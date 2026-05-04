Khách đi taxi hết 46.000 đồng nhưng chuyển khoản hơn 390 triệu, tài xế nhận được tiền lập tức báo công an

Khoảng 22h ngày 24/10/2025, tài xế taxi Lý Tăng Quân ở Quảng Châu, Trung Quốc, đón hành khách họ Hà tại khu vực đường Tân Giang Đông và chở đến đường Tân Cảng Tây.

Thời điểm lên xe, hành khách này có biểu hiện đã sử dụng đồ uống có cồn. Khi đến nơi, anh Hà sử dụng WeChat Pay để quét mã thanh toán tiền cước. Số tiền hiển thị trên đồng hồ tính phí chỉ là 12 NDT (hơn 46.000 đồng) nhưng điện thoại của tài xế bất ngờ phát ra thông báo nhận tiền với con số lên tới 101.500 NDT (hơn 390 triệu đồng).

Nhận thấy số tiền chênh lệch quá lớn, tài xế họ Lý lập tức thông báo cho hành khách về việc chuyển nhầm, đồng thời nhanh chóng thao tác hoàn tiền theo phương thức ban đầu. Tuy nhiên, do giá trị giao dịch vượt mức thông thường, hệ thống WeChat Pay đã kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro, khiến việc hoàn trả không thể thực hiện ngay.

Theo quy định của nền tảng này, mỗi giao dịch chuyển khoản cá nhân có thể lên tới 200.000 NDT, song hạn mức trong ngày còn phụ thuộc vào ngân hàng liên kết và mức độ xác thực tài khoản. Vì vậy, việc hoàn tiền tại thời điểm đó đã gặp nhiều trở ngại.

Trong khi đó, hành khách họ Hà vẫn chưa tỉnh táo. Người này cho biết muốn về nhà nghỉ ngơi và sẽ xử lý việc nhận lại tiền vào ngày hôm sau. Dù tài xế họ Lý nhiều lần đề nghị giải quyết ngay để tránh rủi ro, người này vẫn kiên quyết trì hoãn. Trước tình huống nhạy cảm liên quan đến số tiền lớn, anh Lý buộc phải chọn giải pháp an toàn hơn là lái xe thẳng đến đồn công an Đại Đông trong đêm để trình báo.

Tại đây, anh Lý cung cấp đầy đủ thông tin về hành trình, thời gian, địa điểm đón khách cũng như toàn bộ diễn biến sự việc, nhằm đảm bảo tính minh bạch và tránh phát sinh tranh chấp. Sáng hôm sau, tài xế này chủ động liên hệ với hành khách họ Hà và trực tiếp đón người này quay lại đồn công an để xử lý.

Dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, anh Lý đã hoàn trả toàn bộ số tiền thừa là 101.488 NDT cho anh Hà thông qua nhiều giao dịch chuyển khoản. Tại trụ sở công an, hành khách họ Hà không giấu được sự xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn tới tài xế.

Thực tế, những sự cố chuyển nhầm tiền khi thanh toán điện tử không phải hiếm tại Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng như WeChat Pay hay Alipay được sử dụng phổ biến. Trước đó, vào tháng 12/2023, cũng tại Quảng Châu, một tài xế taxi khác đã gặp tình huống tương tự khi một nữ hành khách chuyển nhầm tới 170.000 NDT thay vì 60 NDT tiền cước. Trong vụ việc này, tài xế cũng đã chủ động báo công an và hỗ trợ hoàn trả toàn bộ số tiền.

Trong bối cảnh giao dịch không tiền mặt ngày càng phổ biến, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận thanh toán, đặc biệt trong trạng thái không tỉnh táo, nhằm tránh những sự cố đáng tiếc.

(Theo Unwire.hk)