Lời khuyên đến những gia đình đang nấu ăn bằng chảo chống dính

Chảo chống dính là dụng cụ quen thuộc trong gian bếp của hầu hết các gia đình, giúp việc nấu ăn trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nếu sử dụng và bảo quản không đúng cách, chảo có thể nhanh xuống cấp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy làm thế nào để sử dụng chảo chống dính vừa bền, vừa an toàn, vừa hiệu quả? Dưới đây là những lưu ý quan trọng mà các gia đình nên ghi nhớ trong quá trình sử dụng:

1. Không để chảo ở nhiệt độ cao khi chưa có đồ ăn

Một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người nội trợ vẫn mắc phải là làm nóng chảo “khô” rồi mới cho dầu. Khi chảo chống dính bị đun nóng mà không có lớp dầu bảo vệ, nhiệt độ bề mặt có thể tăng nhanh, khiến lớp chống dính dễ bong tróc, làm giảm tuổi thọ sản phẩm và tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Cách sử dụng đúng là lau khô chảo, cho dầu ăn vào trước rồi mới bật bếp. Lớp dầu đóng vai trò như “màng đệm”, giúp phân tán nhiệt đều và bảo vệ bề mặt chảo. Đồng thời, nhờ đặc tính chống dính, người dùng cũng không cần sử dụng quá nhiều dầu mỡ khi nấu ăn, vừa tiết kiệm vừa có lợi hơn cho sức khỏe.

2. Nấu ở nhiệt độ thấp hoặc trung bình

Nhiều người có thói quen bật lửa lớn để rút ngắn thời gian nấu, tuy nhiên cách này không phù hợp với chảo chống dính. Lớp phủ chống dính (đặc biệt là Teflon) khá nhạy cảm với nhiệt độ cao; khi vượt quá ngưỡng an toàn, lớp này có thể bị phân hủy, làm giảm hiệu quả chống dính và tiềm ẩn rủi ro trong quá trình sử dụng. Vì vậy, người dùng nên duy trì mức nhiệt thấp đến trung bình khi nấu. Nếu thấy chảo bốc khói hoặc quá nóng, cần giảm lửa kịp thời. Việc sử dụng nhiệt độ phù hợp không chỉ giúp bảo vệ lớp chống dính mà còn kéo dài tuổi thọ của chảo.

3. Dùng dụng cụ nấu ăn bằng gỗ

Bề mặt chảo chống dính khá “nhạy cảm”, vì vậy việc lựa chọn dụng cụ nấu ăn đi kèm đóng vai trò rất quan trọng. Các dụng cụ bằng gỗ sẽ giúp hạn chế trầy xước khi đảo, lật thực phẩm, qua đó bảo vệ lớp phủ chống dính.

Ngược lại, muỗng hoặc đũa kim loại có thể làm xước bề mặt chỉ sau vài lần sử dụng. Dụng cụ nhựa kém chất lượng cũng không được khuyến khích vì dễ biến dạng hoặc phát sinh chất không an toàn khi gặp nhiệt độ cao. Ngoài ra, ngay cả khi sử dụng dụng cụ bằng gỗ, người dùng vẫn nên thao tác nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh để giữ độ bền cho chảo.

4. Không cọ xát kim loại vào lòng chảo

Khi vệ sinh, nhiều người có thói quen dùng búi sắt hoặc miếng cọ kim loại để loại bỏ vết cháy bám. Tuy nhiên, cách làm này “hại nhiều hơn lợi”, bởi kim loại có thể làm trầy xước, phá hủy lớp chống dính, khiến chảo nhanh xuống cấp và lộ bề mặt bên dưới.

Thay vào đó, người dùng nên ngâm chảo trong nước ấm vài phút để làm mềm cặn bẩn, sau đó sử dụng miếng rửa mềm như mút xốp hoặc sợi nylon kết hợp với nước rửa chén để làm sạch. Việc vệ sinh đúng cách, hạn chế chà xát mạnh sẽ giúp duy trì độ bền và hiệu quả sử dụng của chảo lâu dài.

5. Không sử dụng chảo trong lò nướng

Không phải loại chảo chống dính nào cũng phù hợp với môi trường nhiệt độ cao và kín như trong lò nướng. Khi đưa chảo vào lò, mức nhiệt có thể vượt quá ngưỡng chịu đựng của lớp phủ, khiến bề mặt bị bong tróc hoặc biến dạng.

Bên cạnh đó, khi lớp chống dính bị hư hại dưới tác động của nhiệt độ cao, các thành phần của lớp phủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm. Vì vậy, nếu cần chế biến trong lò nướng, người dùng nên ưu tiên các dụng cụ chuyên dụng thay vì sử dụng chảo chống dính thông thường.

6. Thay chảo sau 2–3 năm sử dụng

Trên thực tế, lớp chống dính của chảo sẽ bị bào mòn theo thời gian, đặc biệt khi thường xuyên chịu nhiệt độ cao hoặc bị cọ xát trong quá trình sử dụng. Sau khoảng 2–3 năm, hiệu quả chống dính thường suy giảm rõ rệt: thức ăn dễ bám, bề mặt xuất hiện vết xước hoặc bong tróc. Khi đó, việc tiếp tục sử dụng chảo chống dính không chỉ làm giảm chất lượng món ăn mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Do đó, người dùng nên thay chảo khi xuất hiện các dấu hiệu như bề mặt trầy xước nhiều, lớp phủ bong ra hoặc thức ăn dễ dính dù đã sử dụng đúng cách. Việc thay chảo mới đúng thời điểm sẽ giúp đảm bảo hiệu quả nấu nướng và an toàn cho cả gia đình.

(Tổng hợp)