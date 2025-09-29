Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai Ốc Thanh Vân giống bố như bản photo, mẹ không nỡ mắng vì con vì lý do này

29-09-2025 - 05:32 AM | Lifestyle

Con trai Ốc Thanh Vân giống bố như bản photo, mẹ không nỡ mắng vì con vì lý do này

Ốc Thanh Vân khiến nhiều người thích thú khi đăng tải bức ảnh con trai chụp cùng Trí Rùa và chia sẻ: "Nuôi Trí Rùa lại từ đầu".

Mới đây, Ốc Thanh Vân đăng tải bức ảnh con trai cả Coca chụp với Trí Rùa. Cậu cả của nữ nghệ sĩ năm nay 14 tuổi, sở hữu ngoại hình giống bố như bản photo. Ốc Thanh Vân hài hước chia sẻ: "Nuôi Trí Rùa lại từ đầu".

Con trai Ốc Thanh Vân giống bố như bản photo, mẹ không nỡ mắng vì con vì lý do này- Ảnh 1.

Con trai cả của Ốc Thanh Vân sở hữu ngoại hình y chang bố.

Nhiều người thích thú vì Coca được xem như phiên bản thời trẻ của bố Trí Rùa. Con trai đầu lòng của Ốc Thanh Vân bước sang tuổi 14, thừa hưởng nhiều đường nét từ bố. Sau 1 năm ở Úc, Coca, Cola và Cacao đều phát triển nhanh chóng, "trổ giò" phổng phao.

Trước đó, Ốc Thanh Vân nhiều lần khoe con trai đầu lòng có dáng người giống bố. Khi ôm Coca, cô bày tỏ sự bất ngờ: "Mọi người nhìn góc này nè, có thấy giống Trí Rùa kinh khủng khiếp không? Cái khúc này là thôi y chang".

Con trai Ốc Thanh Vân giống bố như bản photo, mẹ không nỡ mắng vì con vì lý do này- Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ không nỡ mắng vì con ... quá đẹp trai.

Nữ nghệ sĩ đăng tải bài viết khoe hai con trai là Coca (sinh năm 2011) và Cacao (sinh năm 2015), nhận xét cả hai đều “sai đẹp chiêu” - nghĩa là siêu đẹp trai. Nữ diễn viên còn khiến người hâm mộ bật cười khi thừa nhận bản thân quá “mê trai”, nhiều lúc không nỡ mắng con.

Ốc Thanh Vân chia sẻ: “Hai đứa này sai lắm, nhưng sai đẹp chiêu. Nhiều lúc định mắng, nhìn mặt hai đứa là thôi luôn. Mê trai đầu thai không hết mà!”

Sau hơn một năm sinh sống tại Úc, Ốc Thanh Vân đã đưa ba con trở về Việt Nam vào cuối năm 2024. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1984 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các nhóc tỳ. Gần đây, cô cũng cập nhật việc đưa các con tới một trường quốc tế ở TP.HCM để hoàn tất thủ tục nhập học.

Con trai Ốc Thanh Vân giống bố như bản photo, mẹ không nỡ mắng vì con vì lý do này- Ảnh 3.

Ốc Thanh Vân đưa 3 con về Việt Nam sinh sống vào học tập sau 1 năm ở Úc.

Ốc Thanh Vân cũng tiết lộ sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục Úc và Việt Nam, đặc biệt về nửa năm học lệch nhau. “Coca học tiếp học kỳ 2 lớp 8, trong khi ở Úc con mới hoàn thành lớp 7. May quá khi về đây con được tiếp nối. Cola lên cấp 2, học kỳ 2 lớp 6, trưởng thành hơn hẳn. Ở Úc, hết lớp 6 mới là hết cấp 1”, cô cho biết.

Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết con út lên lớp 4 hiện còn hơi yếu về đọc - viết tiếng Việt, đặc biệt sợ các từ dài và có dấu. Tuy nhiên, nhóc tỳ này lại có thể hiểu và nhớ hết các ca dao, tục ngữ.

Con trai Ốc Thanh Vân giống bố như bản photo, mẹ không nỡ mắng vì con vì lý do này- Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc của Ốc Thanh Vân - Trí Rùa.

Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, Ốc Thanh Vân còn đặc biệt quan tâm tới việc chăm sóc, nuôi dạy các con. Bà xã Trí Rùa từng chia sẻ: "Nguyên tắc quan trọng nhất để con trở thành đứa trẻ hạnh phúc là bản thân mình phải hạnh phúc, có như vậy bố mẹ mới có thể lan tỏa tinh thần đó đến các con. Do đó, tôi luôn cố gắng trải nghiệm hành trình làm mẹ bằng tất cả niềm vui và sự yêu thương, bao dung" .

Cựu hiệu trưởng Đại học số 1 châu Á chỉ ra 3 kiểu học sinh "thông minh giả", lớn lên khó thành công, cha mẹ nên chú ý


Theo Vân Chi

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đang xảy ra với Starbucks?

Chuyện gì đang xảy ra với Starbucks? Nổi bật

Rút sổ tiết kiệm 5 tỷ về quê xây nhà, mới sau 1 tháng, người đàn ông thừa nhận: Cuộc sống chưa bao giờ dễ thở như vậy

Rút sổ tiết kiệm 5 tỷ về quê xây nhà, mới sau 1 tháng, người đàn ông thừa nhận: Cuộc sống chưa bao giờ dễ thở như vậy Nổi bật

Sao nữ Vbiz nhịn ăn nửa tháng vì ly hôn: Ám ảnh việc ra tòa, không dám đăng ký kết hôn lần nữa

Sao nữ Vbiz nhịn ăn nửa tháng vì ly hôn: Ám ảnh việc ra tòa, không dám đăng ký kết hôn lần nữa

00:51 , 29/09/2025
Người phụ nữ 57 tuổi sống một mình trong căn hộ 61m²: Giản dị nhưng là chốn bình yên ai cũng mơ

Người phụ nữ 57 tuổi sống một mình trong căn hộ 61m²: Giản dị nhưng là chốn bình yên ai cũng mơ

00:02 , 29/09/2025
Đường tình lận đận của nữ ca sĩ 30 tuổi là mẹ đơn thân, vẫn đợi một ngày được "làm cô dâu xinh đẹp"

Đường tình lận đận của nữ ca sĩ 30 tuổi là mẹ đơn thân, vẫn đợi một ngày được "làm cô dâu xinh đẹp"

22:54 , 28/09/2025
Chồng sắp cưới nhắn nhủ tới con riêng của nữ NSND 56 tuổi, nổi tiếng cả nước

Chồng sắp cưới nhắn nhủ tới con riêng của nữ NSND 56 tuổi, nổi tiếng cả nước

22:51 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên