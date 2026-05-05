Phát hiện 1 chiếc túi xách Louis Vuitton chứa 1.415.000 đồng tiền mặt nằm chơ vơ trên đường: Công an dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc xác minh

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 27/4/2026, chị Trịnh Thị Nhâm, sinh năm 1988, trú tại thôn Yên Khê, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, trên đường đi làm đến đoạn đường thuộc thôn Vân Trì, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên đã nhặt được một chiếc túi xách, nhãn hiệu Louis Vuitton. Bên trong túi xách có nhiều tờ tiền mặt với các mệnh giá khác nhau (tổng 1.415.000 đồng).

Nhận thấy đây có thể là tài sản của người khác không may đánh rơi, chị Nhâm đã đến Công an xã Việt Tiến để trình báo và mong được hỗ trợ tìm lại chủ nhân của số tài sản trên. Ngay sau khi tiếp nhận, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Công an xã Việt Tiến đã tiến hành kiểm tra, xác minh, đồng thời đăng tải thông tin trên trang Fanpage Facebook do Công an xã quản lý với mong muốn tìm được người đánh rơi tài sản.

Đến khoảng 11h20’, ngày 29/4/2026, Công an xã đã xác minh và xác định chủ nhân của chiếc túi xách trên là chị Nguyễn Thị Dịu, sinh năm 1981, trú tại thôn Cao Quán, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, Công an xã Việt Tiến đã tiến hành thủ tục trao trả chiếc túi xách cùng 1.415.000 đồng tiền mặt cho chị Nguyễn Thị Dịu theo đúng quy định.

Tại buổi trao trả, chị Dịu cho biết: “Sau khi biết mình đánh rơi túi xách cùng với số tiền hơn 1,4 triệu đồng, tôi đã không nghĩ sẽ tìm lại được. Tuy nhiên, sáng ngày hôm nay khi biết Công an xã Việt Tiến đang thông báo tìm người đánh rơi tài sản, tôi đã vào xem và nhận ra đó là tài sản của mình. Tôi rất vui mừng, thật sự cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới chị Nhâm cũng như Công an xã Việt Tiến đã giúp tôi tìm được lại tài sản không may bị đánh rơi”.

Việc làm ý nghĩa, thiết thực và nhân văn của chị Trịnh Thị Nhâm rất xứng đáng được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời của Công an xã Việt Tiến không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân gần dân, thân thiện, trách nhiệm và xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.

(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên)