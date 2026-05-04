5 cây nên trồng trong nhà

Theo Phác Thái Anh | 04-05-2026 - 19:25 PM | Lifestyle

Chọn cây trồng trong nhà nên ưu tiên những loại chịu bóng tốt, dễ chăm và có hình dáng phù hợp với diện tích không gian.

Trong phong thủy, cây xanh không chỉ đơn thuần là yếu tố trang trí mà còn được xem như “cầu nối” giúp điều hòa sinh khí trong không gian sống. Một chậu cây đặt đúng vị trí, hợp mệnh và dễ chăm sóc có thể góp phần kích hoạt năng lượng tích cực, từ đó hỗ trợ tài lộc và vận may hanh thông hơn. Vì vậy, việc lựa chọn cây trồng trong nhà không nên chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, mà còn cần cân nhắc đến ý nghĩa phong thủy và khả năng thích nghi với môi trường sống. Dưới đây là 5 loại cây vừa dễ trồng, vừa được đánh giá cao về khả năng “mở cung tài lộc”, giúp không gian sống thêm hài hòa và thu hút vận may một cách tự nhiên.

1. Cây cau tiểu trâm

Cau tiểu trâm là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự gọn gàng, tinh tế. Cây có kích thước nhỏ, lá mảnh và mọc dày, tạo cảm giác xanh mướt nhưng không rối mắt. Ưu điểm lớn nhất của cau tiểu trâm là khả năng chịu bóng tốt, thích hợp đặt ở bàn làm việc, kệ sách hoặc góc phòng ít ánh sáng. Khi chăm sóc, chỉ cần giữ đất đủ ẩm, tránh để khô hoàn toàn trong thời gian dài. Về mặt phong thủy, cây mang ý nghĩa duy trì sự ổn định, giúp không gian luôn hài hòa và dễ chịu.

2. Cây lưỡi hổ

Nếu cần một loại cây gần như “không đòi hỏi nhiều”, lưỡi hổ là lựa chọn khó bỏ qua. Lá cây dày, cứng cáp, có sọc đặc trưng, tạo cảm giác hiện đại và mạnh mẽ. Cây có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và không cần tưới nước thường xuyên, rất phù hợp với người bận rộn. Ngoài ra, lưỡi hổ còn được nhiều người ưa chuộng vì khả năng thích nghi cao, đặt ở phòng ngủ, phòng khách hay văn phòng đều hợp lý. Hình dáng vươn thẳng của cây cũng góp phần giúp không gian trông gọn gàng hơn.

3. Cây trầu bà

Trầu bà là một trong những loại cây “dễ tính” nhất khi trồng trong nhà. Cây có thể trồng trong đất hoặc nước, phát triển nhanh và ít sâu bệnh. Lá trầu bà xanh bóng, mềm mại, phù hợp với nhiều phong cách trang trí, từ đơn giản đến hiện đại. Bạn có thể đặt cây trên bàn, treo ở ban công hoặc để trên kệ cao cho lá rủ xuống, tạo hiệu ứng rất tự nhiên. Về ý nghĩa, trầu bà thường được xem là biểu tượng của sự sinh sôi và thuận lợi, phù hợp với những ai muốn không gian luôn tràn đầy sức sống.

4. Cây kim tiền

Kim tiền là cái tên quen thuộc trong các danh sách cây phong thủy trồng trong nhà. Cây có lá dày, xanh đậm, mọc đối xứng, nhìn tổng thể rất đầy đặn và bắt mắt. Ưu điểm của kim tiền là không cần tưới nhiều, chỉ cần chú ý tránh úng nước là cây có thể phát triển ổn định. Đây là loại cây thường được đặt ở phòng khách hoặc gần cửa ra vào để tạo điểm nhấn. Ngoài giá trị thẩm mỹ, kim tiền còn mang ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc và sự phát triển, nên được nhiều gia đình lựa chọn.

5. Cây lan ý

Lan ý phù hợp với những ai thích không gian nhẹ nhàng, tinh tế. Lá cây xanh đậm, kết hợp với hoa trắng thanh thoát, tạo cảm giác sạch sẽ và dễ chịu. Cây có thể sống tốt trong môi trường ánh sáng yếu, không cần chăm sóc quá cầu kỳ. Chỉ cần tưới nước đều đặn và đặt ở nơi thoáng là cây có thể duy trì vẻ đẹp lâu dài. Lan ý thường được gắn với ý nghĩa cân bằng và bình yên, giúp không gian trở nên thư giãn hơn.

Việt Nam vừa lập 2 kỷ lục chưa từng có: Trung Quốc, Hàn Quốc có đóng góp quan trọng

Căn hộ 37m² của cô gái độc thân khiến 300.000 người thích: Nhỏ nhưng tinh tế đến từng góc

Quy định ngặt nghèo với khách dự Met Gala: Cấm ăn hành tỏi, mặc gì cũng phải qua kiểm duyệt trước

18:32 , 04/05/2026
Điều ít biết về 'ông xã màn ảnh' kém 14 tuổi của Ốc Thanh Vân

17:37 , 04/05/2026
Lá thư viết bằng 3 thứ tiếng của Chủ tịch UBND TP Huế đang gây sốt

17:04 , 04/05/2026
Việt Nam hiếm ai mới 12 tuổi đã đẹp nức nở như cô gái này: Visual xứng đáng là tuyệt tác, không nổi tiếng mới lạ

16:45 , 04/05/2026

