Nơi bán cà phê của nam ca sĩ 50 tuổi nổi đình đám một thời ở phường Tân Định, TP.HCM

Theo Lạc Anh | 05-05-2026 - 21:08 PM | Lifestyle

Mới đây, ca sĩ Đan Trường gây chú ý khi thông báo “đi bán cà phê” ở TP.HCM. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt khi nam ca sĩ trực tiếp mời khán giả đến giao lưu trong dịp khai trương.

Ca sĩ Đan Trường.

Tọa lạc trên đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc phường Tân Định (TP.HCM), quán cà phê của Đan Trường gây chú ý với diện mạo hiện đại, nổi bật giữa khu phố. Không gian quán nằm trong một tòa nhà 3 tầng với tông trắng chủ đạo, thiết kế vuông vức, nhiều cửa kính lớn tạo cảm giác thoáng đãng và sang trọng.

Mặt tiền quán được đầu tư chỉn chu với bảng hiệu chạy dài cùng logo “Bo” đặc trưng đặt ngay lối vào. Bên cạnh đó, hình ảnh chân dung nam ca sĩ được in khổ lớn treo ở góc tòa nhà, vừa tạo điểm nhấn nhận diện, vừa gợi nhớ hình tượng “anh Bo” quen thuộc với khán giả nhiều năm qua.

Cận nơi bán cà phê của Đan Trường.

Khu vực tầng trệt đang trong quá trình hoàn thiện, bên trong lộ rõ không gian bài trí theo phong cách tối giản, sáng sủa. Một số nhân viên vẫn đang tất bật chuẩn bị cho ngày khai trương, trong khi bên ngoài, người qua lại đã bắt đầu chú ý đến địa điểm mới này.

Với vị trí đắc địa cùng thiết kế hiện đại và dấu ấn cá nhân của chủ quán hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn mới của người hâm mộ cũng như khách yêu thích không gian cà phê nhẹ nhàng giữa lòng thành phố.

Đan Trường tên đầy đủ là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976, là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của làng nhạc Việt cuối thập niên 1990 – đầu 2000. Anh được khán giả ưu ái gọi với biệt danh “anh Bo” nhờ hình tượng thư sinh cùng mái tóc hai mái từng gây “sốt” một thời.

Theo Lạc Anh

Thanh niên Việt

Chủ tịch LG: Từ chối ái nữ Tổng thống để cưới cô gái thường dân và nước cờ cao tay sau 22 năm kín tiếng

8 loại hoa nở quanh năm không biết mệt, lại còn dễ trồng dễ chăm

Thị trấn ở Việt Nam quanh năm chỉ 20 độ, 4 lần liên tiếp vượt Trung Quốc, Nhật Bản đoạt giải Oscar du lịch thế giới

4 "con đường Tây" trăm năm tuổi ở Sài Gòn bạn có thể đi qua hàng ngày, nhưng đọc tên đúng thì chưa chắc!

Ghé thăm 8 tọa độ ẩm thực lâu đời tại Thiên Tân, du khách Việt ngỡ như ở phố cổ Hà Nội

Thuỳ Anh thắng kiện vụ ồn ào bồi thường 20 tỷ đồng

