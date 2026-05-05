Chú bò trắng thành “máy in tiền”, đứng yên chụp ảnh cùng khách cũng thu cho chủ 23 tỷ/ năm?

Theo Phạm Trang | 05-05-2026 - 09:40 AM | Lifestyle

Tin đồn về việc một chú bò yak trắng kiếm 6 triệu nhân dân tệ/ năm (khoảng 23 tỷ đồng) nhờ việc chụp hình cùng khách tại khu du lịch khiến mạng xã hội xôn xao. Mặc dù vậy, sự thật phía sau lại khác xa.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin cho rằng một con bò yak trắng tại khu danh thắng Lam Nguyệt Cốc thuộc Núi tuyết Ngọc Long có thể “kiếm” tới 6 triệu nhân dân tệ mỗi năm (khoảng 23 tỷ đồng) nhờ dịch vụ chụp ảnh với du khách. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh luận gay gắt.

Theo tìm hiểu, tại điểm check-in nổi tiếng trong khu vực Lam Nguyệt Cốc, những chú bò yak trắng được sử dụng làm “đạo cụ sống” cho du khách chụp ảnh. Mỗi lượt cưỡi và chụp ảnh có giá 50 nhân dân tệ (khoảng 192.000 đồng). Một số du khách chia sẻ rằng họ được nghe nhân viên nói “con bò này có thể kiếm tới 6 triệu nhân dân tệ/năm”, từ đó tin đồn bắt đầu lan rộng.

Tuy nhiên, nhiều người đã đặt nghi vấn về tính xác thực của con số này. Nếu tính toán đơn giản, để đạt mức 6 triệu nhân dân tệ mỗi năm, mỗi ngày bò yak phải phục vụ gần 400 lượt chụp ảnh. Với giả định mỗi lượt kéo dài khoảng 5 phút, điều này gần như không khả thi.

Về vấn đề này, phía khu danh thắng Núi tuyết Ngọc Long và đơn vị quản lý bò yak đều khẳng định thông tin “bò yak thu nhập 6 triệu/năm” là sai sự thật.

Đại diện văn phòng Lam Nguyệt Cốc cho biết những con bò yak trắng đều do người dân địa phương chăn nuôi và được quản lý tập trung, nhưng doanh thu từ hoạt động chụp ảnh không hề “khủng” như lời đồn.

Tranh cãi về việc “bóc lột” động vật

Song song với câu chuyện thu nhập, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng của những con bò yak này. Một số du khách cho rằng chúng có dấu hiệu mệt mỏi, bị buộc dây, thậm chí bị đối xử thô bạo.

Một du khách từng đến Lam Nguyệt Cốc vào ngày 16/3 chia sẻ rằng cô thấy bò yak “trông đờ đẫn, thiếu sức sống”, dù trời mưa lớn vẫn phải phục vụ khách suốt ngày.

Trước những phản ánh này, phía đơn vị quản lý cho biết các con vật được chăm sóc theo chế độ luân phiên. Mỗi ngày chỉ có 2 con bò được đưa ra phục vụ khách, các con khác được thả nghỉ. Hình thức làm việc áp dụng kiểu “làm một ngày, nghỉ một ngày” để đảm bảo sức khỏe.

Ngoài ra, khu vực cũng có quy định rõ ràng về việc chăm sóc và bảo vệ động vật, bao gồm việc có nhân viên chuyên trách và bác sĩ thú y theo dõi. Việc buộc dây được giải thích là nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi tiếp xúc gần.

Đại diện đơn vị quản lý cho biết thêm, bò yak thường bắt đầu “làm việc” từ khoảng 8h sáng, kết thúc sớm hoặc muộn tùy lượng khách. Trong điều kiện thời tiết xấu như tuyết lớn, hoạt động sẽ dừng lại hoàn toàn.

Nguồn: News QQ

