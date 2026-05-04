Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sét đánh làm 2.000 tấn mật tràn ra ngoài: Có độc không, xử lý thế nào?

Theo Ngọc Tú | 04-05-2026 - 21:15 PM | Sống

Sau sự cố bồn chứa mật mía của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam (Nghệ An) bị sét đánh thủng, đơn vị đã huy động toàn thể cán bộ công nhân viên, khẩn trương khắc phục hậu quả.

Sáng 4/5, ông Đặng Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam (đóng tại xã Nhân Hòa, Nghệ An ) cho biết, đơn vị đang tập trung toàn bộ cán bộ, công nhân viên khẩn trương khắc phục sự cố bồn chứa mật mía bị sét đánh thủng xảy ra vào chiều ngày trước.

Theo ông Hùng, khoảng 17h ngày 3/5, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc và sét. Trong lúc thời tiết diễn biến phức tạp, tia sét bất ngờ đánh trúng bồn chứa mật mía của nhà máy, tạo ra vết thủng lớn. “Nghe tiếng nổ lớn, chúng tôi chạy ra kiểm tra thì thấy mật mía phun mạnh ra ngoài, tràn khắp khuôn viên”, ông Hùng kể lại.

Vết thủng ở bồn chứa bị sét đánh thủng khiến mật mía phun ra khắp khuôn viên nhà máy.

Sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía bị tràn ra khắp khuôn viên nhà máy, thiệt hại ước tính từ 7-8 tỷ đồng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, doanh nghiệp đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để ứng cứu, tổ chức thu gom, dọn dẹp mật. Đến thời điểm hiện tại, lượng mật trong bồn đã không còn rò rỉ ra ngoài, công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương.

Sau khi sự việc xảy ra, công ty đã huy động toàn bộ nhân lực thu gom mật mía, khắc phục sự cố.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Đình Lục - Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường kiểm tra, đồng thời động viên doanh nghiệp ổn định sản xuất sau sự cố.

Theo lãnh đạo địa phương, lượng mật mía bị tràn là mật nguyên liệu ép trực tiếp từ cây mía, không chứa hóa chất độc hại nên không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Sau khi xảy ra sự cố, mật tràn trong khuôn viên. Phía công ty sau đó đã đóng cửa, huy động người thu gom lại được khoảng 60-70% lượng mật và đang tiếp tục thu gom.

Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng sự cố mật tràn ra ngoài đã khiến cá lồng nuôi trên sông Lam bị chết. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa Đặng Đình Lục cho biết, mật không có hóa chất và không tràn ra ngoài nên không có chuyện làm cá chết.

Trong sáng 4/5, các cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sản xuất và phòng ngừa rủi ro trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Tài khoản của 1 hộ kinh doanh tại Quảng Ninh phát sinh giao dịch 35 triệu đồng: Công an làm việc với người chuyển khoản

Theo Ngọc Tú

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 15/5, hành vi liên quan đến BHYT bị phạt tới 70 triệu đồng, người dân cần chú ý

Từ 15/5, hành vi liên quan đến BHYT bị phạt tới 70 triệu đồng, người dân cần chú ý Nổi bật

Lời khuyên cho các gia đình hay đóng cửa kín mít khi bật điều hòa

Lời khuyên cho các gia đình hay đóng cửa kín mít khi bật điều hòa Nổi bật

Lời khuyên đến các gia đình đang sử dụng bếp từ

Lời khuyên đến các gia đình đang sử dụng bếp từ

20:57 , 04/05/2026
Xuồng gặp sự cố trên vịnh Hạ Long khiến 15 người rơi xuống biển, 3 người bị thương

Xuồng gặp sự cố trên vịnh Hạ Long khiến 15 người rơi xuống biển, 3 người bị thương

20:53 , 04/05/2026
Vừa chuyển khoản 86.000 đồng cho shipper, người đàn ông SN 1985 nhận thông báo: Mỗi tháng bị trừ 2 triệu đồng, kèm khoản nợ 16 triệu đồng

Vừa chuyển khoản 86.000 đồng cho shipper, người đàn ông SN 1985 nhận thông báo: Mỗi tháng bị trừ 2 triệu đồng, kèm khoản nợ 16 triệu đồng

20:48 , 04/05/2026
20 tuổi “nhảy cẫng” vì vé máy bay giá rẻ, 30 tuổi ung dung chi chục triệu ngồi thương gia, mua nệm xịn, ghế công thái học cho đỡ cực

20 tuổi “nhảy cẫng” vì vé máy bay giá rẻ, 30 tuổi ung dung chi chục triệu ngồi thương gia, mua nệm xịn, ghế công thái học cho đỡ cực

20:30 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên