Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người từng chuyển tiền cho người phụ nữ SN 1981 này, khẩn trương đến công an trình báo trước ngày 14/5

Đinh Anh | 05-05-2026 - 11:48 AM | Sống

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin vào các thông tin “chạy việc”, “lo thủ tục” trái quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn xã Tây Hồ do Nguyễn Trần Thúy Kiều (SN 1981, trú thôn An Hòa, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) thực hiện.

Nguyễn Trần Thúy Kiều tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định: Do làm ăn thua lỗ, nợ nần, Nguyễn Trần Thúy Kiều đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng.

Đối tượng lợi dụng các mối quan hệ quen biết từ trước, đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có khả năng “lo lót”, giải quyết nhanh các công việc liên quan đến thủ tục, hồ sơ. Tin tưởng lời hứa hẹn, nhiều người đã giao tiền cho Kiều để nhờ “chạy việc”, tuy nhiên sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, Nguyễn Trần Thúy Kiều còn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Nguyễn Thúy Kiều” đăng tải thông tin nhận xem chỉ tay, bói toán nhằm tiếp cận bị hại. Khi có người liên hệ, đối tượng đưa ra các thông tin mang tính mê tín, hù dọa như: “đường tài lộc kém”, “gia đình có hạn”, “bị dính ngải”, “sức khỏe gặp vấn đề”… khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Sau đó, Kiều gợi ý bị hại thực hiện các “lễ cúng giải hạn, giải căn, cầu tài lộc” và yêu cầu chuyển tiền hoặc gửi vàng để làm lễ. Sau khi nhận được tài sản, đối tượng chiếm đoạt và không thực hiện như đã hứa.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng thông báo: Ai là bị hại liên quan đến vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ trực tiếp Điều tra viên Huỳnh Ngọc Hiền (SĐT: 0973.933.616) tại Công an xã Tây Hồ, thôn Tú Hội, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng trước ngày 14/5/2025 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin vào các thông tin “chạy việc”, “lo thủ tục” trái quy định pháp luật; đồng thời không mê tín dị đoan, không chuyển tiền, tài sản cho các đối tượng hành nghề bói toán, cúng giải hạn trên mạng xã hội nhằm tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Đà Nẵng

Công an cảnh báo đến tất cả phụ huynh đang sử dụng hình ảnh của con mình cho mục đích sau

Đinh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng dậy uống ngay 1 loại nước này giúp thận khỏe, nhuận tràng hiệu quả: Nhiều người chưa biết tận dụng đúng cách

Sáng dậy uống ngay 1 loại nước này giúp thận khỏe, nhuận tràng hiệu quả: Nhiều người chưa biết tận dụng đúng cách Nổi bật

10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026

10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026 Nổi bật

Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7, tối đa 15 lựa chọn

Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7, tối đa 15 lựa chọn

11:45 , 05/05/2026
Cuộc đua AGM Awards 2026 nóng lên: HDBank và tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bứt phá mạnh

Cuộc đua AGM Awards 2026 nóng lên: HDBank và tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bứt phá mạnh

11:32 , 05/05/2026
162 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

162 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11:30 , 05/05/2026
Phát hiện 1 chiếc túi xách Louis Vuitton chứa 1.415.000 đồng tiền mặt nằm chơ vơ trên đường: Công an dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc xác minh

Phát hiện 1 chiếc túi xách Louis Vuitton chứa 1.415.000 đồng tiền mặt nằm chơ vơ trên đường: Công an dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc xác minh

11:10 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên