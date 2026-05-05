Diễn biến bất ngờ vụ cốc chè thập cẩm gần 170 nghìn đồng ở Huế

Liên quan đến sự việc khách hàng phản ánh “nghẹn cổ” vì mua ly chè giá 170 nghìn đồng tại quán chè Chùa (nằm trên đường Hùng Vương, phường Thuận Hóa, TP Huế) gây xôn xao dư luận, mới đây, vị khách đã phản bác sau khi phía chủ quán chè lên tiếng.

Theo thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống, trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra phường Thuận Hóa chiều 3/5, bà L.T.T.T. (chủ cơ sở chè Chùa) tường trình rằng thời điểm khách đến mua hàng có yêu cầu bà lấy đủ tất cả các món chè trong quán vào một ly. Chủ quán nói đã thông báo với khách rằng ly chè sẽ gồm rất nhiều món, giá tiền cao hỏi lại khách có đồng ý hay không thì một nam nhân viên trong nhóm đồng ý. Sau đó, bà T. múc chè và tính tiền từng món khi cho vào ly. Tổng tiền các món chè trong ly là 163 nghìn đồng.

Bà T. - chủ quán chè làm việc với đoàn kiểm tra. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

Theo chủ quán, khách còn yêu cầu lấy thêm 5 ly nhựa trị giá 10 nghìn đồng và 1 ly chè hạt lựu trị giá 20 nghìn đồng nên tổng hóa đơn hết 190 nghìn đồng. Bà T. cam đoan toàn bộ nội dung tường trình là đúng sự thật.

Tuy nhiên, trao đổi trên báo Thanh Niên, anh T.Đ.N.(36 tuổi, sống ở TP Huế) - người đã đăng tải bài viết lên mạng khẳng định, thông tin từ phía chủ quán là chưa đúng sự thật.

Kể lại sự việc, anh N. nói vào tối ngày 2/5, anh chở gia đình người bạn (du khách Quảng Ninh) ghé quán mua chè trước khi ra sân bay. Là người địa phương, anh N. tin tưởng nên đã quảng cáo quán chè này với bạn của mình.

Giá các món chè được niêm yết công khai tại quán. (Ảnh: Thanh Niên)

Khi mua chè, anh N. có yêu cầu lấy 1 ly chè thập cẩm, bỏ vào một ly nhựa lớn đúng như sự việc. Tuy nhiên, theo vị khách, anh không được báo giá tiền cho từng món và tổng giá tiền của ly chè này như lời bà chủ nói. Nếu biết thì chắc chắn anh N. sẽ không mua vì quá cao. Anh sẽ chọn phương án khác, có thể là combo “chè mẹt 10 món” với giá 110 nghìn đồng.

Anh N. cũng cho hay không yêu cầu 5 ly nhựa kèm theo mà chỉ cần 2 ly đá và muỗng để đem ra sân bay ăn.

Khi được báo giá, anh N. cảm thấy rất bất ngờ, bức xúc và có chút hổ thẹn với những người bạn phương xa vì lời quảng cáo của mình. Do đó, anh đã chụp hình ly chè, đăng lên mạng xã hội để hỏi mọi người xem giá đắt hay rẻ. “Là người sống ở địa phương bản thân tôi cũng chưa bao giờ mua một ly chè nào với giá này, cao nhất là 30.000 – 40.000 đồng, vì vậy bức xúc là chuyện dễ hiểu", anh N. nói.

Người đàn ông tâm sự thêm, sau khi thông tin tường trình của chủ quán, cuộc sống của anh đã bị đảo lộn do sự công kích từ cộng đồng mạng.