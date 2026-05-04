Điều ít biết về 'ông xã màn ảnh' kém 14 tuổi của Ốc Thanh Vân

Heo năm móng đang là dự án điện ảnh nhận được quan tâm. Sau dịp lễ 30/4 -1/5, phim dẫn đầu phòng vé khi vượt mốc doanh thu hơn 91 tỷ đồng. Trong phim, NSƯT Ốc Thanh Vân cùng Trần Ngọc Vàng gây chú ý khi đóng vai vợ chồng. Chênh lệch nhau 14 tuổi song cả hai vẫn tạo ra nhiều phân cảnh ăn ý.

Nói về việc đóng cặp với đàn chị nhiều kinh nghiệm, Trần Ngọc Vàng thừa nhận bản thân chịu không ít áp lực. Tuy nhiên, chính sự cởi mở và chủ động kết nối của Ốc Thanh Vân giúp anh thoải mái hơn trong quá trình diễn xuất. Nam diễn viên cho biết cả hai thường xuyên trao đổi, thậm chí điều chỉnh một số chi tiết thoại ngay tại hiện trường để tăng tính chân thực cho cảnh quay.

Trần Ngọc Vàng và Ốc Thanh Vân đóng vợ chồng trong "Heo năm móng".

Trước khi tham gia Heo năm móng, Trần Ngọc Vàng là gương mặt trẻ nhưng ghi dấu ở nhiều tác phẩm. Sở hữu ngoại hình sáng láng, được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, Trần Ngọc Vàng từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những "nam thần" mới của màn ảnh rộng Việt Nam.

Tuy nhiên, nam diễn viên này từng bị gọi là mỹ nam 'đen đủi' nhất màn ảnh Việt. Lý do vì sau 5 năm miệt mài theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Trần Ngọc Vàng chưa có nhiều dấu ấn khi những dự án có sự góp mặt của anh đều rơi vào cảnh "thua lỗ" hoặc "chìm nghỉm" tại phòng vé.

Trần Ngọc Vàng, sinh năm 1998 và tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Chàng trai trẻ sớm nuôi dưỡng đam mê diễn xuất và kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Với ngoại hình sáng, anh giành được giải quán quân cuộc thi Gương mặt điện ảnh năm 2020.

Bước ngoặt đến với Trần Ngọc Vàng khi anh vừa tốt nghiệp, được đạo diễn Hữu Tiến "chọn mặt gửi vàng" cho vai diễn điện ảnh đầu tay trong bộ phim 18+ Chồng người ta (2020). Tuy nhiên, tác phẩm này không tạo được tiếng vang lớn tại phòng vé, thậm chí vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình, khiến vai diễn của Trần Ngọc Vàng chưa thực sự được chú ý.

Trần Ngọc Vàng từng bị gọi là mỹ nam "đen đủi nhất màn ảnh Việt".

Cùng năm, anh tiếp tục được thử sức với dự án Người cần quên phải nhớ của bộ đôi đạo diễn "trăm tỷ" Đức Thịnh - Charlie Nguyễn. Mặc dù được đầu tư bài bản và kỳ vọng cao, bộ phim vẫn không tránh khỏi "thất bại" về doanh thu, chỉ thu về chưa đầy 4 tỷ đồng.

Năm 2023, Trần Ngọc Vàng tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" cho vai chính trong Người mặt trời , dự án được quảng bá rộng rãi nhờ sức hút của Chi Pu thời điểm đó. Tuy nhiên doanh thu phim chỉ đạt 5,1 tỷ đồng, chưa đủ để tạo nên cú hích đáng kể trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Tiếp nối hành trình chinh phục khán giả, Trần Ngọc Vàng tiếp tục góp mặt trong Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu hợp tác cùng dàn sao nữ đình đám Khả Như, Diệu Nhi, Thúy Ngân. Lần này, doanh thu phim vượt mốc 20 tỷ đồng, song vẫn chưa nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, tiếp tục nối dài danh sách những dự án chưa thực sự thành công của Trần Ngọc Vàng.

Đầu năm 2025, anh đóng chính trong bộ phim Yêu nhầm bạn thân cùng Kaity Nguyễn do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chỉ đạo. Phim được kỳ vọng tạo nên "cơn sốt" tại các phòng vé trong mùa phim Tết, bởi câu chuyện tình yêu gần gũi, chân thực và đầy cảm xúc. Song cuối cùng phim chỉ thu về hơn 20 tỷ đồng rồi lặng lẽ rời rạp.

Tháng 9/2025, Trần Ngọc Vàng trở lại với một vai quan trọng trong phim Tử chiến trên không. Phim nhanh chóng tạo được dấu mạnh và đem về doanh thu hơn 250 tỷ đồng. Thành công của bộ phim đã giúp sự nghiệp của Trần Ngọc Vàng khởi sắc.

Sự nghiệp của Trần Ngọc Vàng khởi sắc nhờ "Tử chiến trên không".

Thời gian qua, Trần Ngọc Vàng cũng thu hút sự quan tâm của khán giả khi được xếp vào đội hình “F4 diễn viên thế hệ mới của Vbiz”, cùng với Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô và Quốc Anh. Bộ tứ này được nhận xét là lứa nghệ sĩ trẻ sở hữu ngoại hình điển trai, cao ráo cùng với năng lực diễn xuất tốt.