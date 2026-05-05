Phu nhân chủ chuỗi khách sạn TP. HCM và xây biệt thự sống chung với bạn thân hơn 20 năm: Sáng đi đánh golf, chiều cắm hoa, thưởng trà

Không chỉ gây chú ý với nhan sắc, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà Huyền Baby còn khiến nhiều người xuýt xoa với tình bạn hơn 20 năm với cô bạn thân Trà My Phạm.

Huyền Baby và bạn thân Trà My Phạm.

Trên trang TikTok cá nhân, vợ doanh nhân Quang Huy (chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng ở TP. HCM) vẫn đều đặn update nhiều khung hình đi ăn, đi chơi chung với cô bạn thân hơn 20 năm.

Nhiều người bình luận khen ngợi tình bạn của cặp đôi, gọi đây là cuộc sống sau 30, với bạn thân mà nhiều người mơ ước. Một số người thậm chí còn gọi vui đây là “phiên bản nâng cấp của tình bạn trưởng thành”.

Theo chia sẻ từ Huyền Baby, việc duy trì sự gắn bó này phần nào đến từ hoàn cảnh khá giống nhau. Cả hai đều đã kết hôn, hiện sinh sống tại TP.HCM nên việc hẹn gặp không quá khó. Quan trọng hơn, họ có chung nhiều điểm giao nhau: Từ sở thích, thói quen đến gu thẩm mỹ,...

Cả hai đánh golf, tập pilates chung.

Cặp bạn thân này có thể cùng nhau làm rất nhiều thứ: từ những hoạt động “chanh sả” như đánh golf, thưởng trà, đến những thú vui mang tính thư giãn như cắm hoa, trang trí nhà cửa,...

Không ít lần, cả hai còn diện đồ đôi, xuất hiện với phong cách đồng điệu từ trang phục đến thần thái, một chi tiết nhỏ nhưng đủ cho thấy mức độ “match” trong cuộc sống thường ngày.

Cả hai có chung nhiều sở thích, có thể ngồi hàng giờ để tán gẫu.

Vào đầu năm 2026, Huyền Baby cũng từng gây chú ý khi khoe một góc trong căn biệt thự dưỡng già ở Đà Lạt mà cô và bạn thân Trà My Phạm cùng nhau gây dựng. Cộng đồng mạng cũng phải trầm trồ vì độ chịu chi, giàu có của 2 phú bà.

“Hồi học cấp 3 chúng tôi đã ước rằng sau này sẽ ở chung cùng nhau. Nhưng bỗng 1 ngày bạn tôi thông báo đi lấy chồng và Nam tiến. Ngày bạn tôi đi theo chồng, là ngày chúng tôi khóc như mưa ở sân bay. Sau vài năm, tôi cũng lấy chồng và Nam tiến, hai chị em đoàn tụ. Và giờ đôi bạn đã thực hiện ước mơ thành công”, Huyền Baby chia sẻ.

Cặp đôi có một căn nhà dưỡng già chung ở Đà Lạt.

Hiện tại, căn nhà đã hoàn thiện. Mỗi khi có thời gian rảnh hoặc cuối tuần, cả hai lại cùng nhau lên Đà Lạt nghỉ ngơi.

Lịch trình quen thuộc thường là đi cà phê, mua hoa về cắm, trang trí không gian sống hoặc đơn giản là ở trong nhà, tận hưởng nhịp sống chậm. Với diện tích rộng, nơi này cũng được định hướng để đón bạn bè, tổ chức những buổi tụ họp riêng tư.

Thỉnh thoảng cả hai lên Đà Lạt đi cafe, ghé biệt thự nấu ăn, cắm hoa chill chill.

Nhắc đến cuộc sống viên mãn bậc nhất trong showbiz Việt, Huyền Baby (Đặng Ngọc Huyền, SN 1989). Từ hot girl đời đầu tại Hà Nội, lọt Top 8 Miss Teen 2008. Từ năm 2013, khi kết hôn với doanh nhân Quang Huy - người sở hữu hệ thống khách sạn quy mô lớn, cô rút lui khỏi showbiz, tận hưởng cuộc sống viên mãn và tập trung vào kinh doanh. Vài năm trở lại đây, sau thành công từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024, Huyền Baby “comeback” sân khấu, trở thành cái tên hút fan rần rần.

Ở tuổi 36, Huyền Baby có một cuộc sống khiến ai cũng phải “xin vía”. Từ sự nghiệp riêng đến hôn nhân đều trọn vẹn, được cưng chiều hệt công chúa. Chưa kể, mối quan hệ bạn bè của Huyền Baby cũng luôn được ngưỡng mộ bởi quy tụ toàn “phú bà”, bên nhau 10 - 20 năm vẫn cực gắn bó, thân thiết.

Không hoạt động trong showbiz, Trà My Phạm vẫn gây chú ý thông qua những lần xuất hiện cùng Huyền Baby. Qua lời kể của Huyền Baby thì Trà My cũng ở Hà Nội, sau này Nam tiến lấy chồng. Nhìn những hình ảnh cuộc sống và căn nhà dưỡng già chung với cô bạn thân thì nhiều người cũng ngầm đoán được cuộc sống của Trà My cũng chẳng hề kém cạnh cô bạn tri kỷ của mình.

Trên trang Facebook cá nhân, Trà My Phạm cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về gia đình, chồng cô là doanh nhân. Trà My Phạm hiện là mẹ của 3 cô con gái. Cô con gái lớn năm nay đã học lớp 11. Tháng 3 vừa qua, cô và chồng kỷ niệm 13 năm bên nhau.

Trên trang Facebook cá nhân, ngoài những hình ảnh về gia đình, tình bạn, Trà My Phạm cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh bán đồ online, là quần áo, phụ kiện đến từ nhiều brand nổi tiếng.

