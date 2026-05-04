Bội thu 280 tỷ đồng dịp lễ 30/4

Thắng thua đã rõ

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 khép lại với tổng doanh thu 279,6 tỷ đồng, tính trong 10 ngày từ 24/4 đến hết 3/5. So với mức 328 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025 (thời điểm Thám tử Kiên có suất chiếu sớm), thị trường năm nay giảm khoảng 15%.

Theo Box Office Vietnam, mở rộng sang các phim cận lễ, đặc biệt là Phí Phông - tác phẩm dời lịch chiếu sớm một tuần - cùng các suất sneakshow ngày 23/4, tổng doanh thu thực tế của mùa phim 30/4 tăng đáng kể, thậm chí vượt năm ngoái. Điều này cho thấy lượng khán giả ra rạp không giảm, mà chỉ phân bổ khác về thời điểm.

Một điểm đáng chú ý là việc có tới 5 phim cùng ra rạp. Thực tế, Phí Phông dù không chiếu đúng dịp lễ vẫn giữ sức trụ tốt và bất ngờ dẫn đầu doanh thu cuối tuần cao điểm 1-3/5. Nếu bộ phim này giữ nguyên lịch phát hành, cục diện phòng vé đã khác.

Kỳ nghỉ thứ hai trong năm khép lại với những con số chưa bùng nổ, nhưng cũng chưa phải tín hiệu tiêu cực. Thị trường đang vận động theo hướng phân tán và cạnh tranh hơn, thay vì phụ thuộc vào một vài cái tên lớn.

Trong ngày 3/5, ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ lễ kéo dài, tổng doanh thu toàn thị trường đạt khoảng 26,9 tỷ đồng. Các vị trí trên bảng xếp hạng gần như không còn biến động, cho thấy cục diện cuộc đua đã sớm được định hình sau dịp giỗ Tổ Hùng Vương.

Dẫn đầu phòng vé ngày là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng với hơn 8,04 tỷ đồng, bán ra 81.486 vé trên 2.300 suất chiếu. Bộ phim tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn với phần còn lại. Tính đến hiện tại, tác phẩm đã chạm mốc 177 tỷ đồng, trở thành cái tên áp đảo tuyệt đối của mùa phim lễ năm nay.

Đứng thứ hai là Heo năm móng với 7,02 tỷ đồng, 72.988 vé và 2.647 suất chiếu. Dù có lượng suất chiếu cao nhất thị trường, phim vẫn cho thấy hiệu suất chưa tương xứng khi tổng doanh thu mới dừng ở khoảng 91 tỷ đồng, chưa thể chạm mốc 100 tỷ như kỳ vọng.

Ở nhóm phía sau, Anh hùng thu 3,03 tỷ đồng trong ngày, nâng tổng doanh thu lên khoảng 35,9 tỷ đồng. Đại tiệc trăng máu 8 đạt 1,79 tỷ đồng, nâng tổng lên khoảng 29,1 tỷ đồng. Trùm sò chỉ mang về 1,52 tỷ đồng, tổng doanh thu dừng ở 13,4 tỷ đồng, con số khá khiêm tốn so với quy mô phát hành và kinh phí lên đến khoảng 80 tỷ đồng.

Đã rõ kết quả việc dồn cục phim Việt trong mùa phim đầy căng thẳng.

Thắng thua vì thế đã rõ. Bất ngờ lớn nhất nằm ở chỗ hai phim mang màu sắc kinh dị, tâm linh lại chiếm lĩnh hai vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, chiến thắng của Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đồng thời phơi bày sự hụt hơi của phần còn lại. Ngay cả Heo năm móng tác phẩm về nhì cũng chật vật trong hành trình chạm mốc trăm tỷ.

Sau kỳ nghỉ lễ, thị trường kỳ vọng có thêm doanh thu từ nhóm khán giả quay lại các thành phố lớn. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng không còn nhiều khi sức nóng đã giảm đáng kể. Với đà hiện tại, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng có thể vượt 200 tỷ đồng, Heo năm móng tiến sát mốc 110 tỷ đồng, trong khi Anh hùng được dự báo dừng ở khoảng 45-50 tỷ đồng, Đại tiệc trăng máu 8 ở mức 30-35 tỷ đồng và Trùm sò khó vượt quá 20 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, tổng doanh thu phòng vé dịp 30/4 năm nay chỉ vào khoảng 320 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 650 tỷ đồng của năm 2025. Khi đó, ba phim lớn là Địa đạo (172,4 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng) và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng) đã tạo nên một mùa lễ bùng nổ.

Mức sụt giảm hơn 48% cho thấy thực tế rõ ràng thị trường năm nay bị phân mảnh mạnh. Việc quá nhiều phim Việt cùng lúc ra rạp khiến “miếng bánh” doanh thu bị chia nhỏ, không còn đủ lực để tạo ra những cú bứt phá lớn.

Một phim thắng lớn nhưng phần còn lại hụt hơi, đó không phải là dấu hiệu của một thị trường khỏe mạnh. Đây cũng là cú hụt chân gây sốc, cái kết dễ đoán cho việc dồn cục phim Việt vào cùng một thời điểm phát hành.

Chuẩn bị cho làn sóng phim đổ bộ

Sau tuần cao điểm, thị trường bước vào giai đoạn chuyển giao với khoảng trống rõ rệt của phim Việt. Trong tuần từ 4/5-10/5, có khoảng 6 phim ra rạp nhưng chỉ một phim Việt là Thẩm mỹ viện âm phủ . Phần còn lại là các tác phẩm ngoại như Mortal Kombat 2: Cuộc chiến sinh tử , Yêu nữ thích hàng hiệu 2, Đội thám tử cừu: Án mạng lúc nửa đêm , Lúc đó tôi đã chuyển sinh thành Smile: Nước mắt đại dương hay Phổi sắt .

Sang tuần từ 11/5-17/5, thị trường có thêm 3 phim mới, trong đó chỉ có một phim Việt là Một thời ta đã yêu , bên cạnh các phim ngoại như Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người và Tạm biệt Gohan . Như vậy, trong hai tuần tới có tổng cộng 9 phim ra rạp nhưng chỉ có 2 phim Việt, cho thấy sự chững lại rõ rệt của nguồn cung nội địa sau giai đoạn cao điểm.

Trong số các dự án sắp ra mắt, Thẩm mỹ viện âm phủ là cái tên đáng chú ý khi quy tụ dàn diễn viên gây tò mò như Ngọc Trinh, Xuân Lan, Lê Xuân Tiền. Phim có thêm lợi thế là tiếp tục khai thác dòng phim kinh dị, thể loại đang chiếm ưu thế phòng vé thời gian qua.

Thẩm mỹ viện âm phủ sắp ra rạp tận dụng lợi thế khán giả trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Tuy nhiên, bối cảnh thị trường đã khác. Sau kỳ nghỉ lễ, lượng khán giả giảm nhiệt, trong khi phim ngoại gia tăng về số lượng và độ phủ, khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn.

Không còn lợi thế của kỳ nghỉ dài, các phim Việt ra rạp sau đó buộc phải cạnh tranh trực diện với loạt phim quốc tế. Sự phân tán khán giả tiếp tục là bài toán lớn, đặc biệt trong bối cảnh sức mua chung chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Kết quả của mùa phim 30/4 năm nay vì thế không chỉ dừng lại ở chuyện thắng thua của từng tác phẩm, mà còn phản ánh vấn đề lớn hơn của thị trường. Khi các nhà sản xuất cùng chọn một thời điểm phát hành, cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt nhưng lại không tạo ra hiệu ứng cộng hưởng. Thay vì cùng nhau mở rộng thị trường, các phim lại chia nhỏ nguồn khán giả sẵn có.

So với năm 2025, khi các phim được phân bổ hợp lý và tạo nên cú bùng nổ doanh thu, mùa lễ năm nay cho thấy một bước lùi rõ rệt. Không có kỷ lục mới, không có hiện tượng phòng vé, chỉ còn lại những con số đi xuống. Và đó là cái giá của việc dồn cục phim Việt ra rạp.