Soi ảnh mới của Triệu Vy: Lộ người từng thầm thương cô nhiều năm, HỌC VẤN đáng nể bất chấp ồn ào

Sự xuất hiện hiếm hoi của Triệu Vy trong buổi họp lớp khóa 1996 Khoa Biểu diễn, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh những ngày gần đây đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên truyền thông Hoa ngữ. Trong ảnh, nữ diễn viên ăn mặc giản dị, gần như không trang điểm cầu kỳ, mang đến hình ảnh khác xa với thời kỳ đỉnh cao danh vọng.

Giữa loạt gương mặt quen thuộc năm nào, người ta nhận ra không chỉ một Triệu Vy giản dị, gần như để mặt mộc sau nhiều năm vắng bóng, mà còn có sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh, người bạn học cùng khóa từng gắn bó với cô suốt thời thanh xuân.

Việc Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh hội ngộ lập tức gợi lại nhiều câu chuyện cũ. Nam diễn viên từng công khai thừa nhận có tình cảm với Triệu Vy khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng không được đáp lại. Dù không trở thành tình nhân, cả hai vẫn duy trì tình bạn thân thiết trong nhiều năm.

Bức ảnh họp lớp của Triệu Vy

Không ngừng học!

Ít ai biết rằng, ở tuổi 49, khi đã có trong tay sự nghiệp vững chắc trong cả lĩnh vực nghệ thuật lẫn kinh doanh, Huỳnh Hiểu Minh vẫn lựa chọn quay lại con đường học hành một cách nghiêm túc. Theo Yangzi Evening News, nam diễn viên vừa vượt qua vòng sơ tuyển chương trình tiến sĩ ngành Quản lý nghệ thuật tại Học viện Hý kịch Thượng Hải với số điểm 90,67, cao hơn cả kết quả năm trước.

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu anh thử sức. Năm ngoái, Huỳnh Hiểu Minh từng trượt vòng tuyển chọn, nhưng thay vì bỏ cuộc, anh tiếp tục ôn luyện và đăng ký thi lại. "Tôi quyết tâm thi lại để đạt được nguyện vọng. Trong dòng họ tôi chưa có ai học tiến sĩ, tôi muốn trở thành người đầu tiên", anh chia sẻ.

Giữa một showbiz vốn quen với những câu chuyện hào nhoáng, phát ngôn này khiến không ít người bất ngờ. Không phải vì mục tiêu trở thành tiến sĩ là điều quá lớn lao, mà bởi nó đến từ một người đã ở đỉnh cao danh tiếng, nơi mà nhiều người chọn an phận với những gì mình có.

Thực tế, nền tảng học vấn của Huỳnh Hiểu Minh luôn được khen ngợi. Anh tốt nghiệp chính Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cái nôi đào tạo ra hàng loạt ngôi sao lớn như Triệu Vy, Trần Khôn. Ngay từ khi còn là sinh viên, anh đã bắt đầu tham gia đóng quảng cáo, kiếm được khoản thù lao đầu tiên trong đời. Sau đó là hành trình xây dựng tên tuổi với loạt phim đình đám như Đại Hán thiên tử, Thần điêu đại hiệp 2006, Tân Bến Thượng Hải…

Không dừng lại ở diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh còn theo học chương trình EMBA (cao học Quản trị kinh doanh) tại Đại học Bắc Kinh, một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc. Nhờ đó, anh dần mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào nhiều ngành như giải trí, nhà hàng, trò chơi điện tử. Có thời điểm, anh được xếp vào nhóm nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Trung Quốc, với con số lên tới hàng chục triệu USD mỗi năm.

Nhưng chính việc đã có tất cả lại khiến quyết định quay lại học tiến sĩ của anh trở nên đáng chú ý hơn. Bởi học thuật, đặc biệt ở bậc tiến sĩ, không phải là câu chuyện của danh tiếng hay tiền bạc. Đó là hành trình đòi hỏi kỷ luật, sự kiên trì và khả năng nghiên cứu nghiêm túc.

Trên mạng xã hội Weibo, chủ đề “Huỳnh Hiểu Minh thi tiến sĩ” nhanh chóng lọt top tìm kiếm, thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần không ngừng tiến lên của nam diễn viên. Dĩ nhiên, cũng có những ý kiến hoài nghi, cho rằng đây chỉ là hình ảnh xây dựng. Nhưng dù nhìn theo cách nào, việc một nghệ sĩ công khai mục tiêu học tập dài hạn vẫn là điều không phổ biến trong showbiz.

Trong khi đó, đời tư của Huỳnh Hiểu Minh vẫn không ít lần trở thành đề tài bàn tán. Cuộc hôn nhân với Angelababy kết thúc năm 2022, những mối quan hệ sau đó cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Song đặt cạnh những ồn ào ấy, lựa chọn quay lại giảng đường lại cho thấy một khía cạnh khác: một người không ngừng tìm kiếm giá trị mới cho bản thân, ngoài ánh đèn sân khấu.