Cầm tờ 500.000, 50.000 và 20.000 đồng, cô gái Tây vỡ òa trước cảnh sắc đời thực trong chuyến hành trình xuyên Việt

Theo Hứu Thắng | 05-05-2026 - 08:29 AM | Lifestyle

Từ một chi tiết tình cờ nhận ra trên tờ tiền quen thuộc, Iryna Yang (sinh năm 1996, quốc tịch Belarus) đã quyết định xách ba lô lên và bắt đầu một hành trình xuyên Việt đầy thú vị.

Iryna Yang (quốc tịch Belarus), đã có hơn 6 năm sống tại Việt Nam, cô đam mê du lịch và ẩm thực cũng như văn hóa và con người Việt Nam. Từng có thời gian là sinh viên trao đổi tại Đại học Hà Nội vào năm 2017, Iryna nhanh chóng phải lòng văn hóa và con người nơi đây. Quyết định quay lại và gắn bó lâu dài từ năm 2019 cùng với người chồng Việt Nam, cô hiện xem nơi đây như quê hương thứ hai của mình.

Iryna Yang đã bắt đầu một hành trình thú vị là đi du lịch dựa trên các điểm đến trên các tờ tiền Việt Nam

Iryna mới đây đã đăng tải video bắt đầu với trào lưu "đi du lịch theo hình ảnh trên tiền Việt Nam", cô đã đến nhiều địa điểm, những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp trải dài khắp đất nước. Ý tưởng du lịch độc đáo này vô tình nảy đến vào tháng 3 vừa qua, khi Iryna có dịp ghé thăm Làng Sen. Cầm tờ 500.000 đồng trên tay, cô ngỡ ngàng nhận ra ngôi nhà quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngoài đời thực mang nét tương đồng hoàn hảo với hình ảnh được in trên tiền, chỉ khác là cảnh sắc xung quanh đã xanh tươi và sinh động hơn.

Hiện tại, cô gái này đã đi được 3 địa điểm trên các tờ 500.000, 50.000 và 20.000 đồng

Từ sự bất ngờ đó, Iryna quyết định biến những tờ tiền Việt thành tấm bản đồ dẫn đường đặc biệt. Chuyến hành trình đưa cô đến với hình ảnh Chùa Cầu ở Hội An trên tờ 20.000 đồng và Nghênh Lương Đình ở xứ Huế thơ mộng trên tờ 50.000 đồng. Nữ du khách chia sẻ rằng trải nghiệm thực tế mang lại cảm xúc mãnh liệt hơn hẳn, khi cô được trực tiếp hòa mình vào không gian nhộn nhịp, ngắm nhìn màu sắc sống động mà những khung hình in sẵn khó lòng truyền tải trọn vẹn. Ở góc độ của một người nước ngoài, cô đánh giá việc in danh lam thắng cảnh lên tiền là một phương thức quảng bá văn hóa vô cùng thông minh và sáng tạo.

Iryna check-in tại Chùa Cầu (Hội An) cùng với tờ 20.000 đồng

Không chỉ say mê cảnh sắc, hành trình khám phá Việt Nam còn đưa Iryna đến với vô vàn cung bậc cảm xúc về ẩm thực và tình người. Dù là người ngoại quốc, cô không ngần ngại đem lòng yêu mến những món ăn đậm chất dân dã như xôi, bánh xèo, nộm tam hoa, hay thậm chí dũng cảm vượt qua nỗi sợ ban đầu để thưởng thức đặc sản trứng vịt lộn. Mỗi một món ăn mới được nếm thử là một cột mốc nhỏ giúp cô cởi mở hơn với những nét văn hóa khác biệt.

Cô gái đã khám phá rất nhiều điểm đến, ẩm thực và văn hóa khắp các miền của Việt Nam

Nhưng có lẽ, điều níu chân cô gái Belarus này ở lại lâu dài chính là sự nồng hậu của người dân bản địa. Iryna vẫn nhớ mãi kỷ niệm xe xẹp lốp lúc chạng vạng tối tại Quảng Ngãi. Khi đó, cô đã được những người dân chài ở một làng biển nhỏ cưu mang, thết đãi bữa cơm hải sản tươi ngon với mức giá vô cùng rẻ. Sự thân thiện, lạc quan và sẵn lòng giúp đỡ người lạ từ những người dân chân chất đã khiến cô thêm trân quý mảnh đất này.

Trong thời gian tới, Iryna dự định sẽ tiếp tục "cuốn tự điển" du lịch bằng tiền Việt của mình với các điểm đến nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, không gian Tây Nguyên và Thủy điện Trị An, tiếp tục kể câu chuyện về một Việt Nam tươi đẹp qua góc nhìn đầy cảm hứng.

Theo Hứu Thắng

Phụ nữ mới

Tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

'Đột nhập' tiệm bánh Mochi nổi tiếng hơn 100 năm ở Nhật

Hàng triệu người Việt vẫn tự tin đọc sai tên hãng gà rán Popeyes: Cách đọc chuẩn khác xa tưởng tượng!

1 triệu bài đăng đưa Sơn Tùng M-TP lên thẳng top trending, Instagam 8.3 triệu followers trống trơn - chuyện gì đang xảy ra?

20 tuổi "nhảy cẫng" vì vé máy bay giá rẻ, 30 tuổi ung dung chi chục triệu ngồi thương gia, mua nệm xịn, ghế công thái học cho đỡ cực

Kéo cả vali đi gom sầu riêng: Người phụ nữ gây sốt khi mua 14kg với giá chỉ 1 triệu đồng

