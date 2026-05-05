Hàng triệu người Việt vẫn tự tin đọc sai tên hãng gà rán Popeyes: Cách đọc chuẩn khác xa tưởng tượng!

Dù là một thương hiệu gà rán đình đám và quen mặt với giới trẻ Việt, dạo gần đây cái tên này bỗng dưng gây sốt. Bất ngờ thay lý do không nằm ở món mới hay khuyến mãi khủng mà lại đến từ một chủ đề tưởng chừng rất nhỏ là cách đọc tên sao cho đúng.

Nhắc đến những hãng gà rán được yêu thích nhất hiện nay chắc chắn Popeyes là một cái tên không thể thiếu. Thế nhưng điều thú vị là thương hiệu này lại đang tạo ra vô số tình huống dở khóc dở cười ngay tại quầy order.

Đã bao giờ bạn bước vào cửa hàng gà rán này và chợt khựng lại vài giây vì không biết phải gọi tên hãng sao cho khỏi ngượng? Đa số thực khách Việt đều quen miệng gọi là Pô pai, người cẩn thận hơn thì đọc Póp ai, cá biệt có người còn sáng tạo ra cách đọc Pô pi yét. Rất nhiều khách hàng thừa nhận họ phải lén nghe nhân viên gọi trước rồi mới dám lặp lại cho chắc ăn.

Nhiều người khi vào cửa hàng thường hay ngại ngùng vì không chắc mình đang đọc đúng. Thậm chí, có khách hàng đã thử lắng nghe cách nhân viên đọc rồi lặp lại cho yên tâm. Những khoảnh khắc gọi sai tên này đôi khi trở thành những kỷ niệm thú vị, tạo nên nét đặc trưng riêng của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Chính chủ thương hiệu đã đích thân ra mặt giải vây cho khách hàng bằng một pha xử lý vô cùng hài hước.

Cụ thể trên các ấn phẩm truyền thông, Popeyes Việt Nam đã tự tin in hẳn một dòng chú thích to đùng khẳng định cách đọc chuẩn ai eo 9.5 của hãng đơn giản chỉ là Póp Pai. Hóa ra để chiều lòng thực khách Việt và cố tình né đi quy tắc phát âm có âm gió phức tạp của tiếng Anh, hãng đã chủ động Việt hóa luôn tên gọi của mình một cách đầy dí dỏm.

Dù có đôi chút khó khăn trong cách đọc, Popeyes vẫn là một cái tên rất “hot” trong làng ẩm thực, đặc biệt là với các món gà rán giòn rụm và hương vị đặc trưng. Giờ đây, nếu có ai băn khoăn về cách phát âm, hãy tự tin chia sẻ: “Póp-pai" mới là cách gọi đúng!”

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2013, Popeyes mang theo niềm tự hào của nền ẩm thực vùng Louisiana nước Mỹ và nhanh chóng tạo nên một cơn sốt lớn. Không đi theo lối mòn của những hãng thức ăn nhanh khác, thương hiệu này chọn cách chinh phục tệp khách hàng Việt Nam bằng hương vị gà tẩm gia vị Cajun cay nồng vô cùng đặc trưng. Nhờ công thức ướp đẫm gia vị suốt 12 tiếng đồng hồ, những miếng gà tại đây luôn giữ được lớp vỏ ngoài giòn rụm rộn ràng trong khi phần thịt bên trong vẫn mọng nước đậm đà.