Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây đinh lăng

Nhiều gia đình trồng đinh lăng với suy nghĩ đơn giản: cây dễ sống, ít phải chăm, cứ trồng rồi để đó cũng phát triển. Thời gian đầu, cây xanh tốt, lá lên đều nên dễ tạo cảm giác yên tâm. Nhưng càng về sau, không ít người mới nhận ra cây phát triển thiếu kiểm soát, dáng xấu, rễ không đạt như mong đợi, trong khi công sức chăm sóc đã bỏ ra không hề ít.

Điểm đáng nói là những vấn đề này không đến từ việc cây khó trồng, mà chủ yếu nằm ở cách đặt cây, cách chăm và mục đích trồng ngay từ đầu. Nếu chỉ trồng theo thói quen mà không chú ý đến những yếu tố này, đinh lăng rất dễ rơi vào tình trạng “có cũng như không” - vẫn sống nhưng không mang lại giá trị rõ ràng sau nhiều năm.

1. Chọn sai vị trí trồng

Nhiều gia đình có thói quen trồng đinh lăng ở góc vườn, sát tường hoặc nơi ít được chú ý. Tuy nhiên, đây lại là yếu tố ảnh hưởng khá rõ đến sự phát triển của cây. Đinh lăng nên được trồng ở vị trí thoáng, có ánh sáng tự nhiên nhưng không quá gắt cả ngày. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, cây thường được đặt ở khu vực trước nhà hoặc bên hông nhà - vừa dễ chăm sóc, vừa mang ý nghĩa tốt về mặt phong thủy, tượng trưng cho sự ổn định và tích lũy. Ngược lại, nếu chọn trồng cây ở nơi quá khuất, ẩm thấp không chỉ khiến cây kém phát triển mà còn dễ bị sâu bệnh mà nhiều người không để ý.

2. Trồng quá dày, không kiểm soát

Không ít người trồng đinh lăng theo kiểu “cắm đại cho sống”, dẫn đến cây mọc dày, chen chúc nhau. Điều này khiến cây thiếu không gian phát triển, tán lá rối, rễ cũng không có điều kiện phát triển tốt. Thực tế, đinh lăng cần được tỉa và định hình ngay từ sớm. Việc cắt tỉa cành giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi thân và rễ, thay vì phát triển lan man phần lá.

3. Chỉ chăm phần lá, bỏ quên phần rễ

Nhiều người thấy cây xanh tốt là yên tâm, nhưng với đinh lăng, phần quan trọng nhất lại nằm dưới đất. Nếu chỉ chăm bón để cây lên lá đẹp mà không chú ý đến quá trình phát triển của rễ, thì sau vài năm, giá trị thu được sẽ không cao. Việc điều chỉnh cách chăm theo từng giai đoạn là cần thiết. Khi cây đã ổn định, nên hạn chế kích thích lá quá nhiều để cây tập trung nuôi rễ.

4. Đất trồng không được cải tạo

Một sai lầm phổ biến là trồng cây nhiều năm nhưng không cải tạo đất. Đất lâu ngày bị nén chặt, thiếu dinh dưỡng sẽ khiến rễ khó phát triển, dù bên trên cây vẫn xanh. Việc xới nhẹ đất, bổ sung thêm lớp đất mới hoặc phân hữu cơ định kỳ sẽ giúp cây duy trì sức sống lâu dài.

5. Nhầm lẫn giữa trồng làm cảnh và trồng để sử dụng

Không phải ai trồng đinh lăng cũng có cùng mục đích, nhưng nhiều người lại không xác định rõ điều này ngay từ đầu. Có gia đình trồng chỉ để làm cảnh cho xanh nhà, có người tận dụng lá trong sinh hoạt hàng ngày, trong khi một số khác lại kỳ vọng vào phần rễ sau vài năm. Khi mục đích không rõ ràng, cách chăm sóc thường bị làm cho có, dẫn đến việc cây phát triển không đúng hướng.

Thực tế, mỗi mục đích trồng sẽ cần một cách chăm khác nhau. Nếu trồng để lấy lá, cây cần được kích thích ra nhiều tán, thường xuyên cắt tỉa để lá non mọc đều. Ngược lại, nếu hướng đến phần rễ, cần kiểm soát sự phát triển của tán lá, tránh để cây tiêu hao dinh dưỡng vào phần ngọn quá nhiều. Việc không phân biệt rõ hai hướng này khiến nhiều cây sau vài năm trông vẫn xanh tốt, nhưng khi cần sử dụng lại không đạt chất lượng như mong đợi.