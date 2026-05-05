Tình hình hiện tại của Khoa Pug sau tuyên bố phá sản: “Nhiều bạn hỏi sao phá sản vẫn đi du lịch? Mình trả lời luôn…”

Kim Linh | 05-05-2026 - 10:55 AM | Lifestyle

Sau tuyên bố phá sản hồi đầu năm, YouTuber Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa) đã gây chú ý khi chia sẻ về công việc cũng như cuộc sống hiện tại.

Gần đây, Khoa Pug tiếp tục thu hút sự quan tâm khi đăng tải bài viết nêu quan điểm về việc lựa chọn ngành nghề trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh nội dung này, anh cũng tiết lộ ngắn gọn về tình hình cá nhân sau biến cố tài chính.

Trước những thắc mắc xoay quanh việc “phá sản vẫn đi du lịch”, Khoa Pug cho biết làm YouTuber du lịch hiện là công việc chính. Vì vậy, các hoạt động di chuyển và trải nghiệm ẩm thực không đơn thuần là đi chơi mà để phục vụ công việc sản xuất nội dung.

Nam YouTuber chia sẻ, sau biến cố tài chính, anh bắt đầu lại với số vốn còn lại, đồng thời tập trung nghiêm túc hơn vào việc sản xuất video, duy trì tần suất đăng tải và hạn chế sự “sao nhãng” như trước. “Đi thì mới có tiền duy trì cuộc sống và đứng dậy sau vấp ngã, chứ không lẽ phá sản rồi ngồi khóc, lên mạng xin donate (ủng hộ) từ các bạn? Mình không làm vậy, mình làm lại từ đầu” , anh nói.

Hình ảnh mới nhất Khoa Pug đăng tải trên fanpage

Khoa Pug sinh năm 1992 tại Khánh Hòa, nổi lên nhờ các vlog du lịch với phong cách chi tiêu mạnh tay, trải nghiệm dịch vụ đắt đỏ tại nhiều quốc gia. Anh sở hữu kênh YouTube với hơn 4,7 triệu người theo dõi và đang hoạt động trở lại fanpage cá nhân với hơn 343.000 người theo dõi trong thời gian gần đây.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Khoa Pug xác nhận rơi vào cảnh “trắng tay” sau thời gian dài đầu tư thua lỗ. Trong video đăng tải trên kênh cá nhân, anh thừa nhận: “Tôi thất bại rồi các bạn ơi… tôi phá sản rồi”. Từ trải nghiệm cá nhân, anh nhắn nhủ người trẻ cần biết tiết kiệm và quản lý tài chính để phòng ngừa rủi ro, thay vì chi tiêu hoặc đầu tư thiếu kiểm soát.

Khoa Pug trong video tuyên bố phá sản

Sau tuyên bố này, nội dung kênh của Khoa Pug cũng có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì xây dựng hình ảnh “khoe giàu” như trước, anh chuyển hướng sang các video du lịch mang tính trải nghiệm, tập trung cung cấp thông tin về điểm đến, ẩm thực và dịch vụ.

Kim Linh

Phụ nữ mới

