thời điểm mới nghỉ hưu, bà từng nghĩ cuộc sống phía trước sẽ đầy áp lực vì thu nhập giảm mạnh. Không còn lương thưởng, không còn các khoản thu nhập ngoài, trong khi giá thực phẩm, điện nước, thuốc men ngày một tăng.

Nhưng sau 10 năm, điều khiến bà bất ngờ nhất là mình không những sống ổn mà còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn thời còn đi làm.

"Tôi từng nghĩ mình thiếu tiền. Sau này mới nhận ra thứ mình thiếu là kế hoạch chi tiêu rõ ràng", bà nói.

Ăn 2 bữa mỗi ngày, tiền ăn chỉ khoảng 1,8 triệu đồng/tháng

Sau khi nghỉ hưu, đồng hồ sinh hoạt của bà thay đổi hoàn toàn.

Bà thường thức dậy muộn hơn trước, khoảng sau 8h30 sáng. Không còn cảnh vội vàng chuẩn bị để đến cơ quan đúng giờ.

Vì dậy muộn nên bà chỉ ăn hai bữa mỗi ngày:

- Bữa đầu khoảng 11h trưa

- Bữa thứ hai khoảng 4h chiều

Nghe có vẻ kham khổ nhưng thực tế bà cho biết mình không hề bị đói.

"Tôi không còn lao động cường độ cao như trước nên nhu cầu ăn uống cũng khác."

Bữa đầu tiên thường là cháo:

- Cháo kê

- Cháo ngũ cốc

- Cháo thịt bằm

- Cháo trứng

Thỉnh thoảng bà tự làm thêm bánh bao, há cảo hoặc mì để trữ đông.

Bữa chiều đơn giản hơn:

- Một món thịt

- Một món rau

- Thỉnh thoảng thêm cá

Bà gần như không đặt đồ ăn ngoài.

"Trước đây tôi đi làm nên hay mua đồ ăn sáng ngoài đường. Tốn tiền mà nhiều khi ăn xong còn đau bụng".

Giờ đây, chi phí ăn uống của bà duy trì ở mức khoảng 1,8 triệu đồng/tháng.

Bảng chi tiêu 6 triệu đồng/tháng của người nghỉ hưu sống một mình

Sau nhiều năm điều chỉnh, bà Lý duy trì ngân sách khá ổn định:

Khoản chi Số tiền Tiền ăn 1,8 triệu đồng Điện, nước 700.000 đồng Đi lại 300.000 đồng Đồ dùng sinh hoạt 500.000 đồng Thuốc men, chăm sóc sức khỏe 800.000 đồng Đi chơi, giao lưu 400.000 đồng Tiết kiệm dự phòng 1,5 triệu đồng Tổng 6 triệu đồng

Khoản khiến nhiều người chú ý nhất là bà vẫn cố giữ mục tiết kiệm dự phòng, dù số tiền không lớn.

"Tuổi già càng phải có tiền dự phòng vì chẳng ai biết chuyện gì xảy ra".

Dừng mua sắm vô thức

Bà Lý kể rằng thời còn đi làm, bà từng rất thích mua quần áo. Mỗi lần đi trung tâm thương mại hay thấy chương trình giảm giá, bà đều dễ xuống tiền.

Nhiều món mua về mặc vài lần rồi bỏ quên trong tủ. Sau khi nghỉ hưu, bà gần như dừng hẳn việc mua sắm quần áo mới.

Lý do rất đơn giản: đồ cũ vẫn còn quá nhiều. "Tôi từng nghĩ mua thêm đồ sẽ khiến mình vui hơn. Nhưng niềm vui đó rất ngắn", bà nói.

Hiện tại, bà ưu tiên quần áo thoải mái, dễ mặc, phù hợp cho việc đi bộ và sinh hoạt hàng ngày.

Đi chơi đều nhưng không tiêu nhiều

Mỗi tuần, bà thường dành một buổi để đi dạo ở khu ngoại ô hoặc các địa điểm miễn phí.

Bà đi xe buýt thay vì taxi, mang theo nước uống cá nhân, tự chuẩn bị đồ ăn ở nhà.

Mỗi chuyến đi chỉ tiêu khoảng vài chục nghìn đồng.

"Không phải cứ nhiều tiền mới có thể tận hưởng cuộc sống". Với bà, được ra ngoài ngắm cây cối, hít thở không khí trong lành đã là một niềm vui lớn.

Không còn tiêu tiền vì sĩ diện

Bà thừa nhận thời còn đi làm, một phần lớn áp lực tài chính đến từ việc phải duy trì các mối quan hệ xã hội.

- Ăn uống.

- Tiệc tùng.

- Quà cáp.

Mua sắm để "không thua kém ai".

Sau khi nghỉ hưu, bà chủ động cắt giảm những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi. "Tôi không còn phải cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người nữa", bà c

Buổi tối của bà giờ rất đơn giản:

- Pha một tách trà.

- Ăn chút hạt khô.

- Xem một bộ phim yêu thích.

- Đi ngủ đúng giờ.

"Ngày trước kiếm nhiều hơn nhưng lúc nào cũng mệt. Giờ kiếm ít hơn nhưng thấy cuộc sống dễ thở hơn".

Tuổi già không đáng sợ như nhiều người nghĩ

Câu chuyện của bà Lý không phải để cổ vũ việc sống quá tiết kiệm hay cắt giảm mọi thú vui.

Điều đáng học hỏi nằm ở cách bà hiểu rõ nhu cầu thật của bản thân.

- Ít mua sắm cảm xúc hơn.

- Ít tiêu tiền vì sĩ diện hơn.

- Ít chạy theo những nhu cầu không thực sự cần thiết.

Đổi lại là sự chủ động tài chính và cảm giác bình yên.

Ở tuổi nghỉ hưu, có lẽ điều nhiều người cần nhất không phải là một khoản tiền thật lớn. Mà là khả năng sống vừa đủ với số tiền mình có – và vẫn cảm thấy cuộc đời đáng tận hưởng.