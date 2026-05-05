1 Giám đốc của Tập đoàn FPT bất ngờ đi hát, tham gia chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Tối ngày 5/5, chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức công bố 5 anh tài đầu tiên của mùa 2. Đáng chú ý danh sách này có sự xuất hiện của “Giáo sư Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng.

Theo đó, anh Đinh Tiến Dũng từng gây ấn tiếng với công chúng khi đảm nhận vai trò Giáo sư Cù Trọng Xoay trong chương trình Hỏi xoáy đáp xoay phát sóng mỗi tối thứ 7 hàng tuần vào những năm 2010-2012. Năm 2011, anh tham gia gameshow Cặp đôi hoàn hảo , kết hợp với Phương Linh thành đôi song ca. Kể từ năm 2020-2025, anh đảm nhận vai trò MC của Ai là triệu phú , đồng thời là biên kịch quen thuộc của Táo Quân - Gặp nhau cuối năm .

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, “Giáo sư Cù Trọng Xoay” còn đang công tác tại Tập đoàn FPT. Tại đây anh đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo FPT Software, kiêm Trưởng ban Tinh thần và Văn hóa FPT.

Anh Đinh Tiến Dũng được bổ nhiệm Trưởng ban Tinh thần và Văn hóa FPT vào ngày 30/3 vừa qua.

Được biết, anh Đinh Tiến Dũng gia nhập FPT từ năm 2005, khởi đầu từ cán bộ phụ trách phát triển Đảng thuộc Tổng hội FPT. Sau đó anh chuyển sang làm cán bộ Phòng thương hiệu thuộc Ban Truyền thông FPT, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Công tác sinh viên Đại học FPT.

Năm 2009, anh trở lại FPT HO đảm nhận vị trí Trưởng phòng Văn phòng Đoàn thể thuộc Ban Truyền thông và Cộng đồng và được bổ nhiệm làm Phó ban Văn hóa và Đoàn thể FPT trước khi được bổ nhiệm Trưởng ban giai đoạn 2013-2014. Sau đó, anh lần lượt đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo Truyền hình FPT (thuộc FPT Telecom) và Giám đốc Sáng tạo nhà Phần mềm FPT.

Tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 này, anh Đinh Tiến Dũng sử dụng nghệ danh Dũng DT thay vì biệt danh “Giáo sư Cù Trọng Xoay”.