Chế Linh U90 đi du thuyền tới Italia: "Tôi còn đi đứng tỉnh táo"

Theo Tùng Ninh | 05-05-2026 - 11:20 AM | Lifestyle

"Tôi phải đi để mọi người tin tưởng rằng tôi vẫn còn sức khỏe" – Chế Linh nói.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã tới nước Ý để tham quan, du lịch. Ông hào hứng nói: "Tôi đang đứng ở thành phố Cagliari, một thành phố rất đẹp của Italia. Tại đây, tôi tới thăm phố cổ và những căn nhà cổ để cho mọi người xem.

Sở dĩ tôi tìm tới những nơi như thế này để có những hình ảnh thật đẹp và giá trị để đem lại cho tất cả quý vị khán giả xem, để cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ mọi sinh hoạt, bước đường của tôi từ Việt Nam tới nước ngoài".

Nói rồi, Chế Linh dẫn mọi người đi tham quan các tòa nhà cổ ở Ý. Ông tự tay leo lên một cầu thang rất cao. Dù ở tuổi U90 nhưng Chế Linh vẫn vô cùng khỏe mạnh, đi lại thoăn thoắt. Ngay cả những bậc thang cao cũng không làm khó được ông.

Ông nói: "Đây là những bậc thang cổ. Dù nó rất cao nhưng tôi vẫn phải cố gắng đi, đi bằng được thì thôi.

Tôi phải đi để mọi người tin tưởng rằng tôi vẫn còn sức khỏe để đem lại niềm vui cho khán giả, không chỉ bằng giọng hát mà còn bằng hình ảnh đẹp, còn đi đứng được một cách tỉnh táo.

Bậc thang này dù rất cao nhưng không bằng Yên Tử nhà mình. Những bậc thang ở Yên Tử thì đẹp một cách hoang sơ, thiên nhiên còn bậc thang ở đây thì được làm công phu, tỉ mỉ.

Lên tới nơi rồi, mọi người cho tôi đứng thở chút xíu. Thực sự là tôi mệt lắm nhưng không đến mức mệt rã rời. Ở đây cũng nắng nóng nhưng tôi vẫn muốn đi lên tận đây để quay những hình ảnh này gửi lại cho quý vị khán giả, cho tất cả những người thân thương của tôi".

Từ Cagliari, Chế Linh tiếp tục đi tới thành phố Pisa để thăm tòa tháp Nghiêng nổi tiếng. Ông nói: "Đây là một nơi rất đẹp mà mọi người trên thế giới đều đổ về chiêm ngưỡng.

Tôi tới Italia đợt này là đi du thuyền trên biển, đi quanh thế giới. Chiếc du thuyền của tôi dừng tại bến cảng ở đây nên tôi lên bờ chơi, đi quanh một số thành phố. Tôi đi mấy tiếng đồng hồ rồi trở lại du thuyền".

