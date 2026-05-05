Lời khuyên dành cho các gia đình đang trồng cây hồng

Ông bà xưa có câu “phía Đông trồng lựu, phía Tây trồng hồng”, nghe qua tưởng chỉ là kinh nghiệm dân gian, nhưng thực chất lại chứa cả yếu tố phong thủy lẫn sinh thái. Lựu đặt ở hướng Đông - nơi đón nắng sớm, được ví như “hốt vàng”, còn hồng trồng phía Tây - hứng trọn nắng chiều, lại mang ý nghĩa “hốt bạc”. Xét về phong thủy, hướng Tây thường nắng gắt, dễ tạo cảm giác oi bức, nên trồng cây hồng vừa giúp che nắng, điều hòa không gian, vừa tượng trưng cho sự bình an, đủ đầy. Ở góc độ sinh học, điều này lại càng hợp lý: cây hồng là loại ưa sáng mạnh, chịu được nắng trực tiếp, càng nhiều ánh sáng thì khả năng quang hợp càng tốt, từ đó quả cũng ngọt và chắc hơn.

Tuy nhiên, không phải cứ trồng đúng hướng là cây sẽ tự nhiên sai quả. Để cây hồng phát triển ổn định và cho năng suất cao, vẫn cần lưu ý đến nhiều yếu tố quan trọng ngay từ đầu.

Chọn giống

Cây hồng có nhiều loại, từ hồng giòn, hồng mềm đến các giống lai tạo hiện đại. Mỗi loại lại có yêu cầu khí hậu khác nhau. Nếu trồng ở vùng không đủ lạnh mà chọn giống cần nhiệt độ thấp để phân hóa mầm hoa, cây sẽ phát triển kém hiệu quả. Vì vậy, chọn giống phù hợp với điều kiện địa phương là bước không thể làm qua loa.

Vị trí trồng

Dù hồng hợp hướng Tây, nhưng nếu trồng ở nơi quá bí, thiếu thông thoáng thì cây vẫn khó phát triển. Hồng cần ánh sáng trực tiếp nhiều giờ trong ngày, nhưng đồng thời cũng cần không gian để tán lá “thở”. Một vị trí vừa có nắng, vừa có độ thông gió tốt sẽ giúp hạn chế sâu bệnh và giúp cây cứng cáp hơn.

Đất trồng

Đất trồng cũng là yếu tố mang tính quyết định lâu dài. Cây hồng không chịu được tình trạng úng nước kéo dài. Đất quá chặt hoặc thoát nước kém dễ khiến rễ bị tổn thương, từ đó kéo theo hàng loạt vấn đề như vàng lá, rụng quả non. Tốt nhất nên chuẩn bị đất tơi xốp, giàu hữu cơ, có thể trộn thêm phân chuồng hoai, trấu hoặc xơ dừa để cải thiện độ thoáng khí.

Cách tưới nước

Hồng không phải cây “khát nước” như nhiều loại cây ăn quả khác. Tưới quá nhiều không giúp cây lớn nhanh hơn mà ngược lại còn làm rễ yếu đi. Nguyên tắc đơn giản là giữ ẩm vừa phải, chỉ tưới khi đất bắt đầu khô, đặc biệt chú ý giảm nước vào mùa mưa.

Cắt tỉa

Cắt tỉa là khâu không thể bỏ qua nếu muốn cây sai quả. Một cây hồng để tự nhiên thường có tán rậm, ánh sáng không lọt vào bên trong, làm giảm khả năng ra hoa. Việc tỉa bớt cành già, cành sâu bệnh và những nhánh mọc chồng chéo sẽ giúp cây tập trung dinh dưỡng, đồng thời tạo điều kiện cho ánh sáng phân bố đều hơn.

Chế độ bón phân

Chế độ bón phân cho cây hồng cần được điều chỉnh theo từng giai đoạn. Khi cây còn non, nên ưu tiên phân giàu đạm để phát triển thân lá. Nhưng khi bước vào giai đoạn ra hoa, đậu quả, cần giảm đạm và tăng kali, lân để hỗ trợ chất lượng trái. Nếu bón sai thời điểm, cây có thể xanh tốt nhưng lại không cho quả như mong muốn.

Phòng sâu bệnh

Cây hồng dễ gặp các vấn đề như rệp, nấm lá hoặc sâu đục quả. Điều quan trọng không phải là xử lý khi bệnh đã nặng, mà là giữ môi trường trồng thông thoáng, kiểm tra cây thường xuyên và can thiệp sớm khi có dấu hiệu bất thường.