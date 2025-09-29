Con trai Ốc Thanh Vân giống bố như bản photo, mẹ không nỡ mắng vì con vì lý do này

Mới đây, Ốc Thanh Vân đăng tải bức ảnh con trai cả Coca chụp với Trí Rùa. Cậu cả của nữ nghệ sĩ năm nay 14 tuổi, sở hữu ngoại hình giống bố như bản photo. Ốc Thanh Vân hài hước chia sẻ: "Nuôi Trí Rùa lại từ đầu".

Con trai cả của Ốc Thanh Vân sở hữu ngoại hình y chang bố.

Nhiều người thích thú vì Coca được xem như phiên bản thời trẻ của bố Trí Rùa. Con trai đầu lòng của Ốc Thanh Vân bước sang tuổi 14, thừa hưởng nhiều đường nét từ bố. Sau 1 năm ở Úc, Coca, Cola và Cacao đều phát triển nhanh chóng, "trổ giò" phổng phao.

Trước đó, Ốc Thanh Vân nhiều lần khoe con trai đầu lòng có dáng người giống bố. Khi ôm Coca, cô bày tỏ sự bất ngờ: "Mọi người nhìn góc này nè, có thấy giống Trí Rùa kinh khủng khiếp không? Cái khúc này là thôi y chang".

Nữ nghệ sĩ không nỡ mắng vì con ... quá đẹp trai.

Nữ nghệ sĩ đăng tải bài viết khoe hai con trai là Coca (sinh năm 2011) và Cacao (sinh năm 2015), nhận xét cả hai đều “sai đẹp chiêu” - nghĩa là siêu đẹp trai. Nữ diễn viên còn khiến người hâm mộ bật cười khi thừa nhận bản thân quá “mê trai”, nhiều lúc không nỡ mắng con.

Ốc Thanh Vân chia sẻ: “Hai đứa này sai lắm, nhưng sai đẹp chiêu. Nhiều lúc định mắng, nhìn mặt hai đứa là thôi luôn. Mê trai đầu thai không hết mà!”

Sau hơn một năm sinh sống tại Úc, Ốc Thanh Vân đã đưa ba con trở về Việt Nam vào cuối năm 2024. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1984 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các nhóc tỳ. Gần đây, cô cũng cập nhật việc đưa các con tới một trường quốc tế ở TP.HCM để hoàn tất thủ tục nhập học.

Ốc Thanh Vân đưa 3 con về Việt Nam sinh sống vào học tập sau 1 năm ở Úc.

Ốc Thanh Vân cũng tiết lộ sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục Úc và Việt Nam, đặc biệt về nửa năm học lệch nhau. “Coca học tiếp học kỳ 2 lớp 8, trong khi ở Úc con mới hoàn thành lớp 7. May quá khi về đây con được tiếp nối. Cola lên cấp 2, học kỳ 2 lớp 6, trưởng thành hơn hẳn. Ở Úc, hết lớp 6 mới là hết cấp 1”, cô cho biết.

Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết con út lên lớp 4 hiện còn hơi yếu về đọc - viết tiếng Việt, đặc biệt sợ các từ dài và có dấu. Tuy nhiên, nhóc tỳ này lại có thể hiểu và nhớ hết các ca dao, tục ngữ.

Gia đình hạnh phúc của Ốc Thanh Vân - Trí Rùa.

Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, Ốc Thanh Vân còn đặc biệt quan tâm tới việc chăm sóc, nuôi dạy các con. Bà xã Trí Rùa từng chia sẻ: "Nguyên tắc quan trọng nhất để con trở thành đứa trẻ hạnh phúc là bản thân mình phải hạnh phúc, có như vậy bố mẹ mới có thể lan tỏa tinh thần đó đến các con. Do đó, tôi luôn cố gắng trải nghiệm hành trình làm mẹ bằng tất cả niềm vui và sự yêu thương, bao dung" .



