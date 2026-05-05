Thuỳ Anh thắng kiện vụ ồn ào bồi thường 20 tỷ đồng

Chiều 5/5, diễn viên Thuỳ Anh đăng thông báo liên quan đến vụ việc kiện tụng giữa cô và đơn vị sản xuất phim Bước Ngoặt. Cách đây 2 năm, Thuỳ Anh từng gặp tai nạn nghiêm trọng ngay trên mặt khi đang quay phim ở Phú Yên. Sau khi xử lý tạm ở địa phương, Thuỳ Anh trở về TP.HCM để chữa trị, may vết thương. Tuy nhiên, sau đó cô vướng vào ồn ào bị cho rằng không hợp tác với đoàn làm phim, yêu cầu nộp bồi thường 20 tỷ đồng.

Mới đây Thùy Anh chính thức thông báo đã thắng kiện tại Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Theo phán quyết được ban hành, các yêu cầu của nữ diễn viên đã được xem xét và chấp nhận. Đáng chú ý, phía công ty sản xuất được xác định có nghĩa vụ bồi thường tương ứng với những tổn thất mà Thùy Anh phải chịu trong quá trình làm việc. Điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu đền bù hơn 20 tỷ đồng trước đó không còn được áp dụng theo hướng ban đầu.

Chia sẻ về kết quả này, Thùy Anh cho biết phán quyết được đưa ra dựa trên sự đánh giá khách quan, công tâm, đồng thời khẳng định quyền lợi hợp pháp của người lao động trong môi trường làm việc. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn lao động và trách nhiệm pháp lý trong ngành.

Thuỳ Anh thông báo thắng kiện nhà sản xuất phim Bước Ngoặt

Trước đó, Thuỳ Anh gặp tai nạn trên phim trường, khuôn mặt có vết sẹo lớn

Vụ ồn ào giữa diễn viên Thuỳ Anh và đơn vị sản xuất phim Bước ngoặt

Sự việc bắt đầu từ tháng 8/2024, khi diễn viên Thùy Anh gặp tai nạn trên phim trường tại Phú Yên. Trong lúc tham gia phim Bước Ngoặt, cô bị điện thoại của bạn diễn vung trúng mặt, gây rách sâu và phải tạm dừng công việc để điều trị. Tuy nhiên, sau đó phát sinh mâu thuẫn giữa hai bên liên quan đến lịch quay cũng như cách xử lý sự cố.

"Ngày 13/8, tôi thông báo về việc bác sĩ hẹn cắt chỉ ngày 20/8 và được sự đồng thuận của bà Thủy. Đến ngày 16/8, bà Thủy yêu cầu tôi đúng 9h sáng 20/8 có mặt để quay nếu không sẽ khởi kiện. Tôi không có cách nào khi sáng 20/8 cắt chỉ ở TPHCM mà 9h lại có mặt ở Phú Yên để quay được. Nhưng bà Thủy vẫn tiếp tục gây áp lực cho tôi bằng việc doạ kiện ra tòa", Thùy Anh từng chia sẻ.

Căng thẳng leo thang khi nhà sản xuất cho rằng nữ diễn viên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, gây thiệt hại lớn cho đoàn phim và đưa ra yêu cầu bồi thường hơn 20 tỷ đồng. Ngược lại, Thùy Anh khẳng định tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, đồng thời cho rằng phía công ty gây áp lực về lịch quay dù cô đang trong quá trình điều trị theo chỉ định bác sĩ.

Thuỳ Anh phải tạm dừng đóng phim vì tai nạn lúc ghi hình

Khi xảy ra tranh cãi, nữ diễn viên gửi tin nhắn trình bày lý do với ekip làm phim: "Việc cắt chỉ lúc nào là do bác sĩ quyết định, chị hay em hay bất kỳ ai đều không đủ chuyên môn hay thẩm quyền quyết định được nên em mong được thông cảm. Diễn viên quan trọng nhất là mặt tiền nhưng em lại bị tai nạn trong lúc quay phim bên mình, em cũng rất hoà nhã, không có bất kỳ lời qua tiếng lại nào. Vết thương em cũng phải giữ kỹ vì nó ảnh hưởng đến cả con đường sự nghiệp của em. Nếu chị thấy không thoả đáng, muốn em làm theo ý chị thì em không có gì để nói. Em tự tin rằng em làm đúng theo hợp đồng, theo luật pháp và theo lương tâm nghề nghiệp".

Thuỳ Anh từng nói về việc bị yêu cầu bồi thường 20 tỷ đồng: "Tôi rất buồn và sốc khi xảy ra sự việc không đáng có này. Bao nhiêu công sức, tâm huyết tôi dành cho vai diễn và dự án. Trong khi tâm lý của tôi chưa ổn định vì vô tình dính một vết sẹo lớn trên mặt".

Thùy Anh sinh năm 1995, được biết đến qua các phim như Bộ Tứ 10A8, Đập Cánh Giữa Không Trung, Gái Già Lắm Chiêu 2 và 3, Cả Một Đời Ân Oán, Tình Yêu Và Tham Vọng, Đừng Nói Khi Yêu . Đầu năm 2024, Thùy Anh gây ấn tượng khi vào vai Như Ý trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay...