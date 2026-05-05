"Công chúa showbiz" lấy chồng giàu nứt vách hơn 10 tuổi: Ở biệt thự 2 mặt tiền hoành tráng, U40 vẫn là "em bé" của chồng

Dù thành công từ khá sớm qua loạt bài hit đình đám nhưng sau khi kết hôn, "công chúa Vbiz" Bảo Thy lại lựa chọn lùi lại khỏi các hoạt động showbiz để tập trung cho gia đình nhỏ. Cuối năm 2019, cô lên xe hoa cùng doanh nhân Phan Lĩnh - người đàn ông được nữ ca sĩ dành nhiều lời trân trọng khi luôn mang lại cảm giác được yêu thương, nâng niu như một "công chúa đời thực". Kể từ đó, giọng ca gắn liền với thanh xuân 9X tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và con trai, trong một không gian sống sang trọng bậc nhất tại TP.HCM.

Tổ ấm của cặp đôi là một căn biệt thự quy mô lớn nằm trong khu đô thị hạng sang ở Quận 7 (tên gọi cũ trước khi sáp nhập), TP.HCM. Ngôi nhà gây ấn tượng với thiết kế hai mặt tiền bề thế, mang phong cách cổ điển châu Âu với gam màu trắng chủ đạo. Tổng thể kiến trúc toát lên vẻ nguy nga như một "lâu đài" giữa khu dân cư dành cho giới thượng lưu, đồng thời vẫn giữ được sự hài hòa nhờ không gian xanh bao quanh.

Khu vực thẳng cổng vào là gara ô tô riêng của gia đình, ngay cạnh đó là khu sân vườn trưng cây cảnh, thể hiện độ chịu chi và thú vui của gia chủ. Đây cũng là background chụp hình quen thuộc của Bảo Thy.

Bước vào bên trong, nội thất được bài trí theo hướng sang trọng và chỉn chu, với các chi tiết trang trí cầu kỳ, tinh xảo. Không gian phòng khách có trần cao, rộng thoáng, tạo cảm giác bề thế ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tông màu trắng - kem tiếp tục được duy trì, kết hợp cùng nội thất gỗ và các vật dụng trang trí cao cấp, mang lại cảm giác vừa thanh lịch vừa ấm cúng.

Đặc biệt, căn nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ hệ cửa kính kịch trần lớn. Bảo Thy cũng thể hiện gu thẩm mỹ thời thượng khi liên tục thay đỗi trang trí không gian này theo từng dịp từ tết đến giáng sinh.

Khu vực phòng ăn được thiết kế rộng rãi với bàn ăn dài có thể tổ chức các bữa tiệc đông. Hệ thống đèn gồm đèn chùm và nhiều cụm đèn xung quanh kết hợp rèm đính kết cầu kỳ khiến không gian này không khác khách sạn cao cấp. Sau khi kết hôn, Bảo Thy cũng dành nhiều thời gian vào bếp, tự tay chuẩn bị các bữa ăn cho gia đình - điều mà chính cô từng chia sẻ là thay đổi lớn so với trước đây.

Một điểm đáng chú ý trong căn biệt thự là phòng chứa đồ hiệu riêng biệt. Không gian này được dùng để lưu trữ giày dép, túi xách và trang phục đắt tiền, với hệ thống tủ kệ được thiết kế riêng, sắp xếp gọn gàng. Dù chỉ hé lộ một phần, nhưng cũng đủ cho thấy độ "khủng" của bộ sưu tập hàng hiệu mà Bảo Thy sở hữu.

Bên ngoài nhà, khuôn viên được đầu tư với hồ bơi riêng có diện tích lớn, phục vụ nhu cầu thư giãn của cả gia đình. Đặc biệt, vì không thích mùi clo, Bảo Thy đã được chồng cho cải tạo hồ bơi theo hướng sử dụng nước biển - một chi tiết cho thấy mức độ chiều chuộng mà cô nhận được trong cuộc sống hôn nhân.

Không gian xanh cũng là một phần không thể thiếu trong biệt thự. Trên sân thượng và các khoảng trống trong khuôn viên, Bảo Thy tận dụng để trồng rau sạch và cây ăn trái. Khu vườn có nhiều loại rau quen thuộc như cải xanh, xà lách, rau muống… cùng các loại trái cây theo mùa. Tất cả đều được cô tự tay chăm sóc, sử dụng nguồn nước sạch và hạn chế hóa chất. Đây vừa là nguồn thực phẩm cho gia đình, vừa là nơi giúp nữ ca sĩ thư giãn, cân bằng cuộc sống.

Ngoài ra, căn biệt thự còn được bao quanh bởi cây xanh và hoa cỏ, tạo nên không gian sống thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên. Sự kết hợp giữa kiến trúc sang trọng và mảng xanh hài hòa giúp tổng thể ngôi nhà không bị nặng nề mà vẫn giữ được cảm giác dễ chịu, đúng với phong cách sống mà Bảo Thy theo đuổi sau khi lập gia đình.

Trong sân vườn, Bảo Thy và ông xã thường xuyên tổ chức các bữa tiệc BBQ để dành thời gian chất lượng cùng con.

Có thể thấy, không chỉ là nơi ở, căn biệt thự của Bảo Thy còn phản ánh rõ cuộc sống hiện tại của cô: đủ đầy, kín tiếng nhưng vẫn đậm chất hưởng thụ.