Đính chính của shipper Đăng Huy bị khoá app 240 lần vì "cày" 47.393 đơn hàng, kiếm 1,7 tỷ: Tiết lộ nơi sống “ổ chuột”

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lẫn Việt Nam đồng loạt “dậy sóng” trước câu chuyện của một nam shipper 37 tuổi - Wan Denghui (Đăng Huy, ở Bắc Kinh, Trung Quốc). Từ một người từng kiếm hàng trăm nghìn tệ mỗi năm nhờ kinh doanh nhà hàng lẩu, anh rơi vào cảnh vỡ nợ hơn 1 triệu NDT (tương đương gần 4 tỷ đồng) sau khi mở rộng thất bại.

Không còn đường lui, tháng 4/2024, anh đăng ký trở thành tài xế giao đồ ăn trên nền tảng Meituan. Sau 2 năm, những con số mà anh công bố khiến nhiều người “choáng”: 47.393 đơn hàng, 714 ngày làm việc liên tục, tổng thu nhập hơn 447.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng), trong đó đã trả được 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) tiền nợ.

Một hành trình nghe như phim truyền cảm hứng, cũng chính vì thế, nó nhanh chóng viral.

Shipper Đăng Huy.

Trên các nền tảng video ngắn, tài khoản cá nhân của Đăng Huy với cái tên “một người đang cố gắng trả nợ” liên tục đăng tải những clip ghi lại cuộc sống chạy đơn mỗi ngày: ăn vội trên xe, tranh thủ từng phút nghỉ, khoe bảng thu nhập theo tháng.

Nhưng chỉ sau vài ngày nổi tiếng, phần bình luận bắt đầu chia làm hai nửa rõ rệt. Một bên coi anh là hình mẫu của sự nỗ lực, phía còn lại lại tỏ ra hoài nghi. Không ít ý kiến cho rằng đây là “kịch bản quen thuộc” của thời đại nội dung ngắn: Từ doanh nhân thất bại đến shipper trả nợ, tất cả đều có thể được dựng lên để thu hút lượt xem.

Trước làn sóng tranh cãi, Đăng Huy không né tránh. Anh phản hồi trực diện trong một video: “Mỗi đơn tôi chạy, mỗi con số tôi công bố đều có trong hệ thống. Ai muốn kiểm tra, tôi sẵn sàng mở dữ liệu.”

Theo tờ QQ, phía nền tảng Meituan cũng đã lên tiếng xác nhận rằng dữ liệu cho thấy: từ tháng 4/2024 đến nay, tài khoản của anh ghi nhận 714 ngày hoạt động, 47.393 đơn hoàn thành và tổng thu nhập hơn 447.000 NDT - trùng khớp với những gì anh công bố. Điều này phần nào dập tắt nghi vấn “dàn dựng”, nhưng đồng thời mở ra một câu hỏi khác: một người bình thường có thể làm việc với cường độ như vậy trong bao lâu?

Sự thật có phải 14-16 tiếng mỗi ngày. Đây cũng là điều mà Đăng Huy chia sẻ và gây tranh cãi. Sau đó, anh phải lên đính chính, nói rằng đó là tổng thời gian “ra khỏi nhà đến khi về”, còn thời gian thực sự chạy đơn (có đơn) không vượt quá 12 tiếng do bị giới hạn bởi hệ thống chống mệt mỏi.

Cụ thể, lịch trình một ngày của anh được mô tả như sau:

6h sáng: thức dậy, chuẩn bị và bắt đầu ra ngoài

Khoảng 7h - 9h: chạy đơn buổi sáng

9h - 10h: ăn sáng, nghỉ ngắn

10h - 14h: cao điểm trưa, chạy liên tục

Chiều: nghỉ ngắn, chờ đơn

17h - 22h: cao điểm tối, tiếp tục chạy

Sau 22h: kết thúc, về nhà

Tổng thời gian “ở ngoài đường” có thể lên tới 14-16 tiếng, nhưng thời gian thực sự có đơn, tức thời gian lao động hiệu quả trung bình khoảng 11 tiếng mỗi ngày.

Shipper không chạy liên tục suốt thời gian online, mà có khoảng thời gian chờ đơn, nghỉ ngắn xen kẽ.

Tối về, anh chàng vẫn ngủ trong căn phòng được ví như "ổ chuột" vì chật hẹp, và ngổn ngang đồ đạc. Đây là hình ảnh hiếm hoi được nam shipper đăng tải lên mạng xã hội cá nhân. Nhiều người cho rằng anh chàng ở như vậy là để tiết kiệm hết mức có thể.

Một góc căn phòng nơi Đăng Huy đang sống.

Tuy nhiên, điều đó không làm giảm cường độ lao động thực tế. Việc duy trì nhịp làm việc này trong suốt 714 ngày gần như không nghỉ vẫn là một thử thách thể lực cực lớn.

Minh chứng là hệ thống “chống mệt mỏi” của Meituan (được thiết kế với hai ngưỡng: nhắc nghỉ sau 8 tiếng và bắt buộc dừng sau 12 tiếng - PV) đã cưỡng chế “offline” Đăng huy tới 240 lần, trong 2 năm, tức trung bình khoảng 3 ngày lại bị hệ thống ép nghỉ một lần.

Đây là con số rất hiếm, khi thống kê cho thấy chỉ khoảng 0,54% shipper chạm tới ngưỡng này.

Bản thân anh thừa nhận từng cảm thấy khó chịu với cơ chế này vì “ảnh hưởng đến thu nhập”. Nhưng sau đó, anh cũng phải chấp nhận, vì đó là lúc duy nhất mình buộc phải nghỉ ngơi.

Thực tế, với những người đang chịu áp lực tài chính lớn, mỗi giờ nghỉ đồng nghĩa với việc mất đi một phần thu nhập. Chính điều này khiến không ít shipper sẵn sàng làm việc tới giới hạn tối đa mà hệ thống cho phép.

Một trong những tranh cãi lớn nhất xoay quanh câu chuyện là mức thu nhập.

Theo dữ liệu công bố, trong 2 năm, Đăng Huy kiếm được khoảng 447.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng), tương đương trung bình hơn 20.000 NDT/tháng (khoảng 77 triệu đồng). Ở những tháng cao điểm, con số có thể lên tới 30.000 NDT (khoảng 115 triệu đồng).

Đăng Huy chăm chỉ làm việc, vì áp lực phải trả nợ.

Nghe qua, điều này có vẻ khó tin. Nhưng theo thực tế tại các đô thị lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, một số shipper “top đầu” hoàn toàn có thể đạt mức thu nhập này nếu làm việc với cường độ rất cao, tối ưu hóa lộ trình và tận dụng các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, đây không phải mức trung bình mà là nhóm “top đầu”, đánh đổi bằng thời gian làm việc kéo dài và áp lực thể lực lớn.

Các nghiên cứu từ Khoa Kinh tế, Đại học Chiết Giang cho thấy phần lớn shipper làm việc 6-9 tiếng mỗi ngày, chỉ một tỷ lệ nhỏ vượt quá 12 tiếng. Động lực chính khiến họ làm việc cường độ cao thường đến từ áp lực tài chính: trả nợ, mua nhà, nuôi gia đình. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài thời gian lao động được xem là “lựa chọn hợp lý” dù biết rõ rủi ro sức khỏe.

Chính vì vậy, câu chuyện của Đăng Huy không chỉ là hành trình cá nhân mà còn phản ánh một lát cắt của nền kinh tế nền tảng. Ở đó, người lao động có quyền tự do lựa chọn thời gian làm việc, nhưng đồng thời cũng phải tự chịu trách nhiệm với sức khỏe của mình. Các cơ chế như “chống mệt mỏi” được tạo ra để thiết lập ranh giới an toàn, song vẫn khó dung hòa hoàn toàn giữa nhu cầu kiếm tiền và nhu cầu nghỉ ngơi.

Hiện tại, Đăng Huy vẫn tiếp tục công việc làm shipper của mình và đều đặn đăng tải clip lên kênh Douyin cá nhân có 1,5 triệu người theo dõi.

Nguồn: QQ, Douyin nhân vật