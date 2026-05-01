Cảnh tượng trên đường phố Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: Không tin vào mắt mình

Vừa qua, trên một số diễn đàn du lịch Trung Quốc, xuất hiện nhiều hình ảnh với tựa đề: Đường phố Trung Quốc "vắng vẻ, thưa thớt" trong kỳ nghỉ lễ. Trong những bức hình, có thể thấy hoàn toàn trái ngược với mô tả của tác giả, đó cũng có thể là lý do tính từ "vắng vẻ, thưa thớt" được đưa vào ngoặc kép.

Như trong hình dưới đây, được chụp ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Nhìn từ trên cao, một số tuyến phố ở Trùng Khánh gần như bị phủ kín bởi dòng người. Tại các khu vực trung tâm, du khách chen chân di chuyển; nhiều lối đi, quảng trường, bến sông và khu check-in nổi tiếng xuất hiện cảnh đông nghịt, tạo nên khung cảnh khiến không ít người xem hình ảnh trên mạng xã hội phải bất ngờ.

Ảnh N. China

Trùng Khánh vốn là một trong những thành phố du lịch đô thị nổi tiếng nhất Trung Quốc. Thành phố này được biết đến với địa hình nhiều tầng, cầu vượt chồng lớp, tàu điện đi xuyên qua tòa nhà, phố núi ven sông và cảnh đêm rực rỡ. Bởi vậy, khi lượng khách cùng đổ về trong một kỳ nghỉ lễ dài ngày, khung cảnh tại các khu vực nổi tiếng càng trở nên choáng ngợp.

Vì sao Trùng Khánh đông đến vậy?

Một số du khách có kinh nghiệm giải thích, những bức ảnh trên có thể được chụp vào một kỳ nghỉ lễ dài ngày ở Trung Quốc. Tại quốc gia tỷ dân, các kỳ nghỉ dài như Tết Nguyên đán, Quốc tế Lao động 1/5 hay Quốc khánh 1/10 thường kéo theo làn sóng di chuyển quy mô lớn. Người dân tranh thủ đi du lịch, về quê, thăm thân, mua sắm hoặc tham gia các hoạt động lễ hội, khiến áp lực dồn lên các thành phố lớn, nhà ga, sân bay, đường cao tốc và các điểm tham quan nổi tiếng.

Riêng Trùng Khánh có thêm sức hút của một “thành phố 8D” nổi tiếng trên mạng xã hội. Những địa danh như Hồng Nhai Động, Giải Phóng Bi, Triều Thiên Môn, Lý Tử Bá, cáp treo Trường Giang hay du thuyền Lưỡng Giang thường xuyên xuất hiện trong các video du lịch. Đặc biệt, cảnh đêm ven sông và hệ thống đường phố nhiều tầng khiến nơi đây trở thành điểm đến được nhiều du khách trẻ yêu thích.

Ảnh PYS Travel

Trước kỳ nghỉ 1/5 năm nay, chính quyền Trùng Khánh đã chuẩn bị nhiều phương án bảo đảm dịch vụ và phân luồng tại các điểm nóng. Trang chính quyền Trùng Khánh cho biết thành phố tập trung vào các khu vực như Hồng Nhai Động, Từ Khí Khẩu và các điểm du lịch nổi tiếng khác để tăng cường điều phối, kiểm tra an toàn và bảo đảm trật tự trong cao điểm du lịch.

Những con số cho thấy du lịch nội địa Trung Quốc "khủng" thế nào trong những kỳ nghỉ dài

Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, kỳ nghỉ 1/5 năm nay dự kiến ghi nhận 1,52 tỷ lượt di chuyển liên vùng, trung bình 304 triệu lượt/ngày, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó, đường bộ chiếm khoảng 91,6% tổng lưu lượng; đường sắt dự kiến đạt 107 triệu lượt khách, hàng không khoảng 11,75 triệu lượt khách trong cả kỳ nghỉ.

Số liệu thực tế những ngày đầu cho thấy lượng di chuyển rất cao. Ngày 1/5, toàn Trung Quốc ghi nhận 337,47 triệu lượt di chuyển liên vùng, tăng 1,4% so với cùng kỳ; trong đó đường bộ đạt 308,54 triệu lượt, đường sắt 24,844 triệu lượt, đường thủy 1,761 triệu lượt, hàng không 2,325 triệu lượt.

Ngày 2/5, lượng di chuyển liên vùng đạt 297,665 triệu lượt, tăng 1,7% so với cùng kỳ; trong đó đường bộ vẫn chiếm áp đảo với 273,86 triệu lượt. Ngày 3/5, Bộ Giao thông Vận tải ước tính lượng di chuyển khoảng 297,03 triệu lượt, tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Ảnh Xinhua

Riêng đường sắt lập kỷ lục mới: ngày 1/5, hệ thống đường sắt Trung Quốc vận chuyển 24,844 triệu lượt khách, mức cao nhất trong một ngày từ trước đến nay. Tính đến 8h ngày 2/5, nền tảng 12306 đã bán 117,18 triệu vé tàu cho đợt vận tải dịp 1/5.

Loạt thành phố, đô thị lớn ở Trung Quốc trở thành "điểm nóng" du lịch. Ngoài Trùng Khánh, có thể kể tới như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tứ Xuyên, Thành Đô... Thậm chí, một số điểm du lịch nổi tiếng ở các thành phố này phải hạn chế khách hoặc tjam dừng bán vé do lượng khách đạt ngưỡng.

Du khách Việt cần lưu ý gì khi đi Trung Quốc dịp lễ lớn?

Với du khách Việt, điều quan trọng nhất khi du lịch Trung Quốc là phải kiểm tra lịch nghỉ lễ của nước này trước khi đặt vé. Những dịp như Tết Nguyên đán, 1/5 hay Quốc khánh 1/10 thường là cao điểm toàn quốc. Nếu đi đúng các mốc này, du khách nên chuẩn bị tâm lý rằng vé máy bay, vé tàu, khách sạn có thể tăng giá; các điểm tham quan nổi tiếng đông hơn nhiều so với ngày thường.

Việc đặt trước cũng đặc biệt quan trọng. Với các tuyến tàu cao tốc giữa Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tây An, Thành Đô, Trùng Khánh, Quảng Châu hay Thâm Quyến, không nên chờ đến nơi mới mua vé. Nhiều điểm tham quan ở Trung Quốc hiện cũng áp dụng đặt vé trước, kiểm tra giấy tờ và giới hạn lượng khách. Du khách cần dùng đúng hộ chiếu khi đặt vé, lưu mã đặt chỗ và kiểm tra kỹ khung giờ vào cửa.

Ngoài ra, không nên xếp lịch trình quá dày. Du khách nên chia lịch, đi sớm hơn hoặc muộn hơn giờ cao điểm, chọn thêm các tuyến phụ và luôn có phương án dự phòng.

Thanh toán và liên lạc cũng là điểm cần chuẩn bị. Ở Trung Quốc, nhiều dịch vụ đặt xe, mua vé, gọi món, thanh toán gắn với mã QR, Alipay hoặc WeChat Pay. Du khách Việt nên cài ứng dụng, chuẩn bị eSIM hoặc SIM dữ liệu, lưu sẵn địa chỉ khách sạn bằng tiếng Trung và mang một ít tiền mặt cho trường hợp cần thiết.