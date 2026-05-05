1 triệu bài đăng đưa Sơn Tùng M-TP lên thẳng top trending, Instagam 8.3 triệu followers trống trơn - chuyện gì đang xảy ra?

Ngay lúc này, mạng xã hội “dậy sóng” trước động thái chưa từng có từ Sơn Tùng M-TP. Đúng 0h, tài khoản Instagram sở hữu 8.3 triệu người theo dõi của nam ca sĩ về trạng thái trắng trơn, không còn bất kỳ bài đăng nào xuất hiện trên giao diện cá nhân. Không chỉ vậy, Sơn Tùng cũng đồng thời bỏ theo dõi toàn bộ tài khoản trên nền tảng này, khiến người hâm mộ lập tức đặt nghi vấn.

Trước thời điểm “xoá trắng” hoàn toàn Instagram, người hâm mộ đã phát hiện Sơn Tùng âm thầm ẩn dần các bài đăng trong ngày 4/5. Số lượng post giảm liên tục theo từng giờ, từ hơn 1000 bài đăng xuống chỉ còn vài bài vào cuối ngày. Đến khoảng 23h, Instagram của nam ca sĩ chỉ còn lại 7 bài đăng cuối cùng. Những hình ảnh được giữ lại đến cuối đều liên quan trực tiếp đến các cột mốc âm nhạc quan trọng trong sự nghiệp của Sơn Tùng như Sky Tour Movie, Sky Decade hay poster các MV đình đám gồm Chúng Ta Của Tương Lai, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau… Điều này càng khiến khán giả tin rằng đây không phải hành động ngẫu hứng mà là một bước đi có chủ đích.

Động thái này lập tức trở thành chủ đề nóng trên Threads lẫn các nền tảng MXH khác. Chỉ trong thời gian ngắn, cụm từ “Sơn Tùng M-TP” leo top trending Threads với hơn 1 triệu bài đăng liên quan đến việc nam ca sĩ ẩn toàn bộ Instagram.

Không có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía Sơn Tùng M-TP hay công ty quản lý, nhưng hàng loạt “hint” đang khiến cộng đồng fan đoán già đoán non về khả năng nam ca sĩ chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc.

Trong nhiều năm qua, Sơn Tùng vốn nổi tiếng với cách xây dựng chiến dịch comeback nhiều content gây tò mò. Mỗi lần chuẩn bị ra sản phẩm mới, nam ca sĩ thường triển khai các bước “thả hint” cực kỳ bài bản, tạo hiệu ứng tò mò kéo dài cho công chúng. Từ việc đổi toàn bộ giao diện nền tảng sang màu đen, đăng tải những ký tự khó hiểu để fan suy đoán, cho đến thay đổi ảnh đại diện hoặc đồng loạt reset nhận diện thương hiệu cá nhân, mọi động thái đều được tính toán để tạo độ bàn tán cao nhất.

Lần này, việc ẩn sạch bài đăng về “trang giấy trắng” được xem là tín hiệu rõ ràng, báo hiệu một giai đoạn mới trong sự nghiệp Sơn Tùng M-TP. Không ít ý kiến cho rằng nam ca sĩ đang chuẩn bị “reset” hình ảnh để mở ra concept âm nhạc hoàn toàn mới sau thời gian dài im ắng.

Sản phẩm âm nhạc gần nhất của Sơn Tùng là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau phát hành vào tháng 7/2024. MV từng tạo hiệu ứng lớn nhờ màu sắc tươi sáng, giai điệu bắt tai cùng hình tượng nhẹ nhàng, tình cảm. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Sơn Tùng gần như không có thêm bất kỳ dự án âm nhạc cá nhân nào. Khoảng thời gian gần 2 năm “án binh bất động” càng khiến sự mong chờ của khán giả tăng cao. Với vị thế ngôi sao hàng đầu Vpop hiện tại, mỗi động thái của Sơn Tùng đều đủ sức tạo ra hiệu ứng truyền thông khổng lồ mà không cần bất kỳ teaser chính thức nào.

Hiện tại, người hâm mộ đang theo dõi sát từng thay đổi nhỏ trên các nền tảng của nam ca sĩ. Nhiều fanpage, cộng đồng Sky liên tục bàn luận về khả năng Sơn Tùng sẽ tung album phòng thu mới hoặc khởi động một concert quy mô lớn trong thời gian tới. Sau nhiều năm kể từ Sky Tour, khán giả cũng đang chờ đợi một chuyến lưu diễn hoàn toàn mới với concept hoành tráng hơn.

Trên MXH, không khó để bắt gặp những bài đăng “manifest” album đầu tay đúng nghĩa của Sơn Tùng M-TP. Dù sở hữu hàng loạt bản hit lớn và sức ảnh hưởng bậc nhất Vpop, thứ Sơn Tùng còn thiếu lúc này chính là một album concept chỉn chu cùng một kỷ nguyên âm nhạc được xây dựng toàn diện từ hình ảnh, âm thanh đến live concert.

