Nữ diễn viên trẻ nhất lúc được phong NSND: "Hết chuyện để nói rồi"

Theo Tùng Ninh | 05-05-2026 - 09:58 AM | Lifestyle

"Danh hiệu chỉ là nhất thời thôi" – NSND Lê Khanh nói.

Vừa qua, tại phần cuối chương trình The Khang Show, NSND Lê Khanh đã chia sẻ cảm xúc khi được gặp gỡ, trò chuyện cùng MC Nguyên Khang.

Cô nói: "Thực ra, tôi rất ngại lên talkshow vì thông tin về tôi, sự nghiệp và cuộc đời tôi thì tôi đã nói mấy chục năm nay rồi, hết chuyện để nói rồi.

Rất may là hôm nay tôi vẫn có những đề tài mới để nói cùng Nguyên Khang. Tôi hi vọng qua ngày hôm nay, mọi người sẽ có thêm những nhận định về một người nghệ sĩ tên là Lê Khanh.

Thôi, bỏ bớt danh hiệu đi vì danh hiệu chỉ là nhất thời thôi. Tôi sung sướng và hạnh phúc nhất khi lúc nào cũng được nhận ra đây là nghệ sĩ.

Giống như mẹ tôi, yếu ơi là yếu còn lẫn nữa nhưng riêng với khán giả thì khác. Mỗi khi được khán giả nhận ra bà trong đám đông là bà tỉnh táo, nhanh nhẹn, lanh lợi, tinh anh…

Tình yêu và niềm hạnh phúc với người nghệ sĩ chính là khán giả không quên mình".

MC Nguyên Khang bày tỏ: "Tôi phải cảm ơn cô Lê Khanh vì luôn trân trọng lời mời của tôi. Tôi nhận ra rằng cô Lê Khanh là một người mà tôi nhất định phải mời lên chương trình này.

Vì ngoài sự kính nể, tôi với cô Lê Khanh là sự học hỏi. Tôi cần học hỏi cô về sự nỗ lực, khiêm tốn, có những nỗi sợ để biết mình còn có những nhược điểm. Tôi học hỏi cô ở cách cân bằng những giá trị trong cuộc sống.

Tôi tin rằng qua cuộc trò chuyện này, cô Lê Khanh đã khiến người ta hiểu được rằng, danh hiệu, giải thưởng này chỉ là cách để cảm ơn con người nhưng để làm được điều đó là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Có thể cô Lê Khanh chỉ nhận mình là người bình thường nhưng những gì cô làm là phi thường trong góc nhìn của tôi".

Năm 2001, Lê Khanh được phong danh hiệu NSND khi mới bước sang tuổi 38. Tính tới thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ là diễn viên sân khấu trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Không chỉ tài năng, Lê Khanh còn là người có niềm say mê sâu sắc với nghề, coi sân khấu kịch là cả cuộc đời mình, để sống trọn vẹn với nhân vật. Cô thậm chí còn mê diễn tới mức bỏ qua sự an toàn của bản thân khi mang bầu để lên sân khấu diễn và sau đó bị sảy thai. Đây là một hi sinh và cống hiến của Lê Khanh với nghệ thuật kịch nói.

Thanh niên Việt

Tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

'Đột nhập' tiệm bánh Mochi nổi tiếng hơn 100 năm ở Nhật

Phu nhân chủ chuỗi khách sạn TP. HCM và xây biệt thự sống chung với bạn thân hơn 20 năm: Sáng đi đánh golf, chiều cắm hoa, thưởng trà

09:55 , 05/05/2026
