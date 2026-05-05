Sáng dậy uống ngay 1 loại nước này giúp thận khỏe, nhuận tràng hiệu quả: Nhiều người chưa biết tận dụng đúng cách

Sau một đêm ngủ kéo dài 6-8 tiếng, cơ thể rơi vào trạng thái mất nước sinh lý. Việc bổ sung một cốc nước lọc ngay khi thức dậy giúp nhanh chóng khôi phục cân bằng dịch, hỗ trợ cơ thể “khởi động” cho ngày mới.

Khi không được bổ sung nước trong nhiều giờ, cơ thể dễ bị mất nước nhẹ, khiến máu có xu hướng đặc hơn và lưu thông chậm. Uống nước vào buổi sáng giúp làm loãng máu, từ đó hỗ trợ tuần hoàn hiệu quả hơn. Đồng thời, nước còn kích thích nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, góp phần phòng ngừa táo bón.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cho thấy uống nước vào buổi sáng có thể hỗ trợ tăng nhẹ tỷ lệ chuyển hóa cơ bản, từ đó góp phần kiểm soát cân nặng. Nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải chất cặn bã qua đường tiết niệu, giúp giảm gánh nặng cho thận và hạn chế nguy cơ hình thành sỏi. Ngoài ra, việc duy trì đủ nước cho cơ thể còn liên quan đến giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ.

Dù có lợi, việc uống nước buổi sáng cần thực hiện đúng cách để tránh gây tác dụng ngược.

Không nên uống nước muối

Nhiều người có thói quen uống nước pha muối loãng vào buổi sáng với mong muốn “thải độc”. Tuy nhiên, điều này có thể làm tăng lượng natri trong máu, không có lợi cho huyết áp vốn đã ở mức cao hơn vào buổi sáng.

Cân nhắc với nước chanh mật ong

Nhiều người lựa chọn nước chanh hoặc nước mật ong thay cho nước lọc với mục đích “thải độc” hoặc giảm cân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nước chanh có thể cung cấp vitamin C, nhưng nếu uống khi bụng đói với nồng độ đậm đặc có thể gây kích ứng dạ dày. Còn mật ong chứa đường tự nhiên, nếu dùng thường xuyên với lượng lớn có thể làm tăng năng lượng nạp vào.

Vì vậy, nước lọc vẫn là lựa chọn an toàn và phù hợp nhất. Nếu sử dụng các loại nước khác như chanh mật ong, nên dùng với lượng vừa phải và không thay thế hoàn toàn nước lọc.

Uống từ từ, không uống quá nhiều

Uống quá nhanh hoặc quá nhiều trong một lần có thể gây áp lực cho tim và hệ tuần hoàn, đặc biệt ở người có bệnh lý tim mạch. Nên uống từng ngụm nhỏ, với lượng vừa phải (khoảng 200-300 ml).

Chú ý nhiệt độ nước

Nên uống nước đủ ấm vì nước quá lạnh có thể gây co thắt dạ dày, trong khi nước quá nóng dễ làm tổn thương niêm mạc.

Thời điểm uống nước buổi sáng tốt nhất

Thời điểm lý tưởng để uống nước là ngay sau khi thức dậy, trước khi ăn sáng khoảng 10-15 phút. Đây là lúc cơ thể cần được bổ sung nước nhất sau một đêm dài.

Ngoài ra, một số người có thể kết hợp uống nước sau khi đánh răng để đảm bảo vệ sinh khoang miệng. Điều quan trọng không phải là quá cứng nhắc về thời điểm, mà là duy trì thói quen uống nước đều đặn mỗi ngày.

Những dấu hiệu bất thường sau khi uống nước cần lưu ý

Không chỉ là nhu cầu sinh lý, việc uống nước còn có thể “phản ánh” tình trạng sức khỏe. Nếu xuất hiện các biểu hiện sau, cần thận trọng:

Phù nề

Tình trạng sưng ở mặt, tay hoặc chân sau khi uống nước có thể liên quan đến bệnh lý tim, thận hoặc gan, do cơ thể giữ nước bất thường.

Đầy bụng, đau bụng

Biểu hiện này có thể xuất phát từ rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày, ruột hoặc các vấn đề về nhu động ruột.

Rối loạn tiểu tiện

Uống ít nhưng tiểu nhiều, kèm khát nước và sụt cân có thể là dấu hiệu cảnh báo đái tháo đường. Ngược lại, uống nhiều nhưng tiểu ít có thể liên quan đến mất nước, sỏi tiết niệu hoặc bệnh thận. Ngoài ra, nước tiểu sẫm màu, có bọt hoặc có cặn có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề về gan, thận hoặc chuyển hóa.

Khát nước kéo dài

Nếu uống nước mà vẫn khát, cần nghĩ đến khả năng rối loạn đường huyết hoặc các bệnh lý như hội chứng khô miệng.

Theo Toutiao